Atatürk... Antepli bir kişiyi gözlerinden öper... İltifat eder... Ve şunları söyler:

- Ben nasıl gözlerinden öpmeyeyim? Antepliler, yalnız Antep'i değil, Anadolu'yu da kurtardılar... Milli müdafaada öncü oldular.

Fevzi Çakmak... Mareşal... Genelkurmay Başkanı... Antep'e gelir, gezer... Ve der ki:







- Antep savunmasını incelemek, herkesin, milli kahramanların yarattığı harikaları bilmesi için lazımdır.

Gaziantep... Bir destan şehir.

100 yıl önce, "kurtuluşun" destanını yazdı.

Bugün... "Destan yazmaya" devam ediyor... "Kalkınma... Sanayileşme... Yerel yönetim... Eğitim... Kültür" destanı.

***



Gaziantep'teki Suriye

Nüfus... 2 milyon 106 bin.

Suriyeli sığınmacı... Kayıtlı olanlar... 461 bin.

"Kayıtsızlar" da eklenince... 600 bin.

"Nevşehir ve Yalova'nın" nüfuslarını topla... Gaziantep'in, "sığınmacı nüfusuna eşit." İbrahim Ay... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı... Şehri birlikte gezdik.







İnönü Caddesi... Eski garaj bölgesi... Suriyelilerin işyerleri ile dolu.

Market... Bakkal... Manav...

Berber... Dönerci... Çorbacı... Tatlıcı...

Sanayide... Tarımda... İnşaatta... Ticarette... O kadar çok Suriyeli çalışıyor ki.

***



Duy... Ama inanma

Seçim için "geri sayım" başladı.

Bir siyasetçi, "televizyonda veya mitingde" konuşur ve...

"İktidara geleceğim, Suriyelileri geri göndereceğim" derse... İnanmayın.

Ya "yalan" söylüyordur. Ya da "sığınmacı gerçeğini" bilmiyordur.

***



Sanayi... Tam gaz

O fabrika senin, bu fabrika benim... Dolaştık...

Ayaklarımıza kara sular indi.

Gaziantep... Beş Organize Sanayi Bölgesi var.

Bin 150 fabrika.

Çalışan sayısı... 240 bin.

240 bin kişi demek... Kırşehir demek... Ya da Erzincan.

Gümüşhane ile Bayburt'un nüfuslarını topla... Eşittir...

Gaziantep, "sanayide çalışan" nüfus.

***



Orhan Veli

Ünlü şair... Ne demişti?

"Neler yapmadık şu vatan için! Kimimiz öldük; Kimimiz nutuk söyledik." "Şairin döneminde" sanayileşme yoktu.

Olsaydı... Muhtemelen... Şiiri uzatırdı:

"Kimimiz de sanayi destanı yazdık."

***



Kriz ve fırsat

Cengiz Şimşek... Organize Sanayi Bölgesi Başkanı.

"Durumdan vazife çıkarmak... Krizden fırsat yaratmak nedir?"

Anlattı:







Pandemi sürecinde üretimi artırdık.

Büyüme hızımız, Türkiye'nin büyüme hızının iki katı.

180 ülkeye ihracat.

İhracatımız... Yılda 10 milyar doları geçti.

***



'Fatma Abla'

Fatma Şahin...

Büyükşehir Belediye Başkanı.

Şehrin, "Fatma Abla"sı... "Fatma Bacı"sı.

Çocukların... "Fatma Anne"si.







"Ulaşılmaz" değil... Sıfır "ego."

Çarşıda... Pazarda... Okulda... Cenazede.

Ve sık sık da... "Engelsiz yaşam merkezinde."

"Down sendromlu çocuklar" onu görünce... "Anne, anne" diye koşuyorlar... "Kucaklaşmaları" tam bir duygu patlaması... İzleyen gözyaşına boğuluyor.

Fatma Şahin... "İnsana dokunuyor."

"Gönül" belediyeciliği yapıyor.

***



Söylemezsek olmaz

Yüksek bir makama, şeref mevkiine veda eden kişi, "kendisini taşımayı" başarmalı.

Hırsı, "aklının önünde" gitmemeli.

"Ağabeylik" yapmayı, "saygınlığını" korumayı bilmeli.

Cemil Çiçek gibi... Köksal Toptan gibi... Örnek çok.

"Gaziantepli" Abdulhamit Gül... "Dünün" Adalet Bakanı.

"Şeref mevkiinden" ayrıldı, ağzından tek bir "çiğ söz" çıkmadı.

"Düne" takılıp kalmadı.

"Yine gönüllerde... Yine saygın."

Abdulhamit Gül, "duruşuyla" ders veriyor... "Almasını bilene."

***



'Geç bunları'

Sanayicilere, siyaseti, seçimi, partileri soracak olduk.

Yüzümüze... "Geç bunları... Anam, babam geç bunları" dercesine baktılar.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Bizim işimiz üretmek, ihraç etmek" dedi.

- Sanayiciyiz... İşimizde gücümüzdeyiz.

***



Fıstık kolonyası

Kültür Yolu... Bakırcılar Çarşısı... Şire Han... Yemeniciler... Kilimciler... Bedesten... Hediyelik eşya satanlar... Hem gezdik hem esnafla sohbet ettik.







1562'den kalma Millet Hanı... Tarihi çarşı... Bir müzik grubu yerel türküler söylüyor... Alışveriş zayıf.

Bakırcılar Çarşısı... Müze gibi... Müşteri az.







Gaziantep... Fıstık diyarı... Lahmacunda, kebapta bile fıstık var... "Fıstık kolonyası" bile yapmışlar.

Esnaf... "Elektrik fiyatı düşecek" diye memnun.

Beklenti... "Ekonominin canlanması."

***



Yarın... Eğitim

Gaziantepli, "destan yazmaya" meraklı.

Antep savunması, "Kurtuluş Savaşı destanı."

Yatırım, üretim, ihracat, "ekonomik destan."

Ve... Vali Davut Gül'ün öncülüğünde, "eğitim destanı."

Öyle bir destan ki... Anlatmakla bitmez... Yarın.