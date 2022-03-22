GİRESUN

Çarşı, pazar... Cadde, sokak... Piraziz, Bulancak, Espiye, Tirebolu, Görele... Esnaf... Çalışan... Emekli... Şehrin gündemi... 3 madde:







Önce... Fındık.

Sonra... Giresunspor.







Ve... Ekonomi.

Rusya-Ukrayna Savaşı... Siyaset...

Seçim... Sıcak gündemin dışındaki konular.

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Enver Ünlü

Develi (Kayseri), Osmangazi (Bursa) ve Ergani'de (Diyarbakır) kaymakamlık yaparken, önceliği eğitimdi.

Iğdır'a gitmiştik... Valiydi... Önceliği, yine eğitimdi... Varsa yoksa eğitim.

2020'de... Giresun Valiliği'ne atandı.







Giresun'da 4'üncü görüşmemiz.

Her seferinde, söze, "Eğitim" diyerek başladı.

Son ziyaretimizde... Dedi ki:

- Okul öncesi... 5 yaş grubu... Okullaşma oranı yüzde 96.58.

Tebrikler... Ve de teşekkürler.

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Dursun Özbek

Galatasaray'ın eski Başkanı... Şebinkarahisarlı.

Doğduğu yerle bağlarını koparmamış.

Endüstri meslek lisesi yaptırmış... 12 derslik... Ve atölye.

Hemşerileri, Özbek'le gurur duyuyor.

Allah razı olsun, Dursun Bey.

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Zeytinlik

Tarihi mahalle... Cami... Kilise... Okul... Marsilya'dan getirilen malzemelerle yapılan evler... Müze gibi.

Giresun'daki bu hazine dökülüyordu... Çirkin haldeydi.

Vali Enver Ünlü, tarihi mirasa sahip çıkmış. Elektrik ve telefon hatları, yeraltına alınmış.

30 evde restorasyon yapılmış.

Zeytinlik... Ayağa kalkıyor.

Beğendik.

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Hasan Çakırmelikoğlu

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Freşa'nın sahibi... Doğal maden suyu... İhraç ediliyor.

Giresun'u... Seçimi, siyaseti... Ekonomiyi... Beklentileri konuştuk... Dedi ki:

Elektrik... Doğalgaz... Akaryakıt... Maliyetler arttı.

Aslında, bütün dünyada maliyet artışı var... Ama bizi çok sarstı.

Halkın alım gücü düştü... Millet, frene bastı... Hesaplı gidiyor... Ayağını yorganına göre uzatıyor.

Bu arada bir de Rusya-Ukrayna Savaşı çıkmaz mı? Allah'tan Türkiye'nin duruşu, tarafsızlığı çok iyi... Dünya takdir ediyor.

Siyaset... Seçim... Netlik yok... Ekonomi, siyaseti etkileyecek.

Beklentimiz... Ekonominin toparlanması...

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'Enver Abi'

Pirazizli... Bölgenin gelişmesi için elinden geleni yapıyor.

Eğitim... Otel... Organik tarım... Kuşburnu obasında hayvancılık... Hayır işleri.

Enver Yücel... Doğduğu topraktan kopmayan bir girişimci... Hayırsever.

Kiminle konuştuysak... "Enver Abi" diye söz edildiğini gördük.

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Yayla turizmi

Giresun'da yayla çok... Kümbet Yaylası... Karagöl Yaylası... Sis Dağı Yaylası...

Yayla turizminde, gerideydi.

İyi ki geride kalmış... Yaylalarda, çirkin yapılaşma olmamış.

Vali Enver Ünlü, yaylaları turizme açmak için kolları sıvamış.

Planlı bir açılma... Ve tam da zamanı.

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İyi düşünülmüş

Gençlik Merkezleri... 7/24 açık kalacak... Kütüphane... Spor salonu... Kafeterya... Deneyap atölyeleri... Hobi kursları.

2 merkez bitmiş... Açılmış.

Devamı gelecek... Sayısı artacak.

İyi düşünülmüş... Vali Enver Ünlü'yü kutladık.

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Kadın isteyince

Kadın kooperatifleri... Tarım Bakanlığı kontrolünde üretim.

Yöresel ürünler... Her şey organik.







Şu anda, 5 kooperatif var.

Sayı artacak... Her ilçede olacak.

Kadın çalışıyor... Sağlıklı ortamda üretim yapıyor... Aile bütçesine önemli katkı.

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Cengiz Safi

İşadamı... Safi Holding. Giresun'un, en uzak ilçesi Çamoluk'ta doğmuş...

1. Bir, engelli dostu. Engellilere tekerlekli sandalye dağıtıyor...

2. Vali Enver Ünlü dedi ki: "Cengiz Bey, Çamoluk'ta bir Engelsiz Yaşam Merkezi yapacak... Bölgede büyük ihtiyaç." Engelli, sahipsiz değil. Cengiz Safi var.

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Köyde pansiyon

Turist, değişiklik istiyor.

Vali Enver Ünlü, "değişim için" kolları sıvamış. Şöyle ki:

Pilot köylerde, pansiyonculuk başlayacak.

Turist... Evde konaklayacak.

İnek sağacak... Kümesten yumurta toplayacak... Bahçe, tarla işleri yapacak...

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Muhiddin Gülal

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) eski Başkanı... Şimdi Kamu Gözetimi Kurulu Üyesi.

Alucralı... İl merkezine 140 kilometre uzaklıkta.







TMSF... Giresun'da 2 okul yaptırıyor. Biri Alucra'da... Hacı Osman Erilli İmam Hatip Lisesi. Temelini Muhiddin Gülal atmıştı. İnşaatı tam gaz sürüyor. Yeni eğitim yılında açılması planlanıyor.

Giresun'da... Vali Enver Ünlü'nün, "derdi, işi gücü" eğitim, eğitim, eğitim.

Giresun'da doğan... "Bir yerlere" gelenlerin de... Akılları fikirleri, ata topraklarında eğitime katkı.