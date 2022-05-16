Abdulkadir Aksu ile birlikteydik... Eski İçişleri Bakanı... Televizyon izliyorduk... Spiker, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi" dedi... Ve vali isimlerini söylemeye başladı.

Kimi vali... Başka bir ile atanmıştı.

Kimi de... Mülkiye Başmüfettişliği'ne.

Bazı kaymakam ya da üst bürokrat... Valiliğe.

Çoğunu tanıyoruz... Yakından... Anılarımız da var.

Abdulkadir Aksu ise hepsini tanıyor... Dedi ki:

Eskiden, Merkez Valiliği vardı... Şimdi yok... Görevden alınan vali, Mülkiye Başmüfettişliği'ne atanıyor... Yerinde bir uygulama.

Sakın kimse alınmasın... Devlete küsülmez... Bugün Mülkiye Başmüfettişi olanı, zamanı gelir ve devlet yeniden değerlendirir.

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İnsanımız... Hazinemiz

Aksu'nun söyledikleri çok doğru... Örnek ise bizzat kendisi.

Kahramanmaraş Vali Vekili iken... Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Şube Müdür Muavini yapıldım... Küsmedim.

Rize Valisi idim... Merkeze çekildim... Küsmedim... Devlet, benim devletim.

Aynı Abdulkadir Aksu'yu... Devlet değerlendirdi... Gaziantep Valiliği'ne getirdi.

Sonra milletvekilliği... GAP'tan Sorumlu Devlet Bakanlığı.

Ve... İçişleri Bakanlığı.

İnsan kolay yetişmiyor... İnsanımız en değerli hazinemiz... Kıymetini bilmeliyiz.

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Vecdi Gönül

Vecdi Abi... Kamu idareciliğinde duayen... Tecrübe küpü...

Kocaeli Valisi idi... Merkeze alındı... Küsmedi.

Ankara Valisi oldu... Yine merkeze alındı... Küsmedi.

Sonra... İzmir Valiliği yaptı... İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı... Sayıştay Başkanlığı... Milletvekilliği... Milli Savunma Bakanlığı.

Abdulkadir Aksu'nun dediği gibi... Devlete küsülmez... Devlette göreve devam.

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Münir Karaloğlu

Valilik yaptığı her yerde derin izler bıraktı... Van...

Bursa... Antalya... Diyarbakır.

O, şimdi Mülkiye Başmüfettişi.

15 Temmuz hain darbe girişimi... Gece yarısı...

Antalya Valisi Karaloğlu, karşısında komutanlar... Bir general, iki albay.

- Darbe girişimini biliyor muydunuz?

- Hayır Vali Bey.

- Destekliyor musunuz?

- (Cılız bir sesle) Hayır.

- Öyleyse... Anadolu Ajansı Bölge Müdürü'nü çağıracağım... Kameraman ekibi ile birlikte gelecek... Sağıma, soluma oturacaksınız...

Darbe girişimini lanetleyip, devletin yanında olduğunuzu söyleyeceksiniz.

Komutanlar kem-küm... Estek-köstek...

"Konuşamayız."

Sonuç... Üçü de tutuklandılar.

Karaloğlu... Geçmişi kendisine kefil, saygın bir devlet adamı.

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Ozan Balcı

Tokat Valisi iken Van Valiliği'ne atandı... İki sloganı var:

1. İşimiz, iş yapmak.

2. Çalış, üret, yüksel.

Tokat'ta, Köye Dönüş Projesi uyguladı.

Hani... Türkü var ya... "Hadi gelin, köyümüze geri dönelim." Dr. Ozan Balcı, gurbetteki Tokatlılar'ı çağırdı:

Yedi ovamız var... Bereket fışkırıyor.

Köyünüze dönün... 100 koyun alın... Ziraat Bankası kredisi... Sıfır faiz... Yedi yıl vadeli... İki yıl ödemesiz.

Pandemide... Krizi fırsata çevirdi... Riskli 76 okul binasını yıktı... Yenisini yaptırdı... 72 okulda onarım ve güçlendirme gerçekleştirdi.

***



Hulusi Şahin

Batman Valiliği'nden, Malatya Valiliği'ne...

Onun için, "Erbakan Hoca tanımış olsaydı çok severdi" diye yazmıştık.

Rahmetli Erbakan, "Ben işinin delisi olan insanı severim" derdi.

Hulusi Şahin, tam da öyle... İşinin delisi.

Batman'da... Bize şöyle demişti:

- Derdim, ekmeği büyütmek... Yaraya merhem sürmek... Taşın üstüne bir taş daha eklemek.

***



Ali İhsan Su

Mersin'e gitmiştik... Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte... Vali Ali İhsan Su, "Tarımda, Türkiye'nin öne çıkan üç ilinden biriyiz" demişti.

Mersin... Yedi üründe, Türkiye birincisi.

Sekiz üründe de ikinci.

Ekonomiye... Üretime... İhracata... Tarımda verimi artırmaya odaklanmıştı.

Şimdi... İstikamet Diyarbakır.

***



Şehmus Günaydın

Isparta Valisi iken kendisine bir hedef koymuştu:

- Okullarda, sabahçı, öğlenci, ikili öğretim olmayacak.

Başardı... Yeni okullar yaptırdı... Hayırseverlerin desteğini sağladı.

Kayseri Valisi olduğunda... Kayseri'de... 128 okulda ikili eğitim vardı...

"2022-2023 eğitim öğretim yılı başında, bu sorun çözülmüş olacak" dedi... Hayırseverleri teşvik etti... Okul üzerine okul yapıldı.

Gerçekten... Eylül ayı geldiğinde, hedefe ulaşılacak.

Şehmuz Günaydın da, Mülkiye Başmüfettişi.

***



Gökmen Çiçek

Afyonkarahisar Valiliği'nden, Kayseri Valiliği'ne... Bir gastronomi şehrinden diğerine.

Merkeze... Ve ilçelere... 23 Kadın Kültür Evi. Bütün ilçelere... Kadın kooperatifi.

Frig Vadisi... Ayazini... Kayalara oyulmuş evler... Kiliseler... Hepsini ortaya çıkardı... Turizme kazandırdı.

Spora meraklı... Spor tesisi olmayan yerleşim yeri kalmadı.

Yerinde duramayan bir idareci... Atom karınca gibi.

Afyon üzgün... Kayseri şanslı.

***



Ali Hamza Pehlivan

Şehr-i Nuh Şırnak Valisi'ydi... Yeni görevi, Mersin Valiliği.

Sloganı tek kelime; "Başaracağım."

Eğitim... Fabrika... Üretim... İhracat... 1980'den bu yana yapılamayan festival... Turizm... Vali Pehlivan, hepsine birden eğildi.

Hendek olaylarında yakılıp yıkılan Şırnak... Modern bir şehre dönüştüyse...

"Güz gülleri gibiyim, hiç bahar yaşamadım" diyen Şırnak, bugün dolu dolu baharı yaşıyorsa... Vali Pehlivan'ın katkısı büyük.

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Yılmaz Şimşek

Niğde... 163 şehidi var... 109 gazisi... Şehitlerin altısı, gazilerin ikisi, 15 Temmuz hain darbe girişiminden.

15 Temmuz'un simge ismi şehit Ömer Halisdemir'in memleketi.

Vali Yılmaz Şimşek'in evindeydik... Şehit ve gazi aileleriyle iftar.

Yanımızda oturan köylü kadın... Şehit annesi... Demişti ki:

- Allah, razı olsun... Vali Bey ve hanımı, bizimle ilgileniyor, evimize geliyorlar... Bizi evlerine yemeğe çağırıyorlar. Yılmaz Şimşek, 10 bin yıllık tarihi miras olan Niğde'ye sınıf atlatmak için gecesini gündüzüne kattı.

Şimdi... Yine tarihi bir miras olan Sivas'ın Valisi.

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Başarılar

Hepsini tanıyoruz... Çoğu dostumuz... Yazsak, günlerce sürer.

Yer değiştirenlere... İlk kez vali olanlara... Mülkiye Başmüfettişliği'ne atananlara... Sağlık ve başarılar diliyoruz.

Büyük Türkiye'nin onlara ihtiyacı var.