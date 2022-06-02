Buğday, patates, arpa, kabak çekirdeği, ayçiçeği, mısır, arpa, sarımsak... Aksaray, üretimde Türkiye'nin ilk 10 ili arasında.

Ülkemizin et ve süt üretiminin yüzde 20'si Aksaray'da.







Köylüsü, kentlisi işinde gücünde... Bahçede... Tarlada.

Seçim... Siyaset... Parti... İttifak... Sosyal medya... Günlük çekişmeler... Kim, ne söyledi? Hangi şarkıcı, nasıl giyindi? Hepsi arka planda.

İşte Aksaray.

***



Vali... Hedefi tutturdu

Hamza Aydoğdu... Aksaray Valisi... Ne zaman konuştuysak aynı şeyleri söyledi:

- Kırsal kesimi canlandırmalıyız... Köye dönüşü başlatmalıyız.

Bu gelişimizde gördük ki... Valinin, "Hadi gelin, köyümüze geri dönelim" projesi tutmuş:







Yeter ki köyüne dön... 100 bin lira hayvan, 50 bin lira da yem kredisi.

Sıfır faiz... İki yıl ödemesiz... Beş yıl taksit.

Banka, kefil isterse... Kefil... Vali... Devlet.

Sistem, saat gibi işliyor... Bin 300 kişi kredi aldı... Hayvan besliyor.

İstanbul'daki, Ankara'daki Aksaraylılardan, köyüne dönen çok.

Tebrikler Vali Bey.

***



Mahmut Aktürk

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı... Dedi ki:

Yukarıda Allah var... Son 10 yılda iyi para kazandık.

Şu anda da kazanıyoruz ama... Kârımız düştü... Zira yem fiyatları yüksek.

Bir milyon küçükbaş... 460 bin büyükbaş... Meralar sürü dolu... Çoban bulamıyoruz.

***



Değer katan projeler

Kentsel dönüşüm... Büyük ihtiyaç... Şehirdeki çarpık yapılaşma büyük sorun... Çözülmesi şart.

Çare yıkmak... Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, yıkıyor... Park yapıyor... Altyapıyı yeniliyor... Şehir içi aydınlatmada, tasarrufa geçiyor... Tasarruf, LED aydınlatma.







Hamidiye Mahallesi... Aksaray'ın kanayan yarasıydı... Binaların yüzde 25'i yıkıldı.

Yeni bir Hamidiye doğuyor... Modern yapılar... AVM... Park bahçe.

Eski çöplük... Vahşi depolama yapılıyordu.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni katı atık depolama tesisi yaptırdı. Cam, kâğıt, plastik ürünler, geri dönüşüm için ayrıştırılıyor... Gübre elde ediliyor.

***



Emin Koçak

Ziraat Odası Başkanı... "Üretici, son bir yıla kadar çok iyiydi" diyerek söze başladı:

Şükretmesini bilmek lazım... İyi kazandık.

Ama mazot, gübre, elektrik zamları bizi zor durumda bıraktı.

Pandemi... Herkese bir ders verdi... Tarımın önemini öğretti... Telefon olmasa da yaşarız, ama gıda maddesi olmazsa olmaz.

***



Gurbetçi beklentisi

Kapalıçarşı... Şehrin nabzının attığı yer... Kuyumcu da orada, televizyon, beyaz eşya, telefon satıcısı da.

Esnaf... Beklentide. Beklenti... Avrupa'daki Aksaraylılar... Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, Hollanda'da... Her yerde.

"Gurbetçi nüfus" 125 binin üzerinde.

Yaz tatiline gelecekler... Düğün... Sünnet... Kına gecesi... Mevlit... Ekonomi hareketlenecek.

***



Cüneyt Göktaş

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Ekonomiyi sorduk... Anlattı:

İnşaat sektöründe sıkıntı var... Diğer sektörlerde pek yok.

Savaş... İhracattaki artış... İnşaat malzemesi fiyatlarını artırdı... Üretim, ihracata gidiyor.

Daire fiyatları zamlandı... 3+1'in fiyatı 800 bin lira ile 1.5 milyon arasında... Almak zor... Ama... Avrupa'daki hemşeriler gelince, konut stoku erir.

***



3 K formülü

Bölgenin sorunu... Su... Arazinin sulanması.

Herkes, "3 K" diyerek söze başlıyor. 3 K... Karasu... Kızılırmak... Konya. Karasu... Kızılırmak Nehri'nin doğduğu yer... Erzurum'da.

Bölgenin talebi:

Karasu'nun... Kızılırmak'ın suyu... Aksaray'a gelsin, Konya Ovası'na uzansın.

Aksaraylılar... Dediler ki:

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, söyledi... Bu proje hayata geçecek.

Bu proje ile Aksaray zenginleşir... Ova yeşerir... Yurtdışından buğday almaya gerek kalmaz.

***



Hamit Özkök

Ticaret Borsası Başkanı... "Ovanın verimli olduğundan" söz etti:

Hayvanlar iyi besleniyor... Aylık süt üretimi 1 milyon 200 bin ton.

Yıllık, 1 milyon 400 bin ton şeker pancarı üretiyoruz... Türkiye'nin şeker ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyoruz.

Bu memlekette çalışana ekmek var... Yeter ki çalış.

***



Vizyon

Türkiye İhracatçılar Birliği, 200 bin metrekare yer almış... Sultanhanı'nda, Halıkent kurulacak.

Colin's... Aksaray merkezde fabrikası var... 2 bin kişi çalışıyor... İhracat.

Colin's, Sultanhanı OSB'de... 30 bin metrekare... Yeni fabrika... Bin işçi... İhracat.

Vali Hamza Aydoğdu dedi ki:

- Göreceksiniz... Beş yıl sonra çevre il ve ilçelerden insanlar Aksaray'a çalışmaya gelecekler.

***



Yeşil altın

Yarın... Aksaray Bilim Festivali başlıyor... Hayırlı olsun.

Veda ederken, Aksaray Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Celil Acar, dedi ki:

- Abi... Yeşil altını yazmayı sakın unutma.

Yeşil altın... Yonca... Stratejik ürün... Yurtdışından alıcısı çok.

Akan Yaylası... Konya'dan sonra en çok yoncanın yetiştiği bölge.

Yonca üreticisinin altında... Audi... Mercedes... BMW.

Ve... Son söz...

Bir başkadır benim memleketim... Kimi üretiyor, kimi laf yarıştırıyor.