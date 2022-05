Trabzon Tanıtım Günleri... Fuar... Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamıyordu.

Bu yıl... 26-29 Mayıs... Ankara Millet Bahçesi'nde, ilk tanıtım etkinliği.

Miting yeri gibiydi... Dışarısı da doluydu, içerisi de... Coşku tavan yaptı... Trabzonspor'un şampiyonluğu bu defa Ankara'da kutlandı.







TBMM Başkanı Mustafa Şentop da vardı... Ev sahibi konumundaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu... Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu... Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici... Trabzonlu eski Bakan Koray Aydın... Milletvekilleri... Kaymakamlar... Belediye başkanları... Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan... Ankara eski Emniyet Müdürü Oflu Cevdet Saral... Balıkçı Fevzi (Çimşit) Hoca... Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı... Herkes oradaydı.

Düğün gibi, bayram gibi bir buluşmaydı.

***



Yöresel renkler

Tonya'nın tereyağı meşhur... Tonyalılar, tereyağının tapusunu getirmişler.

Sürmene'nin bıçağı meşhur... Fuara bıçak getirmişler.







Köprübaşı'nın el sanatları meşhur... Saat, kaşık, kepçe, hayvan figürleri, sepet, çocuk beşiği...

Vakfıkebir'in ekmeği, Akçaabat'ın köftesi... Tanıtma günlerinin gözdesi... Yiyen yiyene.

Ve... Bölgenin simgesi... Tabanca... Çeşit çeşit... Made in Trabzon.

Bölgeden, aklınıza ne gelirse, Ankara'ya taşımışlar.

***



Şampiyonluk coşkusu

Fuar alanında nereye baksanız aynı yazı:

"Bize her yer Trabzon."







En çok satılan ürün... Şampiyon Trabzonspor'a ait ürünler... Forma... Kaşkol... Anahtarlık... Şapka... Hediyelik eşya... Bardak... Çorap... Say say bitmiyor.

Ve... En çok söylenen söz:

- Gelecek sezon... Trabzonspor yine şampiyon.

***



Şehitlere saygı

Trabzon ile ilgili bir etkinlik olur da... Horon tepilmez mi?

Mehter takımı gelmez mi?







Karadeniz türküleri söylenmez mi?

Bunların hiçbiri olmadı... Neden?

"Henüz mezar toprağı kurumamış olan şehitlerimiz."

Ama... TBMM Başkanı Mustafa Şentop dâhil, etkinliğe gelenler, "Mehterle... Horon ekibiyle" fotoğraf çektirdiler.

***



"Huzura kurşun sıkılmadı"

Vali İsmail Ustaoğlu, "Şampiyonluk kutlamalarında huzura ve mutluluğa kurşun sıkılmadı... Tek bir adli vaka olmadı" diye konuşunca...

Trabzonlunun biri sesini yükseltti:







- Sayın Valim... Devletin bütün talimatlarına uyduk... Gelecek sezon da şampiyon olacağız ve yine mutluluğa kurşun sıkmayacağız.

Kalabalık alkışlamaya başladı.

Trabzonlu... Şampiyonluğu öylesine özlemiş ki... Bayram devam ediyor.

Vali Ustaoğlu, "Çok iyi bir hava yakalandı" dedi:

- Şehirde birlik ve beraberlik en üst düzeyde... Şampiyonluk sadece Trabzon'un değil, bütün Karadeniz'in moralini yükseltti.

***



Kilo aldırmayan lezzetler

Koray Aydın, oturuyordu... Çevresi kalabalıktı... Önünde masa... Masada Akçaabat köftesi de vardı, kuymak da, peynirli Trabzon pidesi de, karalahana sarması da,

Fasulye turşusu da, Laz böreği de. Bizi görünce... Hemen, yanında yer açtı.

Masadakilerle el sıkıştık... Ama oturmadık... "Rejimdeyiz" dedik.

Koray Aydın başladı gülmeye:

- Ben de rejimdeyim... Ama... Trabzon yemekleri kilo aldırmaz.

***



Ticaretin nabzı

Eyyüp Ergan... Ticaret Borsası Başkanı... "Seçimi, siyaseti, gündemi" sorduk... Dedi ki:

Geçen yıl, fındık iyi para etti... Yüzümüzü güldürdü... İnşallah bu yıl da iyi para edecek.







Çaya çok güzel para verildi... Memnunuz.

Hamsi olsaydı, o da iyi para edecekti... Ama çok az çıktı.

Şampiyonluk... Bütün dertlerimizi unutturdu.

Seçim, siyaset, parti... Şu anda millet bu konularla meşgul değil.

***



Gündem

Anket... Olmazsa olmaz... Seçim, siyaset... Gündem... Trabzonlu ne diyor?

Biri... "Gelecek yıl da şampiyon olacağız" diyor.

Diğeri... "Gündemin üç maddesi var" diyerek söze giriyor:

- Trabzonspor... Fındık... Ve çay.

***



Tarihi dönüşüm

Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na sorduk:

- Kentsel dönüşüm... Ve altyapı çalışmaları... Aynı hızla devam ediyor mu?

Konu çok önemli... Yılların derdi.







Zorluoğlu, "Hiç hız kesmedik" dedi:

Pazarkapı ve Çömlekçi'de kentsel dönüşüm sürüyor... Ortaya modern bir kent çıkıyor.

30 yıllık altyapı yenileniyor.

Defalarca gittik, gördük... Trabzon, her geçen gün değişiyor, güzelleşiyor.

***



Çok amaçlı tahta kaşık

Fuarda bir yazı... "Köprübaşı... El sanatlarının ana yurdu."

Bize... El yapımı tahta kaşık hediye edildi... Oldukça büyük... Tokmak gibi.

Trabzonlu kadın, "Çok amaçlı" dedi... Gülerek:

- Yemek karıştırılır... Karısına saygısızlık eden kocanın kafasına indirirsen hemen hizaya gelir.

Fuarda kadın çoktu... Üreten kadın... Ürettiğini satan kadın.

Kadına şiddet konusunu soracak olduk... Hemen, hediye ettikleri kaşığı gösterdiler... "Biraz zor" diyerek.