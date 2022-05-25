Dünyanın önde gelen turizm bölgelerinden... 215 ülkeden ziyaretçi... Doğal ve kültürel zenginlik yönünden, 39 dünya mirasından biri.







Peribacaları... Yeraltı şehirleri... Kaya oyma kiliseler... Selçuklu ve Osmanlı eserleri... Camiler... Hanlar... Kervansaraylar.

Gezerken... İnsanın başı dönüyor... Güzellik, öylesine büyüleyici ki.

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Göreme

Kapadokya'nın kalbi... En çok peribacası burada.

Butik otel çok... Bir kısmı, kayalar oyularak yapılmış.

Kaya Otel. Göreme'nin ilk kaya oteli.

52 oda... Doluluk şimdiden yüzde 85.

Misafirler... Güney Amerika ağırlıklı.

Sonra... Hindistan'dan gelenler.

Fiyat 120 euro... Oda+kahvaltı.

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Vali Hanım

Kızılırmak üzerinde kano ile gezinti... Tadına doyum olmuyor... Turistler kano kuyruğunda.

Irmak kıyısında lokantalar... Tıklım tıklım dolu.







Unutmadan... Nevşehir'deki turizm patlamasında Vali İnci Sezer Becel'in payını göz ardı etmemek lazım

Çalışkan... Halkın içinde... Kadınları örgütlüyor... Kadın üretiyor, satıyor.

Vali... Eğitimde de başrolde, şehit ve gazi ailelerine destekte de.

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Kapadokya'nın zirvesi Uçhisar

Kale... Bölgenin en yüksek yeri... Belde merkezinden yüksekliği 130 metre.

Kaleye çıkın... 100 kilometre ileriyi görebilirsiniz.







Turistler... Kaleye çıkmak için yarışıyorlar.

Çevre güvercin dolu... Binlerce.

Geçmişte... Haberleşme... Güvercinle... Kaleden kaleye.







20 Mayıs Cuma... Kaleye tırmananların sayısı... Bin 606.

Kale saat 05.00'te açılıyor... Kapanış 21.00'de.

22 Haziran'dan sonra, saat 23.00'e kadar açık olacak.

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Osman Süslü

Uçhisar Belediye Başkanı... 11 yıl önce tanışmıştık... Gazetemiz yöneticilerinden Hakan Karadere'nin nikâhını kıymıştı.

Sonra... Seçimi kaybetti... Küsmedi... Çalıştı... Başkanlığı yine kazandı.







Uçhisar beldesinin nüfusu... 3 bin 800.

93 otel var... Yatak sayısı 2 bin 700.

Cuma... Belediye Başkanı Osman Süslü'nün misafiri vardı... Başkan, hiçbir otelde yer bulamadı... Çare, pansiyon.

- Osman Başkan... Otel fiyatları nedir?

- 200 euroya da otel var, 300 euroya da... Bazı turistler, mağara otelde kalmak istiyorlar... Geceliği 2 bin euro.

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THY

Sağ olasın Türk Hava Yolları... Yolcu memnuniyeti tam puan.

Turizmci Ahmet Serdar Körükçü dedi ki:







- Eğer turizmde rekora koşuyorsak, Türk Hava Yolları'nın olağanüstü katkısı çok önemli... THY, her yıl kendini yeniliyor... Güney Amerika'ya da uçuyor, Uzakdoğu'ya da.

Otelciler... Tur operatörleri... Ahmet Serdar Körükçü ile aynı düşüncedeler.

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Gündem

Seçim... Siyaset... Cumhurbaşkanlığı seçimi... Halkın gündemi... Anket.

Gündem turizm... Rezervasyon... Hediyelik eşya satışı.

Siyaset kahvelerde konuşuluyor... Ama kahveler o kadar tenha ki.

Biz siyaseti soruyoruz... Ürgüplü, siyaset konuşacak zamanı olmadığını söylüyor.

Herkeste bir telaş... Haziran hazırlığı... Zira... Haziranda turizm çok daha canlı olacak.

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Çömlekçi Galip

Avanos... Galip Körükçü... Kapadokya'da bir marka. Yabancı gazete, dergi ve TV'lerine haber olmuş.

2004'te yazdığımız yazıyı çerçeveletmiş... Galerisinin duvarında.

Babası Yusuf çömlekçi imiş.







Dedesi Hakkı yine çömlekçi.

Dedesinin babası... O da çömlekçi.

Galip... 70 yaşında... 5'inci nesil.

İşe 7 yaşında başlamış... 63 yıldır toprakla, çamurla haşır neşir.

Galeri... Müze gibi... Mağara içinde mağara... Binlerce göz nuru, el emeği seramik.

100 lira olan da var, 1000 lira olan da... 25 bine, 50 bine satılan da.

Müşterisi çok... Amerikalı... Japon... İngiliz... Çinli.

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Mutlu hayatlar

Bölgede tarım ve hayvancılık yaygın... Köylü çalışkan... Üretiyor... Müşteri hazır...

Otelciler... Çalıştıracak bahçıvan bulamıyorlar.

Ara eleman sıkıntısı yaşanıyor.

Köylü... Hayvanını güdecek çoban arıyor.

Bölgede... İşsizlik sıfır.

Köylünün biri dedi ki: - Elinden hiçbir iş gelmiyorsa, 300 tavuk besle... Günde 250 yumurta... Gül gibi geçinir gidersin.

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Hoşça kalın

Kapadokya'da... Yabancıyla ilk evlilik... Avanoslu Galip ile Hollandalı Lilian evliliği... Çok garipsenmişti... Şimdi ise yabancı gelin çok.

Lilian... Bizden biri... "Benim sadık yârim, kara topraktır" diyor.

Karı-koca... 3 kız... Torunlar... Toprağa âşıklar.

Toprakla, çamurla uğraşmak...

Onlara göre:

- Yoga gibi... Vücuttaki elektriği alır... Strese son verir.

Lilian, "Topraktan geldik toprağa gideceğiz" diyor.

Galip, çamura şekil veriyor, mucizeler yaratıyor... Turistler izliyor... Ve alkış yağmuru.

Özlemiştik... Hasret giderdik.

Allah'a ısmarladık Lilian... Allah'a ısmarladık Galip...

Hoşça kal Kapadokya.