Metropol ilçe... Başkente uzaklığı 38 kilometre... Tarih ve kültür hazinesi... Bakır Çağı'ndan da kalıntılar var, Roma döneminden sütunlar da.

Osmanlı'nın camileri dimdik ayakta.

1402... Ankara Savaşı... Yıldırım Bayezid'in karargâhını kurduğu, orduyu doyuran, kazanların kaynadığı, yemeklerin piştiği yer... Adı oradan geliyor: Kazan.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin ana karargâhı Akıncı Üssü ilçe sınırları içinde.

Kazan halkı, o karanlık gecede destan yazdı... Uçakların inip kalkmasını engellemek için lastik yaktı... Buğday tarlasını yaktı... Samanını yaktı.

Üssün elektriklerini kesti.

Kazan, o gece 9 şehit verdi... 92 kişi yaralandı.

Ve... Kanun çıktı... İlçenin adı, Kahramankazan olarak değiştirildi.

Bugün... Yiğidin harman olduğu, kahramanlar diyarından notlar.

***

SOSYAL DESTEK MERKEZİ



Büyük bir market... 3 katlı... Raflar tıklım tıklım... Milyonlarca liralık eşya... Hayırsever desteği ile sağlanıyor.

Aklınıza ne gelirse var... Giyim kuşam... Sucuk, pastırma... Temizlik malzemeleri... Et, süt... Yemek takımı... Sabun, şampuan... Yüzlerce çeşit ürün.

2 bin 100 kişi... İhtiyaç sahibi... Yoksul... Geliyor, ihtiyaçlarını alıp gidiyorlar.

Partili ayrımı yok... Her şey, yönetmeliğe göre... Sosyal Yardım Yönetmeliği.

Budur... Belediyecilik gönül işidir... Particilik değil.

***

ALLAH RAZI OLSUN



Gitmezsek olmaz... Gördük, beğendik.

Biri... Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği.

Diğeri... Engelsiz kafe... Örnek proje.

Kafeyi, 15 engelli çocuk işletiyor... Çay, kahve, çörek, börek... Kendileri yapıyorlar.

Kazançlarını... 15 çocuk... Bölüşüyorlar.

Kafe 2 katlı... Bazen sergi de açılıyor.

Şansımızdan... Sergi de vardı... Fatih Ortaokulu... Özel eğitim gören öğrencilerin el emeği sergisi... Kimi ev yapmış, kimi resim, kimi vazo, kimi hediyelik eşya.

Çocukları ve Okul Müdürü Tarık Sezer ile Müdür Yardımcısı Ayşe Uçak'ı tebrik ettik.

Sonra... Doğruca belediyeye gittik... Başkan Serhat Oğuz'a, "Allah razı olsun" demek için.

***

ET AVM



Türkiye'de başka örneği var mı, bilmiyoruz... Görmedik.

Büyükbaş, küçükbaş... Et AVM mezbahasında kesiliyor, veteriner gözetiminde... İlçe Sağlık Müdürlüğü denetiminde.

Ve orada satılıyor... Belediye kontrolünde.

Kuzu... Gerdan 90, incik 97, kol 115, pirzola 195, fırınlık but 140 lira.

Dana... Kemikli et 95, kıymalık rulo 125, rosto 160, antrikot 175 lira.

Et AVM, tenha... Kasapların da, müşterilerin de söyledikleri şu:

- Pahalılık işlerimizi etkiledi. Hayat biraz ucuzlasa... Enflasyon düşse... Elektrik ve doğalgaz fiyatları inse... Bütün beklentimiz bu.

***

ORTAK AKIL... ORTAK YÖNETİM



Serhat Oğuz... Edebiyat öğretmeni... Belediye Başkanlığı'na aday olunca... Halka şu sözü vermişti:

- Kahramankazan'ı birlikte yöneteceğiz.

Sözünde durdu... İstişare Meclisi kurdu.

Mahallelerde... Mahalle meclisleri.

Kapısı açık... Halkla sürekli görüşüyor... Fikir alışverişi.

Belediye Meclisi toplantıları... İnternet üzerinden canlı yayın.

***

TASARRUF



Hizmette tasarruf yok... Gereken yapılıyor.

Ama... Diğer harcamalarda tasarruf şart.

Örneğin... Başkan Serhat Oğuz, araç kiralama dönemine son verdi.

Belediyede, makam aracı kullanımı da bitti.

Bunlar... Çok güzel hareketler.

***

MİLLET BAHÇESİ



Bitmek üzere... 200 bin metrekare... Ankara'nın 3'üncü büyük Millet Bahçesi... Lokanta... Millet Kıraathanesi... Bisiklet yolu... Spor alanları... Ne ararsanız var.

Yedi bin ağaç dikilmiş.

Kahramankazan'a yakışmış... Beğendik.

***

ATA TOHUMU



Korona öncesi... Belediye çiftçiye, sebze fidesi dağıtıyordu... 1 milyon adet.

Koronalı yıllarda dağıtım devam etti.

Bu yıl... 1 milyon 200 bin fide... Domates... Biber... Salatalık.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne dâhil olanlara... Örnek bir hizmet daha... Ata tohumundan 500 bin domates fidesi... Tek şartla:

Çiftçi, diktiği ata tohumlu fideye, çocuğu gibi bakacak... Maksat, ata tohumlu ürünü artırmak.

***

TÜRKİYE'DE İLK



Hiçbir şehirde yok... Büyükşehirler dâhil... KazanBel Net.

Belediye şirketi... İnternet hizmeti veriyor.

Gerekli lisansları almış... Abone oluyorsunuz, hızlı internet servisine kavuşuyorsunuz.

Abone ücreti... Piyasaya göre ucuz.

Şimdiden, 3 bin 500 aboneye ulaşılmış.

Hedef 1: Ankara'da yaygınlaşmak.

Hedef 2: Tüm Türkiye'de internet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek.

***

GÜNDEM



Çarşı... Pazar... Esnaf ziyareti... Herkesi dinledik.

Belediye... Pandemi döneminde esnafa ve çiftçiye maddi destekte bulunmuş.

Bugün ise... Herkesin derdi... Ekonomideki daralma.

Tencere daha ucuza kaynayabilse... Bütün mesele burada.

Siyaset... Seçim... Konuşuluyor ama... Ana gündem değil.

Ana gündem... Ekonomi... Mutfak.