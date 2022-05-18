Gündem var, gündem var... Gündemden gündeme fark var... Siyasetin gündemi ile halkın gündemi arasında dağlar kadar fark var.

Popüler gündem:

Seçim... Siyaset... Partilerin miting havasındaki Meclis grup toplantıları... Millet İttifakı'na aranan cumhurbaşkanı adayı... Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz seyahati... 6'lı masa... Canan Kaftancıoğlu ile ilgili mahkeme kararı... Kemal Kılıçdaroğlu'nun baskınları.

Halkın gündemi:







Ekonomi, ekonomi, ekonomi... Akaryakıt, doğalgaz, elektrik faturası... Fırsatçılar... Marketlerdeki uçuk fiyatlar...

Afyonkarahisar'ın bir köyündeyiz... Ayazini... Gündem:

Yükselen turizm... Bolluk... Bereket... Göl üzerinde balon turu... Muhtar Bekir'in Mercedes'i.

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Frig Vadisi

Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir üçgeni arasında tarihi bir hazine.

3 bin yıl önce Frigyalılar'ın yaşadığı coğrafya.

Kayalara oyulmuş evler... Mezarlar... Mağaralar... Anıtlar.

Ayazini... İşte bu vadinin ortasında bir köy.

Daha doğrusu düne kadar, "köy" idi.

Şimdi... Köy demeye bin şahit lazım.

***



Küllerinden doğdu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı.

İl merkezine 33, ilçeye ise 16 kilometre uzaklıkta.

Tarım... Hayvancılık... Haşhaş tarlaları... Sebze... Meyve... Giderek büyüdü... 1998'de ilçe oldu.

Sonra... Göç başladı... Afyonkarahisar... İstanbul... Eskişehir... Kütahya'ya.

Yıl 2013... Nüfus 2 binin altına düşünce...

Ayazini de küme düştü.

İlçe statüsü sona erdi... Yeniden köye dönüştü.

2021... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, köyü gezdi, "Ayazini ayağa kalkacak... Turizm merkezi olacak" dedi.

Vali Gökmen Çiçek, kolları sıvadı.

Afyonkarahisar'ın marka ismi Prof. Veysel Eroğlu devreye girdi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, iş makinelerini gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her türlü desteği verdiler.

Köy, yatırımda yükselişe geçti.

2022... Ayazini turist kaynıyor... Yabancı, yerli.

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'Tarihi' değişim

Geçen yıl gitmiştik... Ayazini yeni yeni toparlanıyordu.

Çay-kahve içilecek tek mekân vardı... Ayaz Gözleme.

Afyonkarahisar'a gelince... Tülay Özer'den ısrar üstüne ısrar:







- Ayazini'yi bir de şimdi görün... Tanıyamazsınız.

Gerçekten... Tanınacak gibi değil... Büyük değişim.

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu ile sokak sokak dolaştık... Tarihi mekânlardaki değişimi gördük.

20'nin üzerinde işletme var... Sahipleri köylüler.

İşletme çalışanları... Yine köylüler.

Fatih Kebap... Kadın kebap pişiriyor, kocası garsonluk yapıyor.

Otel mi dediniz? Bir otel var... Mermer sanayicisi Adnan Demirel'in yaptırdığı otel, gelecek ay açılacak. İki otelin de inşaatı sürüyor.

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Hayran kalırsınız

Roma ve Bizans dönemlerinde kayalara oyulmuş evler... İki katlı ev bile var

Aile mezarları... Yine kayalara oyulmuş







Kayaların içinde kiliseler... Şarap mahzenleri... Sarnıçlar... Sütunlar... Kale de var... Bitmedi... Kayaların içinde tüneller... Yollar.

Kayanın içine, tuvalet yapılmış... Tuvaletin gideri ise kayalar oyularak dışarıya aktarılmış.

Görmelisiniz... Beğenmek ne kelime, hayran kalacaksınız.

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Temizlik simgesi

Köy temiz... Sokaklar tertemiz.

Sabun Sokağı var... Duvarlar renk renk sabun kaplı... Gökyüzüne bakıyorsunuz, rengârenk sabunlar.

Turistler... Sabun Sokağı hatırası fotoğraf çektiriyorlar.

Merak ediyoruz... Dünyada başka, Sabun Sokağı var mı?

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'Çağ atladı'

Kaymakam Doğukan Koyuncu, "Pandemi sürecinde köyden 135 kişi, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde rehberlik eğitimi aldı" dedi ve ekledi:







- Ayazini çağ atladı... Muhtarın aracı Mercedes Vito... Başka söze gerek var mı?

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Turizmin parlayan yıldızı

Bekir Yılmaz... 200 haneli, bin 250 nüfuslu Ayazini Köyü Muhtarı.

Geçen yıl görüşmüştük... Bir yıllık değişimi anlattı:

Köyde işsizlik yok... Herkes turizmci olup çıktı.

Gelen giden çok... Hafta sonları köye araç girişi 4 binin üzerinde.

Metropolis Meydanı'ndaki çok katlı Metropolis Apartmanı... Kayalara oyulmuş... Görmek isteyen o kadar çok ki.

Antalya, Bursa, Konya, Eskişehir, Kütahya'dan... Her yerden gelen gelene.

Araplar geldiler... Turist kafilesi... Yatırım yapmak istiyorlar.

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Fiyatlar uçtu

Gezerken... İki katlı köy evi gördük... Satılık.

- Muhtar... Kaça satılıyor?

- İki yıl önce 50 bin liraya alırdınız... Geçen yıl 200 bindi... Şimdi, 5 milyon lira isteniyor.

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Göl üzerinde balon turu

Köyde... Müze de var... Kültür ve Sanat Evi.

Hayırseverin hediyesi... Mermer sanayicisi İbrahim Alimoğlu'nun.







Ayazini'ye yakın, Göğer beldesi... Bitişiği göl... Emre Gölü.

Ayazini'ye gelen, göl üzerinde sıcak hava balonu ile tur atıyor... Bin lira.

Turizm... Altın yumurtlayan tavuk... Bacasız fabrika... Ayazini öylesine uçmuş ki... İnanılır gibi değil.

Teşekkürler sevgili Tülay Özer... İyi ki bizi getirdin, gezdirdin.