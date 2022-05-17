Valiler kararnamesi... Nöbet değişimi...

Afyonkarahisar'dan giden çiçek, "Vali Gökmen Çiçek."

Afyonkarahisar'a gelen çiçek, Kübra Güran Yiğitbaşı... Kadın vali... Afyonkarahisar'ın gelini.







Gökmen Çiçek'in ilk valiliğiydi... Başarılı oldu... Afyonkarahisarlılar, onu çok sevdi.

Şimdi Kayseri Valisi... Yolu açık olsun.

Kübra Güran Yiğitbaşı... Onun da ilk valiliği... Yükselen yıldız Afyonkarahisar'da başarılar diliyoruz.

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Şehitlere vefa

Mühimmat deposunda patlama... 25 şehit... Türkiye yasa boğulmuştu... 5 Eylül 2012.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, patlamanın olduğu kışlanın hemen önüne park yaptırmış... "Şehitler Parkı." 52 bin metrekare.







Parkın açılışında... Patlama sırasında şehit olan askerlerin aileleri ağırlanmış.

Afyonkarahisar... Şehit yakınlarını bağrına basmış.

Teşekkürler Afyon... Allah razı olsun, Mehmet Zeybek.

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Çarşı, pazarın nabzı

Afyonkarahisar'da... Anket için, halkın nabzını tutmak için, en uygun yerler:

Tarihi Uzunçarşı ile Ambar Yolu... İki yer de kalabalık.

Uzunçarşı'da bir "kuyruk" gördük... "Lokum kuyruğu."

Lokum, helva, sucuk, kaymak, yumurta, ekmek kadayıfı piyasası canlı.







Bölgede, (Isparta, Kütahya, Burdur, Uşak) banka sayısının ve banka mevduatının en fazla olduğu şehir Afyonkarahisar.

Kur korumalı mevduat hesabına ilgi var.

Yastıkaltı altın konusunda önde gelen kentlerden... Altın mevduat hesabı da ilgi görüyor.







Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği politika... Halk memnun.

Milletin derdi... Elektrik ve doğalgaz faturası... Geçim zorluğu.

Beklenti... Ekonominin düzelmesi... Hayat pahalılığının azalması... Ekmeğin büyümesi.

Siyaset... Seçim... İlgi, düşük yoğunlukta.

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Veysel Eroğlu... O bir marka

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun, Afyonkarahisar'a hizmeti büyük.

Vefalı Afyonkarahisar... Veysel Hoca'ya, "saygısını, şükranını" gösteriyor.

Merkezde... İlçelerde... Onun adını taşıyan eserler var:







Veysel Eroğlu Bulvarı.

Veysel Eroğlu Parkı.

Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu.

Veysel Eroğlu Caddesi. Şurası bir gerçek... Veysel Eroğlu, "Afyonkarahisar'a damgasını vurmuş."

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YHT bekleniyor

Kadın-erkek... Öğrenci-memur...

Kimi gördüysek aynı beklenti:

Yüksek Hızlı Tren. 2023'te, "Ankara-Afyonkarahisar" seferlerinin başlaması gerekiyor.

Yolculuk süresi... 1 saat 15 dakika olacak.

Afyonkarahisar zaten yükselişte... Hele bir de YHT geliversin, "Afyonkarahisar uçacak."

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Evlilik çağındaki kızlara müjde

Afyonkarahisar Kalesi... Yüksekliği 226 metre... Afyonkarahisar'ın simgesi.

Yılların geleneği... Genç kız, kaleye tırmanır... Oradaki ağaca bir tülbent bağlar... Ve yüksek sesle dileğini söyler:

"Ahdım, bahtım... Geldi benim evlenme vaktim."

Halk inanıyor ki... Genç kızın hemen "kısmeti açılır."

Ama... Merdiven bile olsa... 226 metre yükseklikteki kaleye çıkmak kolay mı? Kaç kız çıkabilir ki?

Belediye karar almış... Kaleye teleferik.

İhale yapılmış... Yapişlet- devret... Yolcu garantili.

Teleferik... 2023'te hizmete girecek.

Afyonkarahisar memnun... İlgi büyük... Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür eden çok.

Afyonkarahisar'da günün esprisi... 2023'te nişan, düğün patlaması yaşanacak... Bekâr genç kız kalmayacak.

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Yumurta borsası

Uzunçarşı'da bir market... Duble (çift sarılı) yumurta... Bir kolisi (30 adet) 35 lira.

Yumurta ile ilgilendiğimizi gören gazeteci dostumuz Mehmet Emin Güzbey dedi ki:

- Kumartaşlı tesislerine gidelim... Afyonkarahisar'ın en büyüğü... Yumurtaya dair her şeyi sorabilirsiniz.







51 yıllık işletme... İsmail Kumartaşlı kurmuş... Şimdi oğlu işin başında... Mehmet Kumartaşlı.

Tesiste, 2 milyon 800 bin tavuk var... Günlük yumurta üretimi 2 milyon 400 bin.

Duble yumurta 90 kuruş... Normal yumurta 80.

2019'da... Irak pazarı kapanınca sektör sıkıntıya girmiş.

Mehmet Kumartaşlı dedi ki:

- Afyonkarahisar... Günlük kapasite 23 milyon yumurta... Büyük düşüş var... Bugün üretim 12 milyon... Bazı firmalar kapandı.

- Girdiler arttı... Mısırın tonu 220 dolardı, 420 dolara çıktı... Ambalaj fiyatlarındaki artış yüzde 200.

Unutmadan... Kumartaşlı ailesi hayırsever... Yaptıkları hayır işi çok... Eğitim ve sağlık tesisleri... Ama bu konuyu hiç konuşmuyorlar.

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Ayazini... Yarın

Gezerken... Telefonumuz çaldı... Arayan Tülay Özer... Afyonkarahisar'ın efsane ağası, rahmetli Yusuf Özer'in kızı:

- Ayazini'ndeyiz... Sizi bekliyoruz.

Ayazini... Afyonkarahisar'daki Kapadokya.

Yarın anlatacağız.