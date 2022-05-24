NEVŞEHİR

Müjde müjde... Duyduk duymadık demeyin... Uygarlıklar beşiği Kapadokya'da turizm patladı... Aman nazar değmesin.

Turist yağıyor... 2022... En çok ziyaretçi gelen 20 ülke:







Meksika... İspanya... Endonezya... ABD... Pakistan... Rusya... Hindistan... Almanya... Brezilya... Malezya... Romanya... Çin... İtalya... Slovenya... İngiltere... Özbekistan... Fransa... Kolombiya... Bulgaristan... Yunanistan.

Yerli turist... Yurdun her yerinden.







Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, dedi ki:

Çok iyi gidiyoruz... Çok çok iyi.

Kapadokya'da bu sözleri o kadar çok kişiden dinledik ki.

Yüzler, öylesine gülüyor ki... Bölge halkı o kadar mutlu ki.

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Bir peri masalı

Kültür hazinesi Kapadokya... Peri masalı gibi bölge... Bölgenin tamamı açık hava müzesi gibi... 10 bin yıllık tarih... UNESCO dünya mirası... Beyaz atlar ülkesi.







Göreme... Uçhisar... Ürgüp... Zelve... Ortahisar... Çavuşin...

Yollar... "İstanbul Bağdat Caddesi gibi... İnsan seli."

Tur otobüsleri... Onlarca değil, yüzlerce.

Anlatmakla bitmez... Görmesek inanmazdık.

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Müze kuyruğu

Göreme... Açık Hava Müzesi... Giriş 125 lira... Yabancı/yerli herkes kuyrukta.

Müze, bir saklı hazine... Kızlar Manastırı... Aziz Basil Kilisesi... Erkekler Manastırı... Elmalı Kilise... Yılanlı Kilise... Aziz Barbara Kilisesi... Say say bitmez.







Müzenin önünde dükkânlar... Müşteri kaynıyor... Hediyelik eşyalar... Kapış kapış... Turizm bereketi.

Kaymaklı... Yeraltı şehri... Giriş 75 lira.

İlgi olağanüstü... Girebilmek için kuyrukta bekle babam bekle.

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Lider... Dedi ki...

Ahmet Serdar Körükçü... Dorak Turizm... İki bin yatak... 45 balon... Lokantalar... Mağazalar... Bölgenin turizm lideri.

"Uzakdoğu turizmi" denilince... Ahmet Serdar Körükçü, yine lider.

Korona öncesi... 2019... Uzakdoğu'dan (Çin, Japonya, Kore, Malezya, Endonezya, Singapur, Tayland, Tayvan) getirdiği turist sayısı... 500 bin.

Ya bu yıl...Ahmet Serdar Körükçü'nün yanıtı:







Çin, Japonya, Tayvan çok önemli... Ama henüz kapıları açmadılar.

Buna rağmen, bu ülkelerden gelen çok... Grup değil... Kendileri geliyorlar.







Otellerimizdeki doluluk yüzde 85... Her geçen gün daha da artıyor.

Latin Amerika ülkeleri... Bu yıl ağırlıkta.

Turizmde, 2019'da bütün yılların rekoru kırılmıştı... Gelecek yıl... 2023... Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı... Yeni rekor olacak... 2019 rakamlarını yüzde 35 geçeceğiz.

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Film gibi hayat

Sabah... Gün doğarken... Göğe bakıyorsunuz... Balon, balon, balon... Renk cümbüşü.

Balonla Kapadokya turu... Bir saat... 250 euro.

Ancak... Bir hafta önceden rezervasyon şart... Talep öyle yoğun ki.







Gün doğuyor... Bu kez diğer turlar başlıyor.

Yeşil Tur... Kırmızı Tur... Ihlara Turu... Atlı safari... Deve safari... Jeep safari... Klasik araba turu... Fotoğraf çekme turu...

Akşama kadar gezdiniz... Peribacaları... Müzeler... Güvercin evleri... Emine Hatun Camii... Kervansaray... Kur'an Kalesi... Derebağ Kilisesi... Tokalı Kilise... Meryem Ana Kilisesi... Uçhisar Kalesi... Açıksaray... Çarıklı Kilise.







Ayaklarınıza kara sular indi... Yoruldunuz.

Hayır, erkenden uyumak yok.

"Kaya oyularak yapılmış mağara lokantalarda, Türk geceleri..." Müzik... Eğlence... Vur patlasın çal oynasın.

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Otel... 2 bin euro

Kapadokya, Antalya bölgesi gibi değil.

Burada, her şey dâhil uygulaması yok.

Mademki Antik Çağ'dan günümüze uzanan tarihi bir derinliğin ve dünyada eşi benzeri bulunmayan görsel şölenin içindesiniz... Bedelini ödeyeceksiniz.

Geceleme... 100 euroya kalabilirsiniz.

Kayalara oyulmuş otelde, 2 bin euroya da.

Keyfinize ve kesenize bağlı.

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Zirve

Pandemi öncesi... 2019... Kapadokya ziyaretçileri...

İlk üç ülke:

Çin... Tayvan... Kore.

2020... Pandemiye rağmen gelen çok... Ve ilk üç:

Rusya... Meksika... ABD.

2021... Yarı açılma... Rahatlama süreci... İlk üç:

Rusya... Meksika... ABD.

2022... Gelen gelene... İlk dört ayda yarım milyona yakın ziyaretçi... Balon ile uçan turist sayısı 105 bin... Nereye baksanız, Meksikalı... İspanyol... Endonezyalı... Amerikalı... Rus... İngiliz.

Ah bir de Çinli yağmuru başlayıverse.

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Destan... Yarın devam

Bitmedi... Kapadokya destanı, turizm patlaması, turist sağanağı, bir günde bitecek gibi değil.

Fotoğraflı... İsimli... Anlatılacak o kadar çok şey var ki.

Yarın devam edeceğiz.