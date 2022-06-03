Eskişehir'in en büyük ilçesi... Anadolu'daki ilk yerleşim yerlerinden... Uygarlıklara ev sahipliği yapmış... Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Hızır Bey ile anılan yurt köşesi.

Türk-İslam dünyasının bilgesi, felsefi mizahın unutulmaz temsilcisi Nasreddin Hoca, Sivrihisar'ın Hortu Köyü'nden.







Hortu... Sonra Nasreddin Hoca Köyü oldu.

Şimdi... Sivrihisar'ın mahallesi.







Hoca... "Dünyanın merkezi neresi?" diye sorulduğunda... "Sivrihisar" demiş.

Bugün... İlçe girişinde bir anıt... Nasreddin Hoca... Ve altındaki yazı:

"Sivrihisar... Dünyanın merkezi."

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Kurtuluş'un kenti

Ankara'ya 136, Afyon'a 124, Eskişehir'e 98 kilometre... Kurtuluş Savaşı'nın Batı Cephesi.

Savaş döneminde Meclis Başkanı ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın, Ankara dışında Bakanlar Kurulu'nu topladığı tek yer:

Sivrihisar... Zaimağa Konağı... 24-25 Mart 1922.

Konak şimdi müze... Toplantı masası... Atatürk'ün yatak odası... Her şey korunmuş.

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Şehir ve adam

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Bir kişi, bulunduğu yere sınıf atlatabilir mi?

Hamid Yüzügüllü... Sivrihisar Belediye Başkanı... Sivrihisar'ı, "Bir üst lige çıkardı."

Cumartesi... Pazar... Civar il ve ilçelerden... Binlerce ziyaretçi.

Gezilecek, görülecek o kadar güzellik var ki... Kilim müzesi... Cam teras... Camiler, kiliseler, tarihi eserler.







Şehir, pırıl pırıl... Yemyeşil... Sanki bir Avrupa kenti.

Belediye hizmetleri, tam puan.

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Tarihe yolculuk

Kurşunlu Camii... Ermeni Kilisesi... Hızırbey Mescidi... Yunus Hoca Kümbeti... Saat Kulesi... Kılıç Minaresi... Hazinedar Camii... Alemşah Kümbeti... Han... Çardak Hamamı... Ermeni Hamamı... Pessinus Antik Kenti... Hepsi ve daha fazlası Sivrihisar'da.







Tam bir müze kent.

Gezmeye doyamazsınız... Tarihin içinde yolculuk... Baş döndürücü bir güzellik.

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Açık hava heykel müzesi

Türkiye'de ilk ve tek... 78 heykel... Atatürk heykeli de var, Nene Hatun heykeli de.

Kazım Karabekir... Yaşar Kemal... Alâeddin Keykubad... Muzaffer Sarısözen... Ağ çeken balıkçılar... Atı ile dereden geçen kız... Madenciler...







Heykel, heykel, heykel.

Televizyon dizisi, Gönül Dağı'nın çekildiği yer.

Tek Türkiye de ilçede çekilmiş, Teşkilat dizisinin ilk bölümü de... Ve pek çok belgesel de.

Sivrihisar'ın tamamı... Film platosu gibi.

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Lezzet dünyası

Doğu ile Batı arasındaki... "Sivrihisar'ın neleri meşhur?" diye soracak olursanız... Bamya çorbası... Kelem dolması... Muska baklavası... Ve ille de dövme sucuğu.







Dövme Sucuk Festivali... Bir Sivrihisar geleneği.

Mehmetçik, Afrin'e gitti... O yıl festival yapılmadı... Sucuklar, Afrin'e yollandı.

Elazığ depremi... Yine festival iptal edildi... Elazığ'da, hastane bahçesinde, sağlıkçılara ekmek arası sucuk.

Pandemi yasakları kalkınca... Sivrihisar'da festival... Altı ton sucuk... Üç bin yumurta... Guinness rekorlar kitabına girmek için başvuru bile yapıldı.

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Yahudi'den akıllı

Şehir efsanesi... Dilden dile dolaşan masal.

Fi tarihinde... Bir Yahudi ile oğlu diyar diyar dolaşıp yerleşecek bir yer arıyormuş.

Yolları Sivrihisar'a düşmüş... Beğenmişler... Kalmaya karar vermişler.

Yahudi... Oğluna para vermiş:

- Git, yiyecek bir şey al... Hem karnımızı doyursun, hem susuzluğumuzu gidersin, hem de eşeğimize yem olsun.

Çocuk bakkala gitmiş... Babasının sözlerini tekrarlamış.

Bakkal... Çocuğa bir karpuz vermiş:

- Karpuz, karnınızı doyurur... Suyu, susuzluğunuzu giderir... Kabuğu da eşeğinize yem olur.

Çocuk... Bakkalın dediklerini babasına söyleyince... Babası, "Kalk oğlum" demiş:

- Sivrihisarlı bizden akıllı... Burada yerleşemeyiz... Gidelim.

Rivayet olunur ki... Dünyada, Yahudi'nin barınamadığı yek yer... Sivrihisar.

***



Yağmur duası

Gelenek... Değişik kültürlerde var... Anadolu'nun pek çok yerinde yağmur duasına çıkılır.

Sivrihisar... Türkiye'nin en geniş yüzölçümlü beşinci ilçesi.

Arpa... Buğday... Pancar... Ayçiçeği... Mısır.







Ovada koyunlar, kuzular.

Ama... Yağmura ihtiyaç var... Halk inançlı... Kalabalık, Nasreddin Hoca'nın doğduğu yerde toplandı.

Dualar edildi... Amin.

Ve... Ertesi gün... Sivrihisarlı Allah'a şükretti... Öylesine bir yağmur yağdı ki.

***



Anket

Çarşı, pazar... Sivrihisarlı... Ziyaretçi... Köylü, kentli... Parti, siyaset, seçim, gündem için ne diyor?

Elektrik, doğalgaz, akaryakıt... Gübre... En çok dinlediğimiz şikâyet.

Siyasette yüksek tansiyon... Millet rahatsız.

Seçim... Kimse erkene alınacağına inanmıyor.

Gündem ekonomi... Beklenti, ekonominin düzelmesi.

***



Destici'ye selam

Sorduk... "Sivrihisar'a en çok gelen siyasetçi kim?"

"Mustafa Destici" dediler... Sivrihisarlı.

Ve... Selamlarını gönderdiler.