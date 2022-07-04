Hüseyin Taklacı... Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı... "Başkent'te 12 bin mobilyacı var" diyerek söze girdi:

- Korona 2020 Mart ayında başladı... Ve pandemi ile birlikte mobilya sektörü patlama yaptı.







İç piyasa... İhracat... Sektör destan yazmaya devam ediyor.

Siteler... Türkiye'nin ilk mobilya sanayi bölgesi... 5 binin üzerinde işletme... Yaşar Önel ile birlikte Siteler'de bir gün geçirdik.

Neler gördük, neler dinledik? Hepsini anlatacağız.

***

PANDEMİ



Hüseyin Taklacı, "Pandemi sürecinde insanlar uzun süre eve kapandı" dedi ve ekledi:

Herkes evinin eksiğini gördü.

Kimi mutfağını, kimi yatak odasını, kimi de oturma grubunu yeniledi.

Türkiye için zor günlerdi... Ama bizim sektör altın dönemine girdi.

***

İSRAİL-ABD HATTI



İlginç... İsrail'e mobilya ihracatında artış var... Fabrikasyon değil, özel üretimden söz ediyoruz... El emeği, göz nuru mobilyadan.

Pek çok işletme sahibinden dinledik:

Eskiden Çin'den ABD'ye mobilya gidiyordu... Şimdi Çin-ABD ilişkileri gergin... Amerika, Çin'den mobilya almıyor.

Sanıyoruz ki... İsrail, bizden aldığı mobilyayı Amerika'ya satıyor.

***

EL EMEĞİ GÖZ NURU







Koltuk... El yapımı... İşlemeli... Bronzlu... Göz kamaştırıcı.

Hüseyin Taklacı, oturdu... Ayak ayak üstüne attı... Fotoğrafladık.







Böyle, gösterişli ürünlerin alıcıları... Arap ülkeleri... Azerbaycan... Kazakistan... Türkmenistan.

Fiyatı, 15 bin lira.

Bize pahalı geldi ama... Katarlı için sudan ucuz... Bin dolar bile değil... Üstelik el emeği, göz nuru.

***

ÇİÇEK... KAPUSUZ



Siteler... Çok hareketli... Sadece mobilyacılar değil, yan sektörler de var.

Ayrıca... Lokantalar... Büfeler... Marketler... Bankalar.







Sorduk:

- Siyasetçilerden gelen giden, sizleri dinleyen var mı?

Sektörün eskilerinden bir mobilyacı dedi ki:

- Yaramıza tuz bastınız... Eskiden Cemil Çiçek gibi, Salih Kapusuz gibi siyasetçiler gelirlerdi... Halimizi hatırımızı sorarlardı... Bizlerle, esnaf lokantasında yemek yerlerdi... Şimdi siyasetçiyi ara ki bulasın.

Bir diğer mobilyacı... "Merak etme abi" dedi:

- Seçim yaklaşınca gelirler.

***

ESNAF GÖNLÜ



Gezerken... Kebapçı Kemal, "Abiler, acıkmadınız mı?" dedi... İlle de bir şeyler ikram edecek.







Yemekle, içmekle işimiz yok... "Teşekkürler Kemal Usta."

"İşler nasıl?" dedik.

Yanıtı... "Allah'a çok şükür... Memlekette huzur olsun yeter... Gerisi kolay."

Kemal'in işyerinin önündeki yazı... Paylaşmalıyız:

"Müşteri, Allah'ın bizim için ayırdığı rızkı kapımıza getiren elçidir."

***

ERBİL'DE MAĞAZA



Tunç Mobilya... Turan Tunç... Yozgatlı.







Bir yemek odası takımı beğendik... Granada. Tamamen el işi... Fiyatı 160 bin lira.

Yine, Granada model... Oturma Odası takımı... 110 bin lira.

Alıcısı var mı? Elbette... Yabancılar.

Turan Bey, "sık sık Irak'a gittiğini" söyledi... Erbil'e.

Orada da işyeri var... Satış, Arap coğrafyasına.

***

FİYAT ARTIŞI



Esnaf, son dönemlerdeki fiyat artışından şikâyetçi.

Biri, "Geçen yıl 200 liraya aldığım malzeme şimdi bin liraya çıktı" dedi.

Diğeri... "Ağaç ürünlerindeki fiyat artışından" söz etti... Yüzde 200-300 artış.

Hüseyin Taklacı, "Gerçi bunlar ihracatı etkilemiyor" dedi:

- Satış dolar ile... Alıcı hazır... Ama iç piyasa, fiyat artışından çok etkileniyor.

***

DOĞRU SÖZ



Siteler'de, sığınmacı çok... Suriyeliler.

Bizimkiler ile sığınmacılar arasında sorun yok... Kardeş kardeş... Huzur içindeler.

Suriyeli, ucuz işçi mi? Hayır... Türk işçi ne alıyorsa, Suriyeli de onu alıyor.

Hüseyin Taklacı, "Suriyeli'nin eli mobilya işine yatkın" dedi... Memnunlar.

Hüseyin Taklacı, bir noktanın altını çizdi:

- Evet, Suriyeli işçiden, ustadan memnunuz... Ama Suriyeli olmasa işler durur, biteriz gibi yakışıksız bir söz edemeyiz... Biz, sığınmacılar gelmeden de vardık, şimdi yine varız... Güçlüyüz.

***

GÜNDEM... İŞ, AŞ



Seçim... Siyaset... Gündem...

- Ey Siteler esnafı... Mobilyacılar... Lakeciler... Ne diyorsunuz?

İlk yanıt Başkan Hüseyin Taklacı'dan:

- Biz işimize bakıyoruz... Önce iş, ekmek, üretim, istihdam, ihracat.

Turan Tunç... "Millet cebine girene bakıyor" diye konuştu.

Diğer mobilyacı:

- Laf karın doyurmuyor... Siyasetle, seçimle kaybedecek zamanımız yok.

Bir başkası:

- Geldiniz, gördünüz... Biz burada nasıl mücadele veriyoruz... Üretim diye, ihracat diye ter döküyoruz... Gündem ekonomi... Gündem çalışmak.

***

İHRACAT TAKIMI



Siteler'e veda zamanı... "İşlemeli... Saray işi... Varak... Pirinçli" bir mobilyaya takıldık.

Komple takım... Yatak odası... Salon... Yemek odası.

Sorduk... "1 milyon lira."

"Pahalı" diyecek olduk.

Hüseyin Taklacı güldü:

- Size göre pahalı... Katarlı... Rus... Azerbaycanlı... Arap dünyası... Sizin gibi düşünmüyor... Üretimin büyük kısmı Doğu'ya, Batı'ya gidiyor.

***

MESLEK EĞİTİMİ



Hoşumuza gitti... Meslek eğitimi tam puan... Öğrenci, hafta bir gün eğitim görüyor, diğer günler atölyede.

Sigortalı... Para kazanıyor.

Ustalaşıyor... Mezun oluyor.

Hüseyin Taklacı, "Son 2 yılda meslek eğitimine talep çok arttı" dedi.