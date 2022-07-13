Darbe... Müdahale... Muhtıra... Darbe girişimi... Hepsinde de "yabancıların parmak izleri" var... İstisnasız... 27 Mayıs 1960'ta da... 12 Mart 1971'de de... 12 Eylül 1980'de de.

Ve elbette, 15 Temmuz darbe girişiminde de.

İçimizdeki işbirlikçilere gelince...

Atatürk dönemi dâhil... Her dönemde... Yabancıların kuyruğuna takılanlar... İşbirliği yapanlar oldu.

Ama "rekor" 15 Temmuz hain darbe girişimi işbirlikçilerinde... Binlerce... Ve her kesimden... Siyasetçi... Asker... Bürokrat... Akademisyen... Polis... İşadamı... Diplomat... Gazeteci... Öğretmen.

"Dün" neler olmuştu? Unutmayalım, unutturmayalım.

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YANITINI ARAYAN SORU



Ankara... 6 Haziran 2017... Mahkeme... Genelkurmay Çatı Davası.

Sanık:

Eski kurmay albay... Darbe gecesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın özel kalem müdürü olan subay.







Mahkeme Başkanı soruyor:

- Darbe gecesi, ABD, Belçika ve İngiltere büyükelçilikleri ile telefonla konuşmuşsun... Neden aradın, neler konuştun?

- Ben görüşmedim.

- Başkaları yapmış olabilir.

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YALAN RÜZGÂRI



Sincan'daki darbe duruşmalarını aylarca izledik... Yaz demedik, kış demedik.

Duruşmalarda o kadar çok yalan dinledik ki.

Ve de... İnkâr... İnkâr... İnkâr.







10 Temmuz 2017... Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi... Sanık eski bir yüzbaşı... Darbeci.

Poliste ve savcılıkta bülbül gibi ötmüş... Her şeyi itiraf etmiş.

Ama... Mahkemede... İfadeler okununca... Hemen yan çiziyor:

Eski ifadelerimi kabul etmiyorum.

Polisler meyveli içecek verdiler... İçince sersemledim.

Kime, ne ifade verdim hatırlamıyorum.

İfadelerim iradem dışında alındı.

Hani ne derler? Yalandan kim ölmüş?

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SPORCU



Darbecilerin en iyi bildikleri şeyler... Yalan, inkâr ve firar... Kaç kaçabildiğin kadar.

Kahramanmaraş... Darbeci, kaçarken yakalandı.

Soruldu:

- Neden kaçıyordun?

- Kaçmıyordum hâkim bey... Koşuyordum... Spor yapıyordum.

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SAĞIR, DİLSİZ



Ankara... Ekim 2017... FETÖ'cü öğretmen mahkemeye çıkarıldı.

Savunmasını yaptı:

- FETÖ'cü değilim... ByLock nedir bilmem... Hiç kullanmadım.

Hâkim sordu:

- İşte kayıtlar... Belgeler... 4 ayda tam 41 bin 710 kez ByLock'a giriş yapmışsın... Buna ne diyeceksin?

Yanıt... Derin sessizlik.

Sonuç... Cezaevi.

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YİNE İNKÂR



Ankara... Çayyolu... Bir villa... 15 Temmuz öncesi darbeciler bu villada toplantı yapmışlar.

Mahkeme salonu... Başkan, darbeci sanığa soruyor:

- FETÖ ve darbeyle hiç ilginin olmadığını söylüyorsun... Öyleyse darbe toplantılarının yapıldığı villada ne işin vardı?

- Sayın Başkanım... Çayyolu'nu da, sözünü ettiğiniz villayı da bilmiyorum... Hiç öyle bir yere gitmedim.

- Ama villada parmak izlerin var... Gitmediğin villada parmak izlerin nasıl oluyor?

Yanıt mı? Bildiniz... Sessizlik.

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DALGA



Aydın... 12 Haziran 2017... Sanık Adnan V. mahkemede savunma yapıyor:

- ByLock kullanışsız olduğu için cep telefonumdan sildim.

Mahkeme Başkanı, "Sen onu benim külahıma anlat" diyor:

- 5 farklı telefonda ByLock kullanmışsın... Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

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SOYLU NE DEMİŞTİ?



Antalya... 9 Ocak 2017... AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı... Kürsüde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu... Öyle şeyler söyledi ki... Yenir yutulur gibi değil:

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a giden uçağının koordinatları Amerika'dan verildi.

Biz neyin, ne olduğunu biliyoruz.







Sayın Cumhurbaşkanı'mızın uçağı kalktığı an, koordinatların ABD'den, nereden verildiğini, yani bir talimatla beraber, "Siz Cumhurbaşkanı'nın uçağını düşürün, gereğini yerine getirin" diye koordinatları kimlerin verdiğini, nasıl ve ne şekilde, hangi sonucu arzu ettiklerini hepimiz biliyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu sözlerine, Amerika'dan hangi tepki geldi?

Söyleyelim... Sıfır tepki... Amerika, "sağır rolü" oynadı... Duymadı.

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KAÇAKSEVER BATI



Amerika'sı da var, Almanya'sı da, NATO'su da, Yunanistan'ı da.

NATO'da görevli Türk general... Darbe girişimi başarısız olunca kaçıyor... NATO seyirci.

Yunanistan'a, Amerika'ya, Almanya'ya kaçan kaçana... İkiyüzlü, çifte standartlı Batı, hemen kapılarını açıyor... "Kaçakları" bağrına basıyor.

Tanık deseniz var... Kanıt deseniz çuval çuval.

Ama... "Kaçak darbeciler" yıllardır dostumuz(!) ve müttefikimiz(!) ülkeler tarafından korunup kollanıyorlar... Besleniyorlar.

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SUÇÜSTÜ



Yine Sincan... Ağır Ceza Mahkemesi... Sanık, darbeci eski subay.

Klasik taktik... İnkâr.

"Darbe gecesi orada değildim" diyor.

Mahkeme Başkanı, elindeki fotoğrafları gösteriyor.

Fotoğraflarda... Eski subay, "Darbecilerin arasında... Darbecilerin karargâhında."







Mahkeme Başkanı soruyor:

- Bu fotoğraftaki kim?

- Ben olabilirim de, olmayabilirim de.

Başkan, diğer fotoğrafları çıkarıyor:

- Ya bu görüntülere ne diyeceksin?

- Avukatımla konuştuktan sonra cevap vereceğim.

Meşhur fıkradır... Ama bilmeyenler olabilir... Anlatalım.

Adam, kümeste yakalanmış... Tavuk hırsızı... Ceplerinde yumurta... Üstü başı toz toprak, saman, tavuk tüyü.

Mahkemeye çıkarılmış.

"Hâkim Bey" demiş:

- Avukat istiyorum.

- Kümeste yakalanmışsın... Suçüstü... Avukat gelip de ne diyecek?

- Hâkim Bey... Ben de onu merak ediyorum... Acaba avukat ne diyecek?

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ÇADIR TURİZMİ



Ankara... Pilot binbaşı... Darbe gecesi, generale kelepçe takıyor.

Sabah... Darbe başarısız olunca kaçıyor.

Sivil giyiniyor... AVM'ye gidiyor.

Bisiklet ve çadır malzemesi alıyor.

İstikamet, Alanya... Kamyonla.

Alanya'da çadır kuruyor... Saklanıyor.

Ve... Kimlik kontrolü... Yakalanıyor... Tutuklanıyor.

***

SİYASİ AYAK



Senelerdir konuşuluyor... "Darbenin siyasi ayağı yok mu? Nerede?" diye.

Olmaz olur mu? Var elbette... Düzinelerce.

Kimler mi?

15 Temmuz hain darbe girişimine "tiyatro" diyenler.

"Kontrollü darbe" sözünü edenler.

Darbeye bulaştıkları için görevden atılan kamu personeline "kol kanat gerenler, göreve iade sözü verenler".