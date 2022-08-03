Yeşilırmak, gürül gürül akıyor... Üretici işinde gücünde, tarlasında... Ovalardan bereket fışkırıyor.

Geldingen Ovası... Suluova Ovası... Merzifon Ovası... Taşova Ovası... Patates, soğan, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı... Domates, biber, salatalık... Meşhur Amasya elması... Kiraz... Kayısı...

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç dedi ki:







Herkes para kazanıyor.

Para etmeyen ürün yok... Tarım kesimi memnun.

Köylü, iki yıldır zarardaydı... Şimdi toparlandı... Kiraz, çok iyi para etti.

Geçen yıl 3-4 liraya satılan domates, bugün 10 lira... Üreticinin yüzü neden gülmesin?

Tek sorun girdi maliyetleri... Gübre, ilaç... Elektrik faturası... Ve bir de akaryakıt.

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Coğrafi işaret zengini

Murat Kırlangıç'ın odasında, çerçeveler gördük... Amasya'nın yerel ürünlerinin coğrafi işaret belgeleri.

Örneğin... Baklalı dolma... Bildiğiniz, yaprak sarması... Ama her sarmanın içinde bir bakla tanesi.

Etli çiçek bamyası yemeği... Bir Amasya klasiği... Meşhur.

Amasya elması... Patlıcan pehli... Toyga çorbası... Amasya yağlısı... Burmalı çörek, haşhaşlı.

Yerli turist... Yabancı turist... Amasya mutfağına bayılıyor.

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'Tasarruf zamanı'

Gittiğimiz her yerde... Amasya'da da... Herkesin sorduğu soru:

- Bu süreçten nasıl çıkılacak?

Amasyalı bu soruyu sorarken, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç da yanımızdaydı:

Soru bize soruldu ama... Yanıtını, Kırlangıç verdi:

- Tasarrufla çıkılacak... Devlet de tasarruf edecek, millet de... Hepimiz tasarrufu öğreneceğiz.

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Dar gelirliye konut

Yaşanacak şehir... Tarihi miras... Gündüz huzurlu, gece huzurlu... Temiz... Sakin.

Konut fiyatlarıyla ilgilendik.

Yeni bina... 3+1... Yeşilırmak yürüme mesafesinde... 1.5 milyon lira... 2 milyon lira.

Şehirde konut sıkıntısı/ihtiyacı var mı derseniz? Evet... Düşük gelirliler için var.

Biz bu konuyla ilgilenince... Belediye Başkanı Mehmet Sarı dedi ki:

- 320 konut yapacağız... Yeri hazır... Kirazlıdere Mahallesi'nde... 2+1... Evi olmayanlar için... Kâr amacı güdülmeyecek.

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Venedik gibi olacak

Yeşilırmak'ın temizlenmesi şart... Büyük ihtiyaç.

Öyle bir nehir ki... Şehri ikiye bölüyor... Türkiye'de böyle kaç şehrimiz var ki?

Mehmet Sarı, hemen dosyayı açtı... Projeyi gösterdi.

Yeşilırmak temizlenecek... Üzerinde gondollarla gezilecek. Venedik görüntüleri izlenecek.

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Önce geçim, sonra seçim

Anket... Yapmaz olur muyuz hiç... Çarşıda da yaptık, sokakta da:







- Ey Amasyalı... Seçim... Siyaset... Cumhurbaşkanlığı... Partiler... Ne diyorsunuz?

Aldığımız yanıtların özeti:

- Hayat pahalılığının sona ermesini istiyoruz... Önce ekonomi düzelsin... Siyaseti, seçimi zamanı gelince konuşuruz.

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Teşekkürler Gençlik Bakanı

Bütün mahallelere sahalar yapılıyor... Semt sahaları... Tam 17 saha... Gençler memnun.







Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya sorduk:

- Kaynak nereden? Belediyeden mi?

- Ankara'dan... Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu sağ olsun... Her mahalleye bir tesis... Gençler memnunlar.

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Teleferik

Amasya, dağların arasına gizlenmiş bir hazine.

Belediye iyi düşünmüş... Şehir merkezi ile dağın tepesi arasında, teleferik çalışacak.

Başkan Mehmet Sarı dedi ki:







Tepe, Ferhat ile Şirin Tepesi... Şehirden bin 700 metre yukarıda.

Tepenin üzeri ise düz... Ova... 400 bin metrekare.

Orası mesire alanı olacak... Dinlenme tesisleri.

Amasya zaten değerli... Teleferik... Değere değer katacak.

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İş bilenin, kılıç kuşananın

Akdağ... Şehrin kuzeyinde... Amasya'nın içme suyu, Akdağ'dan çıkan kaynaklardan sağlanıyor.

Başkan Mehmet Sarı... Akdağ'dan gelen suyla beslenen hidroelektrik santrali kurmuş.

Yanına da... Rüzgâr gülü. RES... Rüzgâr elektrik santrali kurulacak. Bitmedi... Bir de GES... Güneş enerjisi sistemi yapılacak.

Üretilen elektrik satılıyor... Haziranda, 3 milyon 700 bin lira aylık gelir elde ediliyor.

Bu sayede... Amasyalı, Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanıyor.

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Beğendik

Gençlerle sohbet... Hepsinin üzerinde spor kıyafetleri... Tertemiz... Yepyeni.

Belediye dağıtmış... Allah razı olsun.







Ve... Hayır işleri. Yazmazsak olmaz.

Her ay... İhtiyaç sahibi bin 700 aileye, gıda yardımı.

Kurban Bayramı'nda... Belediye, 400 kurban kestirmiş... Kurban eti... Bin 700 aileye dağıtılmış.

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Tarihe yakışacak

Amasya'da... Büyük Atatürk'ün, balkonuna çıktığı ve halka hitap ettiği bina.

Tarihi bir yapı... 1860'tan kalma... Kırımlı bir mimarın eseri... Belediye Zabıta Müdürlüğü.

Karar:

Zabıta buradan çıkacak... Amasya'da, zabıtaya tahsis edilecek yer mi yok?

Ve bina elden geçirilecek... Restore edilecek. Tarihi yapıya, Belediye Başkanlığı taşınacak.

Mevcut Belediye Başkanlığı binası ise Hilton Oteli olacak.

Yakışır... İyi düşünülmüş.