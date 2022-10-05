Cumhuriyet Caddesi... İskele Caddesi... 2 Nisan Caddesi... İranlı kaynıyor.

Oteller... Hilton... Ramada... Conforium... Asur... Haldi... Diğerleri... İranlı dolu.

Elite World Hotel'de tek boş oda vardı... Orada da biz konakladık.

Kahvaltıcılar... Sütçü Fevzi... Şeref Şahin... Sütçü Kenan... Bak Hele Bak Yusuf Konak... Müşterilerin çoğu İranlı.







Van AVM... Artos AVM... İranlılar alışverişte.

İkram Kali... Gazeteci dostumuz... Çarşıyı birlikte gezdik... Esnafın biri dedi ki:

- İranlılar olmasa batmıştık.

Komşu esnaf, "Vallahi doğru" diyerek, söze girdi:

- Avrupalı turist pek para bırakmıyor... İranlı ise avuçla para harcıyor... Piyasayı İranlı ayakta tutuyor.

***



Turizm patlaması

Ozan Balcı... Van Valisi... Sorduk:

- Bu yıl İran'dan kaç turist geldi?

- 26 Eylül'e kadar gelen İranlı turist 338 bin 321.







Kendi aracıyla gelenler... 72 bin 127 kişi.

Bazı günler... Hafta sonları... Kapıköy sınır kapısı, miting meydanı gibi... İranlılar bir an önce Türkiye'ye girme yarışındalar.

Kayhan Türkmenoğlu dostumuz, "Bu bir patlama" dedi:

- Turizm patlaması... Van'a İranlı yağıyor... Bereket... Esnafın yüzü gülüyor.

***



Edremit

Metropol ilçe... Van merkeze uzaklığı 15 kilometre... Van'ın bahçesi... 10 çeşit elma... Mor dut... Kayısı... Armut.

Van Gölü kayısında... Oteller... Lokantalar... Plajlar.







İranlı turist... Avrupalı, Amerikalı turist... Yerli turist... Kadın, erkek... Mevsim, sarı yaz. Herkes denizde.

Vanlı... "Göl" denilince bozuluyor... Van Gölü, onların denizi.

***



Turist kadın

İranlı kadın... Özgürlüğü seviyor... Van'da özgürlüğü dolu dolu yaşıyor... Mini etek giyen de var, şortla dolaşan da.







Güzellik salonları... Kadınlarla dolu.

İranlı kadınlar... Van'da, ders alıyorlar... Güzellik dersleri.

***



Öğretmenlere hediye

Van'a 590 yeni öğretmen atandı.

Vali Ozan Balcı, öğretmenleri hediye ile karşıladı.

Hediye... Hepsine kitap.







Yakup Kadri Karaosmanoğlu- Yaban... Özdemir Asaf-Yalnızlığı Paylaşmak... Kemal Sayar- Kalbin Direnişi... Nazım Hikmet-Memleketimden İnsan Manzaraları... Cemil Meriç-Işık Doğudan Gelir... Albert Camus-Veba... John Steinbeck-Fareler ve İnsanlar...

Valilik makamının arka odası... Kitap dolu.

Öğretmenlere kitap... Okullara kitap.

***



Kazı Kazan

Şans... Kader... Kısmet... Size de çıkabilir.

İranlılar kuyrukta... Şans oyunları kuyruğu.

Milli Piyango... Çılgın Sayısal Loto... Kazı Kazan... Süper Loto... 10 Numara... Şans Topu.

Görmesek inanmazdık.

İranlı... Şans oyunlarına, bizimkilerden daha meraklı.

***



Van geceleri

Günün yorgunluğu... Hava kararınca otelimize gittik.

Telefon... İkram Kali... Israr ediyor:

- Abi, Van'ın gece hayatını görmelisiniz... Otelin lobisindeyim... Bekliyorum.

"Olur" dedik...

Aşağı iniyoruz...

Asansörde, İranlı üç kadın... Genç ve güzeller... Ağır bir parfüm kokusu... Van gecelerine akıyorlar.

Cumhuriyet Caddesi... Kazım Karabekir Caddesi... Edremit'te... İçkili mekânlar var... Ayrıca otellerin altında... Vur patlasın, çal oynasın.

Bazı mekânları işletenler, İranlı.

***



Huzur olunca

Vali Ozan Balcı, "Halk, huzuru ve güveni sahiplendi" dedi.

Şeytan kulağına kurşun... Aman nazar değmesin.







Vali sokakta... Halkın içinde... Çarşıda, pazarda... İlçede, köyde.

Devlet, alana hâkim.

Vali Ozan Balcı, "Halk, huzura susamış... Vanlı huzur ve güvenliğe sahip çıkıyor... Huzurun tadını çıkarıyor" dedi... Ve ekledi:

- Millet ile devlet iş birliği çok iyi.

***



Bravo

Adil Gül... Minibüs şoförü... Van- Edremit hattında çalışıyor.

Yolcuların çoğu turist.

Birkaç gün önce... Van'dan Edremit'e yolcu taşıdı.

Son durakta... Müşteri beklerken, minibüsü temizlemeye başladı.







O da ne? Minibüste, bir koltuğun kenarında... Para dolu bir çanta.

Adil... Paraya elini sürmedi... Allah korkusu.

Otel otel dolaştı... Minibüste parasını düşüren İranlı turisti aradı... Buldu... Ve parasını verdi.

Para... 50 bin lira.

Bravo Vanlı... Aferin Adil... Vanlı'ya yakışanı yaptın.

***



Vanlıyam, şanlıyam

Bitmedi... Van'ın tam mevsimi... Gezilecek, görülecek o kadar çok yer, yazılacak o kadar çok şey var ki.

Devamı yarın... "Giderim Van'a doğru... Yolum İran'a doğru."