Gabar Dağı'na giden yolda... Akçay köyünde... Kasrik beldesinde... Cudi Dağı civarında... Arazi araçları gördük... Yüksek tekerlekli... Jeep... Jeep... Jeep.

Araçlar... TPAO'ya ait... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı.

Ayrıca... Şehirde... Otelde... Sağda solda mühendisler gördük... TPAO personeli.

Sorduk... Araştırdık... Ve öğrendik ki:

TPAO petrol arıyor... Sondaj kuleleri kuyu açıyor.







Gabar Dağı'nda petrol bulundu... Günde 5 bin varil... Sondajlar sürüyor... Günlük rezervin 20 bin varile çıkması an meselesi.

Rezerv... Milyar dolarlar konuşuluyor... Çok sıfırlı rakamlar... Her yeni kuyu ile birlikte, rakamlar da yükseliyor... 250 milyar dolar gibi.

Resmi açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı söyleniyor.

2023'ün ilk müjdesi... Yeni yılın moral yükseltecek haberi... Büyük sürpriz. Hayırlı olsun.

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SEVİNDİRİCİ HABERLER



Akşam yemeği... Yan masadaki uzmanlar... Mühendisler... Sondaj elemanları.

"Bizden duymuş olmayın" dediler.

6 makine yeni kuyular açmaya devam ediyor.

Şu ana kadar Gabar'da... Türkiye'deki mevcut rezervin 2 katı petrol bulundu.

Gelişmeler çok iyi... Moraller yüksek.

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MARKET PİYASASI



Şırnak'ta gezerken... Meydanda... Bir market gördük... Oldukça büyük: Mersin Mini Hal.

Çeşit bol... Ürünler taze... Fiyatlara gelince:







Elma 13 lira... Muz 20... Ananas 40.

Avokado, kilogramı 70 lira... Ejder meyvesi tanesi 15 lira.

Domates 15, salatalık 12, mandalina 14 lira.







Sorduk... "İşler nasıl?"

Market... Dedi ki:

- Eh işte... Fiyatlar yüksek... Ama elden ne gelir?

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MADEN ZENGİNİ BÖLGE



Arazide... Dağlarda... Yine yüksek tekerlekli araçlar... Jeep... Jeep... Jeep.

MTA'ya ait... Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü.

Mühendisler... Teknisyenler... Uzmanlar... Cudi'de, Gabar'da... Şırnak coğrafyasında, krom... Çinko... Bakır arıyorlar... Ve buluyorlar.

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"İKTİDARIN ŞANSI"



Şırnak yükselişte... Yeni yapılar... Marka mağazalar... Hamburgerciler... Oteller.







Kahve de çok... Öğle vakti, açık hava kahvesi kalabalık.

Çay... Sohbet... Siyaset... Altılı masa... Cumhurbaşkanı adaylığı... Gündem... Mehmet Sevim (67)... Sigorta emeklisi... Diyor ki:







Altılı masa ümit vermiyor... Eğer bu iktidar 20 yıl devam ettiyse muhalefetin aymazlığından.

Muhalefet, iktidarı ayakta tutuyor... İktidarın gerisinde... Güven vermiyor.

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"TEMBEL MUHALEFET"



Yakup Kadirhan (72)... Vergi Dairesi'nden emekli... "Muhalefet çok tembel" diyerek söze giriyor:

- Muhalefet yok ki... Eğer milletin inanacağı, güveneceği bir muhalefet olsaydı, bu iktidar çoktan gitmişti.

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FABRİKA AYARLARI



Mehmet Sevim... Emekli Öğretmen... "Kimse beni yanlış anlamasın" dedi:

PKK'ya günahımı bile satmam.

İktidar, 2012'den önceki havasına dönmeli... Erdoğan, kadroyu ve çevreyi değiştirmeli.

Fabrika ayarları diyorlar ya... İşte o... 2012'ye kadar ki AK Parti.

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GÜVENLİK TAM PUAN



Gabar Dağı... Beytüşşebap yolu... Cudi civarı... Cizre'ye giden yolun tepeleri... Güçlükonak... İdil...

Gezerken... Yükseklerde hep kalekol gördük.

Kahraman Mehmetçik... 7/24 görevde... Nöbette.







Şehir içi... İlçeler... Polis nöbette... Giriş-çıkışlar kontrol altında.

Hani ne derler? Kuş uçurtulmuyor.

Güvenlik olunca... Gece gündüz... Bölgede rahatça dolaşabilirsiniz.

Osman Geliş... Veysi Geliş... Ve diğer dostlarla gündüz de dolaştık, gece de.

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BAL... İLAÇ GİBİ



Bal var, bal var... Baldan bala fark var... Şırnak'ta kilogramı 300 liraya da bal var, 400 liraya da... Bin 200 liraya da... Bin 500 liraya da.

Osman Geliş... Bölgenin kanaat önderlerinden... Sivil toplum liderlerinden.

İş insanı... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Bal üzerine konuştuk... Dedi ki:

2010'da... Bal ile uğraşan 50 aile vardı... Bilemediniz 60.

Bugün bin 400 aile balcılık yapıyor.

Beytüşşebap... Feraşin Yaylası... 2 bin 300 metre yükseklik... İnanılmaz bir flora... Yüzlerce çeşit çiçek... Beytüşşebap balı, bal değil ilaç.

Kilogramı bin 500 liraya satılan ilaç.

***

SİYASET



Geçen yıl... Kasım ayında Şırnak'taydık.

Aradan 1 yıl geçti... Yine aynı coğrafyadayız.

Bölgede siyaset 2 partiliydi... HDP ve AK Parti.

Bugün... Değişen bir şey yok... Yine 2 parti var...

"Ya diğerleri" diyecek olursanız...

Tabelaları var.

İnanmayan gelsin... Gezsin... Görsün.

***

DEVAMI YARIN



Vakit geç oldu... Yorulduk... İstikamet Şehr-i Nuh Otel.

Sabah 08.30'da, Osman Geliş ile buluşacağız... Programımız yoğun.

Anlatmaya devam edeceğiz... İl, ilçe, köy... Kim ne dedi? İsim isim... Yarın.