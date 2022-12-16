Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Mardin'de olacak... Hazırlıklar tamam... Toplu açılış var... Kültür merkezi... Çevreyolu... Eğitim kurumları... Parklar... Semt sahaları... Taziye evleri... Toplam 100'ün üzerinde tesis. Erdoğan, 7 Mart 2019'da da Mardin'de yine toplu açılış yapmıştı.

Arada... Pek çok açılış olmuştu... Okul... Spor tesisi... Fabrika... "İlgili bakanlar" kurdele kesmişlerdi.

Önceden geldik... Binlerce yıllık tarih ve kültür hazinesi olan Mardin'i gezdik.







Çarşı, pazar... Cadde, sokak... AVM... Seçim, siyaset... Kamuoyu... Nabız... Araştırdık.

İlk gözlem:

Mardin "havaya girmiş", yarını bekliyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı.

"Karşılama müziği" hazır... Şimdiden herkesin dilinde:

"Yola çıktım Mardin'e... Düştüm senin derdine... Ay le le le le..."

***



Şehitler ölmez

İsmail Durmaz... Eyüp Önal... Rıfat Aydın... Salim Maraş... Hacı Şıvgın... Nuri Turgut... Tahir Çakmak... Emin Kalkan... Murat Akançay... Ve daha onlarca isim... Onlarca resim.

Bunlar... Mardin'in "şehit polisleri".







Kara toprağa... Bir gül bahçesine girercesine giren... Ülkeleri için can veren "yiğit emniyetçiler".

Terörle mücadelede... Hendek olaylarında şehit düşenler.

Sadece Nusaybin'in şehit sayısı 82.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün girişinde... Duvarlar... Şehit polis fotoğraflarıyla dolu.

Rahmetle anıyoruz.

***



Huzur... Aman nazar değmesin

Asayiş... Sorun yok... Güvenlik tam puan.

Hırsızlık... Yankesicilik... Yok denecek kadar az.

Kan davası... Çoğu "arazi" kaynaklı... Bir Güneydoğu gerçeği.







Bir diğer gerçek... Boşanma ile ilgili.

Erkek boşanmak istiyor ama... Kadının babası, kardeşleri "Boşanmak da neyin nesi?" diye tepki gösteriyorlar.

Tartışma... Kavga... Ve silahlar konuşuyor... Al sana bir kan davası daha.

Kadın boşanmak isterse... Yine "kan... Kan davası."

Mahmut Karabulut... Emniyet Müdürü... 7/24 görev başında... Kadrosu da öyle.

Gündüz gezdik, gece gezdik... Mardin huzur içinde... Aman nazar değmesin.

***



Tarih ortaya çıkıyor

Şehir... Yıkıldıkça güzelleşiyor.

Eski Mardin... Dünya mirası... Tarihi hazine...

Ama yıllar içinde "bozmuşuz... Tahrip etmişiz... Kirletmişiz."







Çirkinlik abidesi beton binalar... Tarihin bağrına saplanmış gecekondular... Tam bir "şehircilik cinayeti".

Mardin Valisi... Ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş'ı ziyaret ettik... Kutladık.

Çirkin yapılaşmaya kazmayı indirdiği için.







"Betonarme" rezilliğini silip süpürdüğü için.

On değil... Yüz değil... Bin değil... "Binlerce" bina yıkmış... Yıkmaya da devam ediyor.

Yıktıkça... Mardin daha da güzelleşiyor... Tarih ortaya çıkıyor.

***



Kadın kılığındaki soyguncu

Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'un çayını içerken "geçenlerde" yaşanan bir olayı öğrendik.

Adam... Kadın kılığına girmiş... Çarşaflı.

Kuyumcuyu soymak istemiş.

Kuyumcu... Karşısındakinin erkek olduğunu anlamış... Direnmiş.

Ve... Soyguncu, silahını ateşlemiş... Kuyumcu, sizlere ömür.

Mardin polisi... Soyguncuyu da yakalamış, ona gözcülük edenleri de.

***





Turizm bereketi

Yerli turist... İstanbul'dan, Bursa'dan, Antalya'dan... İzmir'den, Ankara'dan... Türkiye'nin her yerinden.

Yabancı turist... Almanya'dan... İsrail'den... Rusya'dan... Fransa, İngiltere, Amerika'dan... Dünyanın pek çok ülkesinden.

Vali Mahmut Demirtaş dedi ki:







2.5 milyon turist... Sezon bitmedi... Turistler gelmeye devam ediyorlar.

Gelenlerin çoğu günübirlik.

Konaklayanların sayısı ise 800 bin.

Otellerimizin doluluk oranı... Yıl ortalaması... Yüzde 68. Turistik tesis çok... Yeni yeni oteller.

Ama... "Yabancı" daha çok "butik oteli" tercih ediyor... Eski konakları.

Butik otel "daha pahalı".

Onun için... Tarihi konaklar butik otele çevriliyor... Akıllıca bir iş.

***



İşte gerçek

Yolda... Çarşıda... AVM'de...

"Sığınmacıları" gördük... Suriyeliler.

Kuyumculuk yapan da var, market açan da... Nakliyeci de.

Mardin'de... Toplam 94 bin sığınmacı...

Tarımda çalışan çok.

Mardinli ile Suriyeli arasında "kavga gürültü" yok... Emniyet duruma hâkim.

1. Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin düzelmesini... Barışı... "Mardinli de istiyor, Suriyeli de."

2. Suriye'de her şey normale dönerse... İç savaş biterse... Sığınmacılar geri dönerler mi? Sorduk... Gözlemimiz... "Çoğu döner... Memleket özlemi... İlle de vatan."

3. Ama... Türkiye'de iş kuran... Çocuğu Türkiye'de doğup Türk okulunda okuyan... Şirket kurup ticaret yapan, vergisini ödeyen... "Dönmez... İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin, dönmez de dönmez."

***



Türkiye uçuyor

Anadolu Jet... Bilet pahalı da olsa, uçakta yer yok.

Neyse ki... Yakında "başka havaalanları" var... Batman'da... Şırnak'ta... Diyarbakır'da.

Çok kişi "komşu illerin havaalanlarını" kullanıyor.

Bizim biletimiz de öyle.

Gidiş... Ankara-Mardin.

Dönüş... Diyarbakır üzerinden.

Sadece Mardin'in değil "bölgenin" isteği:

- Uçak seferleri artırılsın.

***

Batman'a davet

Gezerken... Beşir Altunç ile karşılaştık...

Batman Ticaret Borsası Meclis Başkanı... Yanında hemşerileri vardı.

"Cumhurbaşkanımızı dinleyeceğiz" dedi:

- Konuşabilirsek... Batman'a davet edeceğiz... Batman da çok değişti, gelişti.

Noktayı koyarken Mardin'den son not:

Siyaset ısınmaya başlamış... Konuşan, milletvekili adaylığına soyunan çok.