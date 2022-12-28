Siyaset... Seçim... 2023 oldukça hareketli geçecek... Hele Kars'ta çok daha hareketli... Çıkardığı milletvekili sayısı "3." Seçmene bakıyorsunuz... Türk... Azeri... Kürt... Yerli... Terekeme... Malakan.

Haydi "aday listesini" yapın bakalım.

Kars'ta "yarış" erken başlamış... Seçim yarışı değil "adaylık yarışı".

***



Adaylığa soyunan... Çok

Ticaret ve Sanayi Odası'na uğradık... Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu'nun odası kalabalıktı... "Saadet Partisi heyeti."







"Heyet" gidince Alibeyoğlu dedi ki:

- En değerli olduğumuz döneme girdik... Her gün ziyarete geliyorlar... Partilerin yerel yöneticileri... Adaylığa soyunanlar... O kadar çok aday adayı var ki.

***



Bilmece

Kars'ın nüfusu 300 bin... Ama "Kars dışındaki Karslı" daha çok.

Ankara'da 100 bin... İstanbul'da 300 binin üzerinde. Parti liderlerinin işleri kolay değil... "Listeye" kimleri yazacaklar? Ankara'da, İstanbul'da oturan Karslıyı mı? Yoksa Kars'ta "nöbet tutanı" mı?

***



Sıcak gündem

Ertuğrul Alibeyoğlu'na sorduk: "Gündem nedir?"

"Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Akşener üçgeni" Kars'ın sıcak gündeminde yok... "Altılı masa" da gündemin arkalarında.

"Çarşının... Halkın" sıcak gündemi... Ekonomi... Turizm... Kar bereketi.

Siyaset... "Ekonomik gündemin" gerisinde.

Alibeyoğlu dedi ki:

Turizm yüz güldürüyor... 2022 iyi... Yeni yıl daha da iyi görünüyor.

Valimizden çok memnunuz... Kars'ın tarihi kimliğini ortaya çıkarıyor... Şehir hizmetle tanışıyor.

***



İşte 'ölçü'

Çarşıda geziyorduk... Karslı dostlarımız Halit Özer, Mehmet Duman ve Furkan Özer ile birlikte.

Esnafın biri yolumuzu kesti... Çayını içmemizi istedi... Ve dedi ki:

- Ankara'ya gidince kapısını rahatça çalacağımız milletvekili istiyoruz... Tanıdığımız, bildiğimiz isim olsun.

***



Kars Valisi

Tarihi yapıların restorasyonu... Bedesten ve konakların çevre düzenlemesi... Kars Kalesi'nin aydınlatılması... Kent Müzesi... Vali ve Belediye Başkanvekili Türker Öksüz, "bu işleri başarmış".







Beylerbeyi Sarayı'nın, Muradiye ve Mazlumağa hamamlarının restorasyonu... Kars için çok önemli... Teşekkürler Kars Valisi.

"Kaynak" israf edilmeyip de "hizmete" harcanınca... "Para yönetimine" önem verilince... Şehrin "havası" değişiyor.







Unutmadan... Vali Türker Öksüz'ün "halkın içinde... Şehit ailesinin... Gazinin... Engellinin... Öksüz ve yetimin yanında olduğunun" altını çizmeliyiz.

***



Beylerbeyi

Kars'a gelenler mutlaka "bir şeyler" alıyorlar... Kendisine... Eşe dosta... Evine.

Peynir gibi, bal gibi.

Papak (kalpak) gibi.

Kafkas desenli halı, kilim gibi.

Kaz yağı... Bal kolonyası gibi.

Peynir ve bal satan dükkân çok... 100'ün üzerinde... Taşkın... Keskin... Boğatepe... Zavotlar... Özkoçaklar... Kars Mandıra... Ariş... Hangi birini sayalım.







"Beylerbeyi'ne" uğradık... Atakan Emekçi... Çayını içtik... Annesi "kete" getirdi, yedik.

Bal... 200 ile 400 lira arasında.

Kaşar peyniri... 135-180 lira arasında.

- Atakan... İşler ne durumda?

- Huzur olunca... Ve bir de turizm... Allah'a çok şükür... İşler iyi.

Bu sırada dükkâna "İzmirli bir grup" girdi.

Kete yediğimizi görmüşler... Kete nedir bilmiyorlar... "İlle de kete alacağız" diye tutturdular.

Tabii bal da aldılar, kaşar da... Tulum peyniri de... Tereyağı ile Kağızman pekmezi de.

Turizm bereketi... Esnafın belini doğrultuyor.

***



Hayvancılık

Kars'ta... Sadece turizm değil, hayvancılık da çok önemli.

Öyleyse... İstikamet "Kars İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği."

"Yönetim" bizi bekliyordu... Başkan Eren Alp dedi ki:







Türkiye'nin hayvan varlığında Kars dördüncü sırada... 500 bin büyükbaş.

Hayvancılık... Bu yıl, geçmiş yıllardan daha iyi.

Damızlık sayısını artırmak şart... Ona çalışıyoruz. Sohbette "Seçim... Siyaset" diyecek olduk.

Eren Alp güldü:

- Siyasetçiler bizim 10 bin üyemiz olduğunu biliyorlar... Onun için parti yöneticisi, aday adayı gelen çok... Her gün... Sabah, akşam.

***



'Z' kuşağı ne istiyor?

Kars'ın 382 köyü mevcut... Hepsinde de hayvancılık, önemli gelir kaynağı.

Fakat... Köylünün... Sürü sahibinin... Önemli bir sorunu var.

Eren Alp'ten dinleyelim:

Çoban bulamıyoruz... Kars'ta 20 bin çoban var... 15 binden fazlası yabancı... Afgan.

9 bin lira maaş... Sigorta... Giyim kuşam... Yiyecek, içecek işverene ait... Ama çoban yok.

Öyle çobanlar var ki, ayda 15 bin alıyorlar.

İşsiz genç çok... Orada burada, İstanbul'da inşaatta çalışmayı seviyor ama çobanlığa burun kıvırıyor.

Z kuşağı çok farklı... Değişik bir yaşam istiyor.

***



Hesap zamanı

Atatürk Caddesi'nde yürürken Adem Çalkın ile karşılaştık... AK Parti İl Başkanı, "Harıl harıl çalışıyoruz" dedi:

- Ev ev, dükkân dükkân dolaşıyoruz... Üye kaydediyoruz.

Sorduk... "O dava ne âlemde?"

Dava... "15 Temmuz" davası.

Darbe girişimi gecesi... Adem, "sokağa ilk çıkanlardan biriydi... Darbecilerin karşısına dikildi." Yarbay... Askerlere emir verdi:

- Yakalayın... Kelepçeleyin... Götürün... Cezasını ben vereceğim.

Adem... Sesini yükseltti:

- Sen kimin subayısın? Türk subayı olmadığın kesin.

Ve... Karslının şanlı direnişi... Darbeciler kendilerini "içeride" buldular.

Biz "O iş ne oldu?" diye sorunca... Adem "Olması gereken oldu" dedi:

- O subay mahkûm oldu... İçeride yatıyor... Yurtdışına kaçan da çok oldu... Ama er geç gelecekler... Hesap verecekler... Onun da zamanı var.

***



Madalyalı şehir

Osmanlı-Rus Savaşı... 1853-1856... Kars'ın yiğitçe savunulması... Ve zafer:

"1855 Kars Zaferi."

Zaferden sonra... Anadolu'da ilk kez bir şehre verilen altın gazilik madalyası:

"Kars Zafer Madalyası."

Allahaısmarladık serhat şehri... Gazi şehir... Altın madalyalı Kars.