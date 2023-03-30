HATAY

Deprem... 6 Şubat 2023... Yüzyılın felaketi... Can kaybı 50 bin 96.Hatay'da... 21 bin 148 can kaybı... 30 bin 762 yaralı... Kadim şehrin yarası kanamaya devam ediyor.

Devlet-millet işbirliği... Yaralar sarılıyor... Çadır... Konteyner... Ve yeni konutların temelleri atılıyor.







Deprem süreci... Hatay'a 59 ülkeden arama-kurtarma personeli geldi... 4 bin 885 kişi.

Uluslararası 23 yardım kuruluşu Hatay'ın yardımına koştu... 21'i hâlâ şehir merkezinde ve ilçelerde.

233 sivil toplum örgütümüz ve diğer kurumlarımız, kuruluşlarımız... Hatay'ı hiç yalnız bırakmadılar... Yardımda sınır yok.

198 belediye, Hatay'ın yardımına koştu... 120'si halen sahada.

Hatay... Tarihi miras... Tüm zamanların şehri... Atatürk'ün emaneti... Küllerinden doğacak... Modern Türkiye'ye yakışan bir şehir olacak.

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Beyazid-i Bestami

Hatay'da... Yaygın bir isim... Özellikle de Kırıkhan'da... Bestami. Horasanlı... 800 yılında doğmuş...

Horasanlı... 800 yılında doğmuş... Yaşadığı yılların ünlü filozofu.

Kırıkhan'da türbesi var... Bir külliye.

Mezarlık da var.







Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in babası Mustafa Şevki Paşa'nın mezarı burada... Depremde yıkılmış.

Tayfur Sökmen'in oğlu, eski Milletvekili Murat Sökmenoğlu da burada yatıyor... Deprem, mezarına zarar vermemiş.

Türbe... Bölge için çok önemli. Yıkılmasına rağmen ziyaretçi geliyor.

Hüseyin Yayman... Milletvekili olmadan önce Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı idi. "Kolları sıvadık... Türbe eskisinden daha görkemli hale gelecek" dedi.

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'Atana rahmet'

Hatay'a... 203 bin konut yapılacak. Antakya... Metropol ilçe... 88 bin 412 konut.

Defne... Metropol ilçe... 32 bin 590 konut.

Kırıkhan... 18 bin 546 konut.

Samandağ... 18 bin 486 konut.

Ve... Diğer ilçeler... Beldeler... Köyler.

3 bin 112 konutun temeli atıldı... Bölgeye moral oldu.

Kimse konutların temeliyle dalga geçmesin... Halk kızıyor... "Acı üzerinden siyaset olmaz."

Hüseyin Yayman, "Temellerin atılması yeni döneme dair umutları artırıyor" dedi... Sünni, Alevi... Müslüman, Hıristiyan... AK Partili, CHP'li, İyi Partili... HDP'li... Herkesten, "Hay atana rahmet" sözü yükseldi.

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Çadır cami

Samandağ'dan Vakıflı'ya giderken... Kapısuyu Köyü'nde... Çadırkent... Çocuklar oynuyor... Yardım getirenlere, bölgeyi ziyaret edenlere el sallıyor.

Yolun kenarında bir büyük çadır.







Ama boş... Kapısı kilitli... Neden?

Araçtan inip, çadıra doğru yürüyoruz.







Kapısında... Kalemle cami yazıyor:

"Kapısuyu Çadır Camii."

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İnsanlık dersi

Oğuzhan Bingöl... Hatay Vali Vekili.

Öyle bir şey söyledi ki... Kitabın ortasından... Paylaşmalıyız:

- Bütün iller... İlçeler... Yardım etmek için yarış halindeler.

Gerçekten de öyle...

Erzurum, Hatay'a konteyner yollamış... Aşevi kurmuş.

Manisa... Yardım durmak bilmiyor.

Denizli... Yardımlar devam ediyor. Vali Ali Fuat Atik, hâlâ bölgede.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Yemen'e çalışmaya giden Hataylı çok.

Hatay'daki evleri boş duruyor.

Çoğu... Evinin anahtarını göndermiş...

"Depremzedeler kalsın" diye.

Oğuzhan Bingöl anlattı:

- Değişik illerden mektup yağıyor... Kendi evinde depremzedeyi misafir edemeyen çok kişi, borç alıp depremzedeye kiralık ev tutuyor.

Deprem... İnsanlığın ölmediğini gösterdi.

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Samandağ raporu

Hüseyin Engin Sarıibrahim... Iğdır Valisi... Depremin ardından Samandağ'da koordinatör vali.

Rizeli... Çok hareketli... Atom karınca gibi.

O çadır senin, o konteyner benim... Tam gün sahada... Bir bakıyorsunuz iftarda, bir bakıyorsunuz sahur çadırında.







- Vali Bey... Son durum nedir?

Hüseyin Engin Sarıibrahim anlatıyor:

Herkes konteyner istiyor... 500 konteyner geldi... 2 bin konteyner için altyapı çalışmamız sürüyor.

Konteyner çarşı yapıyoruz... 42 dükkân.

Enkazın yüzde 30'u kalktı... Millet enkazdan eşyasını aldı.

Hayat giderek normalleşiyor... Devlet, millet çok şey yapıyor... Ama depremde can verenler geri gelmiyor... Yüreğimiz ona yanıyor.

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Alkışlar

Habib-i Neccar Camii... Tarihten bir yaprak... Depremde yıkıldı.

Ulu Cami... Tarihten diğer bir yaprak... Deprem onu da devirdi.

Bu iki eserin ayağa kaldırılması şart.

Konya Büyükşehir Belediyesi... Kolları sıvadı... Habib-i Neccar Camii onarılacak... Eski halini alacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi... Ulu Cami'yi yeniden Hatay'a kazandıracak.

Bu iki şehrimize... Teşekkürler.

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Dinlerin kardeşliği

Günlerdir dolaşıyoruz...

Nerelerden, kimlerden yardım gelmiş... Bakıyoruz.

Binlerce kişi... Yüzlerce sivil toplum örgütü.

Ev kadınları... Oyuncak gönderen çocuklar.

Yardım malzemesi yollayan kiliseler bile var.

Örneğin... Işık Kilisesi... Kurtuluş Kiliseleri Derneği.

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'Gülay Hanım ve kuzenleri'

Altınözü ilçesi... Yardım eden çok... Kimin yardım ettiği de belli... İsim isim.

Ama birileri var ki... Yardım yağdırmışlar... "Gülay Hanım ve kuzenleri" notu var, başka bilgi yok.

Gülay Hanım... Kuzenlerinizle birlikte çok dua alıyorsunuz... Allah razı olsun.

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Yardımda yarışanlar

Hatay'a veda ederken... Birkaç sözümüz olacak.

Rize-Armağan Köyü Gönüllüleri... Veren El Derneği... İbrahim Çeçen Vakfı... Zeynel Abidin Erdem... Afyonkarahisar Aşçılar Derneği... Yaren Yardım Gönüllüleri... Çare Derneği... Umut Kervanı... Bölgeye yardım için yarışanlardan sadece birkaçı.

Liste uzun... Ansiklopedi gibi.