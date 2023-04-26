SİVAS

Tarih 30 Ağustos 1930... Ankara-Sivas demiryolu hattı Başbakan İsmet İnönü'nün katıldığı törenle açıldı. Sivas... Günlerce bayram yaptı.

Şarkılara, türkülere konu olan "kara trenin" gelişi anısına, Posta İdaresi "pul bastırdı".

Bugün... Sivas'a Yüksek Hızlı Tren geliyor.







Ankara... Elmadağ... Kırıkkale... Yerköy... Yozgat... Sorgun... Akdağmadeni... Yıldızeli... Ve Sivas.

Yüksek Hızlı Tren'in geçeceği yerler, bayram sevincinde.

Gözün aydın Sivas... YHT bayramın kutlu olsun.

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'Düğün hazırlığı' gibi

Yüksek Hızlı Tren'in duracağı her istasyonda yeni, modern bir "gar" var.

Sivas'ta... İki eser yan yana... Biri tarihi "Sivas Gar".







Diğeri... "Sivas YHT Gar."

İkisi de pırıl pırıl... Tertemiz... Ve nereye baksanız bayrak, bayrak, bayrak.







Biz... Yaşar Önel'e dönüp "Bayram gibi" dedik.

Sivaslı bir genç kız... Üniversite öğrencisi olduğunu söyledi... Bizi duymuş... "Elbette" diyerek sesini yükseltti:

- Yüksek Hızlı Tren bayramı.

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Rekorlar hattı

Tüneller... Toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 tünel.

Hele bir tünel var ki... 5 bin 125 metre... Akdağmadeni bölgesinde.

Viyadükler... Toplam uzunluğu 27 kilometre olan 49 viyadük.







Viyadüklerden biri... 2 bin 200 metre uzunluğunda... Kırıkkale Çerikli'de.

"Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demiryolu viyadüğü" yine bu hatta... Elmadağ'da... 88.6 metre.

Bütün bunlar Türk mühendis ve işçisinin alın teri.

Bölge... Godot'yu bekler gibi... Hacı yolu gözler gibi... Bugünün özlemi içindeydi.

Geldik... Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ın bayram sevincine ortak olmak istedik.

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Cumhuriyet şehri

Sivas'ın her yerinde... Alt-üst geçitlerde... "Cumhuriyet şehri Sivas'a hoş geldiniz" yazılı.







Billboardlar... "Hayırlı olsun Sivas... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Hızlı Tren'le Sivas'a geliyor."







Gazete... Sürmanşet... "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan Çarşamba günü Ankara-Sivas YHT açılışı için Sivas'a geliyor."

Çarşı pazar... Cadde bulvar... Meydanlar... Nereye baksanız... "YHT Bayramı" ile ilgili bir slogan... Afiş... Fotoğraf.

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Mesafeler kısalıyor

Sivas... Tarihin mirası... Selçuklu'nun kalbi... Osmanlı'nın vicdanı... Cumhuriyet'in aklı... Yiğidolar diyarı.

Tam bir müze şehir.

Atatürk Kongre Müzesi... Gök Medrese Vakıf Müzesi... Arkeoloji Müzesi... Sivas Şehir Müzesi... Sanayi Mektebi Müzesi... Şehitler Müzesi... Taşhan... Subaşı Hanı... Güdük Minare... Ulu Cami... Çifte Minareli Medrese... Buruciye Medresesi... Gök Medrese.

Tarihi hamamlar... Yüzyıllara meydan okuyan konaklar.

Müze şehir Sivas'ın tek sorunu "ulaşım zorluğu".

Ama... Yüksek Hızlı Tren ile birlikte... Yollar kısalıyor.

Ulaşım kolaylaşıyor.

Ve artık... Müze şehir Sivas turist bekliyor... Yerli turist... Yabancı turist.

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Gurbetçinin hasreti bitecek

Sivas... Nüfus 634 bin... Merkez... İlçeler... Köyler.

Fakat... Sadece İstanbul'daki Sivaslı 765 bin 784.

Buna bir de diğer illeri ekleyin... İzmir'dekileri... Ankara'dakileri.

Memleket hasreti... Gurbetteki Sivaslı "ana-baba ocağına" gelmekte zorlanıyor... Uzun yol... Saatler alıyor.

Yüksek Hızlı Tren... "Gurbet çilesi" sona eriyor.

Sivas'ta... "Sevincin tavan yapması" bu yüzden.

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'Ekonomi uçacak'

Atatürk Caddesi... Sivas'ın en hareketli yerlerinden biri.

Mustafa Kömsöken'in dükkânına giriyoruz... "Sivas Anadolu Ticaret."

"Sivas hatırası" ne ararsanız var... Bıçaktan saza kadar... Yüzlerce çeşit.







Emeklilik için gün sayan Tahsin Akar... Terör gazisi (Uzman Çavuş) Erol Ceran... Sohbet... Konu malum, Yüksek Hızlı Tren.

Mustafa Kömsöken, "Yıllardır bugünü bekliyorduk... Sivas'a akın akın insan gelecek, esnafın yüzü gülecek" diyor.

Tahsin Akar:

- Yüksek Hızlı Tren demek, çağdaş uygarlık demek... Sivas'ın uçması demek... İstanbul'dan, Ankara'dan binlerce insanın akın akın gelmesi demek... Bizim sabah Ankara'ya çay içmeye gidip akşam Sivas'a dönmemiz demek.

Erol Ceran:

- İyi oldu, çok iyi oldu... Yüksek Hızlı Tren, Sivas ekonomisine canlılık getirecek... Şehir canlanacak, neşelenecek.