KAHRAMANMARAŞ

Şehrin nabzının attığı yerlerden... 500 yıllık çarşı... Depremde hasar gördü... Yavaş yavaş toparlanıyor... İşyerlerinin çoğu açık. Esnafla sohbet... 28 Mayıs... İkinci tur... Kim seçilecek?

Murat Küçükçınar... Emrullah Tatlı... Ömer Ergin... Reşit Kılıççalar... Ejder Acıyer... Mustafa Köse...

Adını yazamadıklarımız kusura bakmasınlar.

Herkes düşüncesini söylüyor.

Birkaçını paylaşalım:







Muhalefet masası kaç ayaklı? HDP, masanın neresinde?

Erdoğan'a güvendik... Oy verdik... Yüzde 71.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğunu söylemesi insanları rahatsız etti.

Keşke bütün CHP'liler, Ali Öztunç gibi olsa... Aramıza giriyor, dinliyor... Geçen defa milletvekili seçtik... 14 Mayıs'ta yine seçtik.

Kılıçdaroğlu, bedava ev vereceğini söyledi... Kim istemez bedava evi? Ama nasıl verecek?

Erdoğan, sözünde duruyor... Onun için oy alıyor.

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Baharatçı Yunus

Ahmet Belli ile çarşı pazar dolaşıyoruz.

Mavi Boncuk Ucuzluk Pazarı... Mobil gözlük istasyonu... Ortadirek Şakir Tatlı Dünyası... Eylül İletişim... Ve baharatçıda dinlenme molası.

Yunus Emre... İşyeri, bir konteyner.







Yunus diyor ki:

Milletvekili seçiminde MHP'ye oy verdim... Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a.

HDP'ye göz kırpana oy yok.

Depremde ilk günler sıkıntı çektik... Doğru... Sonra, "Devlet yardım etmedi, elimizden tutmadı" diyen nankördür.

Siyaset kurumuna saygımız sonsuz... Ama net olacaksın... HDP ile arana mesafe koyacaksın.

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Dere geçerken

Dolaşmaya devam... Kuruyemişçi... İletişimci... Lokantacı... Sağa sola selam. Dönerci, "Buyur" diyor... Ekmek arası döner.

Teşekkürler. Bu arada soruyoruz: - 28 Mayıs... İkinci tur... Oy kime?

- Dere geçerken at değiştirilmez.

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Dertli Market

Asrın depremi... Kiminin evi yıkılmış, kiminin işyeri.

Kiminin her ikisi de.







Yol kenarında tezgâh kurup seyyar satıcılık yapan çok.

Aracının bagajını işyerine çeviren de.

Gariban... Yolun sağına park etmiş... Mobil sigara satış aracı.

Tabelasında... Dertli Market yazıyor.

Hayırlı işler dertli kardeş.

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Samsun Çarşısı

Şehrin çeşitli yerlerinde çarşılar var... Konteyner çarşı.







Çarşı... İşleyen ekonomi demek... Örneğin, Samsun Çarşısı.

Oldukça canlı.

Gardenya Çiçekçilik... Meram Tantunici... Tertemiz işyerleri. Beğendik... Hayırlı işler diledik.

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Ali Rıza Kısakürek

Necip Fazıl sülalesinden... Şehirde kime sorsanız tanır... Sanayici... Şimdi işin başında oğlu var... Uğur Kısakürek.

Ali Rıza Bey, 30 yıllık dost.

- 28 Mayıs... İkinci tur... Ne olacak?

- Erdoğan... Bu defa fark atacak... İsteyenle bahse girerim... Ama bir şartla... Kazanan, kazandığını depremzedeye bağışlayacak.

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Kalıcı konutlar

Bazı yerlerde temel atılmış... Çalışmalar tam gaz.

Bazı yerlerde... Birinci kat çıkılmış... İkinci, üçüncü katta olanlar var







Binlerce konut yapılacak.

Mevsim, inşaat için uygun.

Siyaset, seçim, inşaatların hızını kesmemiş.

Şantiyelerde bizi gezdirmek istediler... "Hayır" dedik:

- İşiniz aksamasın... Geldik, gördük... Yeter.

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Koordinatör valiler

Hatay... Malatya... Adıyaman... Depremi yaşayan bütün ilçelerde valileri gördük.

Her ilçede bir koordinatör vali.

Biri gidiyor, diğeri geliyor.

Kahramanmaraş'ta... Depremden sonra görev yapan koordinatör vali o kadar çok ki... Hangi birini yazalım?

Yara sarıyorlar... Bölgenin derlenip toparlanması için uğraşıyorlar.

Sadece Kahramanmaraş'ta konteyneri mesken edinen valileri sayalım mı?

Enver Ünlü (Giresun), Zülkif Dağlı (Samsun), Gökmen Çiçek (Kayseri), Hüseyin Öner (Ardahan), Ekrem Canalp (Batman), Tuncay Akkoyun (Karaman), Bülent Tekbıyıkoğlu (Kırıkkale), Seddar Yavuz (Kocaeli), Osman Varol (Ağrı), Çetin Oktay Kaldırım (Sakarya), Dr. Nurtaç Arslan (Bartın), Mustafa Çiftçi (Çorum), Hamza Aydoğdu (Aksaray), Kemal Kızılkaya (Bilecik), Aydın Baruş (Isparta).

Unuttuklarımız olabilir... Haklarını helal etsinler.

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Galatasaray... Fenerbahçe

Konteyner kent çok.

Karacasu konteyner kenti... Baykar konteyner kenti... Necip Fazıl konteyner kenti.

Ve... Galatasaray konteyner kenti.

Biz... "Bravo Galatasaray" diye konuşunca... Çevremizdekiler tartışmaya başladılar...

Biri, "Fenerbahçe de yapıyor" dedi.

Diğeri itiraz etti:

- Hayır... Orayı Koç grubu yapıyor.

Öteki araya girdi:

- Ha Koç grubu ha Fenerbahçe... Aynı şey... İnşaat bitince belki adını Fenerbahçe konteyner kenti koyarlar.

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Dondurmanın başkenti

Kahramanmaraş denilince... İlle de dondurma.

Şehre gelen... Dönüşte, şoklanmış dondurma götürüyor... Hediye.

MADO...







Mehmet, Atilla ve Erdal kardeşler.

Her gelişte uğrarız... Yine buluştuk... Çay ve sohbet.

Söz, Cumhurbaşkanlığı seçiminden açıldı... İkinci turdan

Kahramanmaraş'ın "Mehmet Abi"si Mehmet Kambur dedi ki:

- Gönüllere giren oy alır... Erdoğan ilk turu aldı... İkincisinde sorun yok.

Sonra da, Erdoğan'a mesaj yolladı:

- Depremden sonra bölgeyi terk eden çok... İşçi bulamıyoruz... Deprem bölgesine gelecek işçiye devlet prim versin... Devletin verdiği kadar da biz prim verelim... Yeter ki fabrikalar tam kapasite çalışsın.

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Teşekkürler 'Emniyet'

Uzun bir araç... TIR... Arkasında bir TIR daha... Bu bir mobil aşevi.

Binlerce kişiye yemek çıkaran mobil mutfak.







Öğle saatleri... Kuyruk uzun... Herkes sıcak yemek kuyruğunda.

TIR'ın... Mobil aşevinin üzerindeki yazı:

"TC İçişleri Bakanlığı... Emniyet Genel Müdürlüğü."

İçişleri... Emniyet... Çok dua alıyor.