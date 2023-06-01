Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oranda oy aldığı il... Bayburt... Yüzde 82.45. Beş yıl önce... 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı il... Yine Bayburt... Yüzde 82.1.







Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yemini ettikten sonra Bayburt'u arasa... "Dileyin benden ne dilerseniz" dese... Bayburtlular ne ister?

Yanıt... Türkiye'nin en genç valisinden... Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'den:







- Hiçbir isteğimiz yok... Bayburt'u ziyaret etsinler yeter.

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Karşılıksız sevgi

Türkiye'de toplam belde sayısı 394.

Erdoğan'a en yüksek oy hangi beldeden çıktı? Biliyor musunuz?

Bayburt'un tarihi bir beldesinden... Akkoyunlular'a kadar uzanan tarihi derinliği olan Gökçedere beldesinden... İl merkezine 40 kilometre uzaklıkta.

- Ey belde halkı... Erdoğan size isteğinizi sorsa... Ne dersiniz?

Belde halkının yanıtı:

- Teşekkür ederiz... Biz bir şey beklemek için oy vermedik ki.

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'Yerli ve milli farkı'

İbrahim Yumak... Yılların dostu.

Turgut Özal dönemi... 10 yıl Anavatan Partisi İl Başkanlığı yaptı.

Sonra... 13 yıl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı.

Bayburt'un dağını, taşını, uçan kuşunu bilir.

Sorduk:







- Erdoğan nasıl kazandı? Kılıçdaroğlu neden kaybetti?

Şehrin kanaat önderi İbrahim Yumak dedi ki:

Kılıçdaroğlu'nun bazı söylemleri insanları rahatsız etti.

Kılıçdaroğlu, sadece eleştirdi... Çözüm önermedi.

Güneydoğu'ya özerklik... HDP ile el altından temas... Altı cumhurbaşkanı yardımcısı... Bunlar milletin kafasını karıştırdı.

Erdoğan'ı ise biliyoruz... Eleştirebilirsiniz... Ama yerli ve milli... Yaparsa yine o yapar.

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Seçim sonucu kodları

Milliyetçi ve muhafazakâr damarın zirve yaptığı bir şehir...

Nereye baksak, bir şehidin adı... Parklarda... Üst geçitlerde.

Her tarafta bayrak asılı... Evlerin duvarlarında ay yıldız.

Hani... Yiğidin harman olduğu yer diye bir söz var ya...

İşte Bayburt.

Eğer... HDP ile iltisaktan söz ederseniz... Kendi insanınıza "Cahil" derseniz... İHA'ya, SİHA'ya, Togg'a laf ederseniz... Bayburt'tan oy alamazsınız.

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Açık hava müzesi

Arkadaşlar, şehir müzesini gezmemizi istediler. "Geziyoruz ya" dedik... Şehir zaten açık hava müzesi.

Milattan üç bin yıl öncesine uzanan tarihi derinlik.

Roma... Emevi... Bizans... Saltuklu... Danişmendi... Selçuklu... Akkoyunlu... Osmanlı... Rus işgali... Direniş... Ve kurtuluş... Kahramanlık destanı.

Türk dünyasının ortak atası Dede Korkut, Bayburt ile bütünleşmiş bir tarihi kişilik.

Dede Korkut'un 12 hikâyesi var... Üçü Bayburt Kalesi'nde geçiyor.

Dede Korkut Türbesi... Dede Korkut'un mezarı burada.

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Günün sorusu

Hükümet Meydanı... Semerciler Caddesi... Gukku Sokağı... Kale...

Bayburt'u, Erzurum İspirli Köksal Yavuz dostumuzla birlikte dolaştık... Halkla sohbet ettik... Birkaç satırbaşı:

Ülkü Güney... Eski İçişleri Bakanı... Bayburt'un Ülkü Abi'si. Herkesin onunla ilgili mutlaka bir anısı var.







Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu... Ankara Valisi Vasip Şahin... Eski Bakan Naci Akbal... Bayburtlu. Hemşerileri bize onları anlattı.

Sokakta en çok karşılaştığımız soru: "Cumhurbaşkanımız yeni kabinede bizden birini... Bir Bayburtluyu bakan yapacak mı?"

Yanıt verdik:

- Bilmiyoruz... Ama bu sorunuzu yazacağız.

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Atom karınca

Vali Cüneyt Epcim... Az laf çok iş... Halkın içinde... Projeci... Çalışkan.

Tarihi kale restore ettirilmiş... Işıklandırılmış... Gece görüntüsü muhteşem.







Organize Sanayi Bölgesi... Yatırımcı geliyor... Sünger fabrikası... Elektrikli araçlar için şarj sistemi... Elektrikli bisiklet fabrikası yolda... Bin çalışan istihdamı.

Çoruh Nehri, şehrin ortasından geçiyor... Çevre düzenlemesi tam puan.

Onu Malatya'da görmüştük... Asrın depreminde, koordinatör valilik yaptı... 70 gün çadırda, konteynerde yattı.

Cüneyt Vali... Tam bir atom karınca.

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Yollar ve dağlar

Akdeniz bölgesinde insanlar denize girerken... Kop Dağı'nda üşüyorsunuz.

Kop Şehitler Anıtı... Birinci Dünya Savaşı'nda şehit olan kahramanların anısı yaşatılıyor.

Aşağısı Kop Dağı... Yol kıvrım kıvrım.







Erzurum- Bayburt güzergâhında dev bir şantiye... Tünel şantiyesi.

Kop Tüneli... İnşaat devam ediyor... Bölgenin Karadeniz'le buluşmasını kolaylaştıracak... Çift tüp... 13 kilometre.

Bu coğrafyanın büyük ihtiyacı.

Aracı sağa çekiyoruz... Bizi gören bazı sürücüler de duruyor ve yanımıza geliyorlar.

Seçimi, siyaseti değil... Tüneli... 50 kilometre mesafedeki Yusufeli Barajı'nı konuşuyorlar... Bölgenin kaderini değiştiren yatırımları.

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Sonsuzluk çinisi

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda mola... Çay ve sohbet.

Bir ara, asrın depremi konusu açılıyor.

Yardımlaşma... Zekât kültürü... Depremzedeyi kucaklamak... Yetimin başını okşamak... Zor durumdakini bağrına basmak... Bayburt'ta kurumsallaşmış.







Depremde... Yardım için herkes birbiriyle yarışmış... Şehirde en çok duyduğumuz sözler... "Allah, devlete, millete zeval vermesin... Mehmetçiğin ayağına taş değmesin... Türkiye hepimizin."

Veda edeceğiz... Bırakmıyorlar.

Aç değiliz... İlle de bir şey yedirmek için ısrar ediyorlar.

Ayrılacağız... Vali Cüneyt Epcim, "Size bir hediyemiz var" diyor.

Hediye... Sonsuzluk temalı bir çini.

Bayburt'taki 800 yıllık geçmişe sahip Çin-i Maçin Kalesi'nin, el yapımı çinilerinden... Bire bir ölçüde üretilmiş örnek.

Teşekkürler sevgili Valim.

Allah'a ısmarladık, şehitler ve yiğitler diyarı Bayburt.