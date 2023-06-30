Siyaset... Seçim... Parti enflasyonu... Demokrasinin kalitesi... 28 Mayıs dersleri... İktidar/muhalefet ilişkileri... Ve gündem.

Önce... Siyasetin "tecrübe küpünden" bayram tebriği:

- Milletimizin... Bütün İslam âleminin bayramını kutluyorum.







Sohbete başlarken dedik ki:

- Seçimin üzerinden bir ay geçti... Gerekli dersler çıkarıldı mı? Özeleştiri yapması gerekenler aynaya baktılar mı? Sizin pencereden bakılınca neler görünüyor?

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"MAALESEF"



Evet... Cemil Çiçek, "Maalesef" diyerek konuya girdi:

Maalesef... Kabul etmek gerekir ki... Mevcut siyasi yapıya baktığımız zaman pek çok zayıflık ve eksiklik görülmektedir.

Birincisi... 126 siyasi partinin bulunması, başlı başına üzerinde durulması gereken bir olay.

Sosyal gerekçeleri yok... Toplumda karşılıkları yok... Ama koca koca tabelaları var... Açıkçası bu bir enflasyondur... Siyasi parti enflasyonu.

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İKİNCİ KONU



Birinci konu kanayan yara... Parti enflasyonu.

Gelelim ikinci konuya... Söz yine Cemil Çiçek'te:

AK Parti dışında, diğer partilerin Türkiye'yi temsil etmeleri noktasında var... Çok önemli.

Bakıyorsun bazısı, birkaç şehirde var, diğer şehirlerde yok.

Bazısı bir bölgede var ama diğer bölgelerde yok.

Bunu görmek için araştırma falan yapmaya gerek yok... Meclis'teki sandalye dağılımına bakmak yeterli... Aynı şekilde belediye başkanlıklarındaki dağılım da, bu durumun çok açık göstergesi.

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VE ÜÇÜNCÜSÜ



Cemil Çiçek, "üçüncü konuya" geçti... Konu başlığı, "demokrasinin ayakları."

Demokraside iki temel ayak mevcuttur.

Birincisi iktidar ayağı... İkincisi de muhalefet.

Mevcut siyasi yapıyı bu açıdan değerlendirince, görünen manzara şu: İktidar ayağı var, fakat muhalefet ayağı ağır, aksak ve engelli.

Oysa sağlıklı işleyen bir sistemde, demokrasinin kalitesi, iktidardan çok muhalefetin yapısı ile doğru orantılıdır.

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BİR BAŞKA AÇI



Demokrasinin kalite sorununa bir başka pencereden bakış... Cemil Bey'in söylemiyle... "Bir başka açı."

Dinleyelim:

Bir başka açıdan da şu çarpıklık söz konusu.

Siyasi partiler, iktidara gelip kendi doğrularını uygulamak için kurulur... Bunun için de ciddi hazırlıkları, programları, projeleri, fikirleri vardır.

Türkiye'de ise 126 partinin çoğu kendi doğrularını değil, başkasının yanlışlarını söyleyecek siyaset yapıyor.

Bu da demokrasinin kalitesini düşürüyor ve siyasette olan güveni sarsıyor ve zedeliyor.

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CEMİL ÇİÇEK DEDİ Kİ



Eski Bakan... Eski Başbakan Yardımcısı... Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, cebinden Anayasa'yı çıkararak söze başladı:

Madde 68... Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Demokrasi binasının taşıyıcı kolonları siyasi partilerdir.

Partilerin yapıları ne kadar kurumsallaşmış ise, demokrasi da o nispette dayanıklı, güçlü ve kaliteli olur.

Cemil Çiçek'in sözleri evrensel doğrular... Bütün dünyada geçerli.

Ama... Ya bizdeki siyasi yapı? Hangi güçte? Ve hangi kalitede?

"Aksakal" anlatmaya devam etti.

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GÜNÜN SORULARI



Siyasete, seçimlere ve partilere bakıldığında bazı "eksiklikler... Yanlışlıklar" görünüyor.

"Aksakal" bunları madde madde çıkarmış... Bir kısmını paylaştık.

Ve sonra da... "Günün sorusuna" geldik.

Seçimden "gerekli ders" çıkarıldı mı?

Soruya devam:

- Kimler, hangi dersleri çıkarmalı?

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BÜYÜK SINAV



Cemil Çiçek, "Demokrasilerde her seçim bir sınavdır... Hem de büyük ve çok önemli sınav" dedi:

Bu sınavdan mutlaka ders çıkarmak gerekiyor... Kazananın da çıkaracağı dersler var, kaybedenin de... Özeleştiri şart.

Seçimden başarı ile çıkan, kendi kendisine şunu soracak: Neden daha fazla oy alamadım?

Seçimi kaybedenin özeleştirisine gelince... Neden mağlup olduğunu sorgulayacak... Bunu yapmadan yoluna devam edebilir mi?

Bu yapılmayınca, donmuş bir siyasi hayat tablosu ortaya çıkıyor.

Böyle olunca da... Bir hücre yenilenmesi başarılmıyor.

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VE NOKTA



Bayram sohbeti... Asrın depremini de konuştuk, yeni kabineyi de, bayramdan sonraki gündemi de.

Onları... Bir başka gün anlatırız.

Bugün noktayı, "son günlerin en çok konuşulan konusu" ile koyalım.

Cemil Çiçek dedi ki:

- Batı'da... Seçimi kaybeden bir gün bile beklemez... İstifasını verir ve gider... Bizde ise gitmek bir yana, daha da fazla kalıyor... Ve partiler klanlaşıyor, aşiretleşiyor.