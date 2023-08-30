İşgalden bağımsızlığa... Karanlıktan aydınlığa... Büyük Taarruz... Türk tarihinin önemli dönüm noktası.

Düşmanın... Ege'ye kadar kovalanması...

Cumhuriyete giden yoldaki engellerin aşılması...

30 Ağustos... Zafer Bayramı'nı bir kez daha coşkuyla kutluyoruz.

Büyük zaferi armağan eden Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'yı... Silah arkadaşlarını... Kurtuluş yolunda şehit olanları... Toprağın altında kefensiz yatanları... Saygıyla, minnetle anıyoruz.

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KURTULUŞ'UN KADIN KAHRAMANLARI



Gördesli Makbule... Çete Emir Ayşe... Halide Onbaşı... Erzurumlu Kara Fatma... Halime Çavuş... Şerife Bacı... Nezahat Onbaşı... Tayyar Rahmiye... Asker Saime Hatice Hatun... Tarsuslu Kara Fatma... Sultan Hanım... Tayyibe Hatun...Ve daha niceleri.







Kimi... Elinde tüfek... Cepheye gitti.

Kimi... Cephedeki Mehmetçiğe cephane taşıdı... Kağnıyla.

Kimi... Gelinliğini sattı... Mustafa Kemal'in askerlerine yardım için.

Kimi... Miting düzenledi... Direniş çağrısı yaptı.

Büyük Atatürk... Nutuk'ta... Meclis'te yaptığı konuşmalarda... Kurtuluş Savaşı kadınlarından övgüyle söz eder.

Kadınlar... Milli mücadelede erkeklerden geride kalmadılar.

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FATİHALAR



Meclis'te... Birinci İnönü Zaferi'nden sonra konuşmalar yapılıyor.

Kürsüde... Hakkâri Milletvekili Mazhar Müfit Bey:

- Savaşta, erkekler gibi Türk vatanı uğruna dövüşen yiğit kadınlara da selam ve şükranlar sunuyorum.

Alkışlar... Ve sonra da Meclis'te, şehitler için Fatiha okunuyor.

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FATİH MİTİNGİ



Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktığı gün...

19 Mayıs 1919... İstanbul Fatih'te bir miting... İzmir'in işgalini protesto mitingi.

Mitingde, beş kişi kürsüye çıkıp konuşuyor.

İkisi kadın... Halide Edip... Ve Meliha Hanım.

Halide Edip'in konuşması sırasında iki İngiliz uçağı, kalabalığın üzerinde uçuyor. Meydanda hareketlenme... Dağılma oluyor.

Ama... Kadınlar... Çivilenmişler gibi... Meydanı terk etmiyorlar... Ve miting devam ediyor.

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HAK VE ALLAH



Fatih mitingi... Kürsüde, Halide Edip... "Hanımlar" diyerek konuşmasına başlıyor:

Bugün elimizde top yok, tüfek yok.

Fakat toptan da, tüfekten de çok büyük, çok kuvvetli silahımız var... Hak ve Allah.

Top ve tüfek düşer... Yenilir... Fakat hak ve Allah kalıcıdır... Yenilmezler.

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KASTAMONU DESTANI



Kadınlar etkinliği... 29 Nisan 1921.

Amaç... Kurtuluş Savaşı'na katkı.

Konser... Bilet satışı... 15 bin 750 kuruş.

Rozet satışı... Bin 630 kuruş.

Bağış... 27 bin 720 kuruş.

Nüfus memuru Ziya Bey'in nişanlı kızı Hatice... Gelinliğini bağışlıyor.

Bir şehit subayın eşi... Karyolasını.

Şehit bir yüzbaşının eşi... Boynundaki altınları.

Kurtuluş Savaşı... Bu topraklar kolay kazanılmadı.

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'KURMAY' ONBAŞI NEZAHAT



Hafız Halid Bey... Çanakkale cephesi... 70'inci Alay Komutanı.

Eşi Hadiye Hanım... Veremden ölür.

Kızı Nezahat... Sekiz yaşında... Bakacak kimsesi yok... Babası, yanında cepheye götürür.

Nezahat... Ata binmeyi, silah kullanmayı öğrenir... Ve 12 yaşında, onbaşı olur.

Sonra... Kurtuluş Savaşı dönemi... 70'inci Alay, Mustafa Kemal'in emrine girer.

Nezahat Onbaşı... Babasıyla birlikte, Geyve... Sakarya... Gediz cephelerinde... Birinci ve İkinci İnönü savaşlarına katılır.

Mustafa Kemal Paşa'yla... İsmet Paşa'yla tanışır.

İsmet Paşa, ona "kurmay" unvanını verir.







Ve... Büyük zafer... Düşman denize dökülür... Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Kurmay Onbaşı Nezahat konuşulur.

Bursa Milletvekili Emin Bey:

- Nezahat Onbaşı'ya İstiklal Madalyası verilsin.

İzmit Milletvekili Hamdi Namık Bey:

- Çeyizini de verelim.

Tunalı Hilmi Bey:

- Paşalık unvanını hak etti... Paşa yapalım.

Oysa... Nezahat'ın hiçbir talebi yoktur.

Kader ağlarını örer... Daha sonra Atatürk'ün yaveri olan Yüzbaşı Rafet ile evlenir.

Ve... 1986... Başbakan Turgut Özal dönemi... Dolmabahçe Sarayı... Tören... TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Nezahat Onbaşı'ya Şükran Belgesi verir.

Nasıl? Film gibi değil mi? Ama hepsi gerçek... Yazdıklarımız, gerçeğin özeti.

***

ERZAK KOLU KUMANDANI



Eskişehir... İnönü'ye bağlı Korkun Köyü... Ve köyden 12 kadın.

Molla İbrahim kızı Fatma... Mehmet kızı Ümmühan... Ali Kızı Âlime... Besim kızı Şükriye... Mustafa kızı Fatma... Musa kızı Ayşe... Mehmet Ali kızı Hafize... Hacı Osman kızı Fatma... Veli Onbaşı kızı Ayşe Kara... Bektaş kızı Fatma... Hacı Mustafa kızı Fatma... Ali kızı Ayşe.

Batı cephesinde çalışan... Askere ekmek ve su taşıyan... Zafere kadar evlerine dönmemeye ant içen... 12 kadın kahraman.

Ve zafer... Düşman kaçmak zorunda kalmıştır.

Cephede, erzak kolu kumandanlığı yapan Fatma Onbaşı'nın rütbesi yükseltilir... Çavuş olur.

12 kadın... İstiklal Madalyası ile ödüllendirilir.

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ERZURUMLU KARA FATMA



Erzurum Kongresi sürecinde, Mustafa Kemal Paşa ile tanışan... Gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı'na katılan bir kahraman.

Kadınları örgütledi... Birinci ve İkinci İnönü Savaşı... Sakarya... Dumlupınar... Meydan savaşları.

Yaralandı... Cepheyi terk etmedi.







Çavuş rütbesi verildi.

Sonra... Teğmenliğe yükseltildi.

Zaferden sonra... Üsteğmen rütbesiyle emekli oldu.

Emekli maaşını Kızılay'a bağışladı.

Ve... Yaşlılık... Yoksulluk yılları.

1954... Türkiye Büyük Millet Meclisi... Erzurumlu Kara Fatma'ya... Fatma Seher Erden'e maaş bağladı.

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DÜNYAYA ÖRNEK



Büyük Atatürk... Onlardan söz ediyor... Kadınlardan... Kurtuluş Savaşı kahramanlarından:

- ................ dünyada hiçbir milletin kadını, "Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim" diyemez.

Onlar... Kurtuluş Savaşı'nın kadınları... Kahramanları... Mustafa Kemal'in askerleri.

Nur içinde yatsınlar.