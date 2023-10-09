Ankara... Yüksek Hızlı Tren Garı... Saat 08.30... İstanbul istikametine giden trendeyiz.

Cemil Çiçek... Abdulkadir Aksu... Saffet Arıkan Bedük... Yaşar Öncan... Mahmut Yiğit... Fevzi Çimşit ... 7 kişiyiz.

Ankara-İstanbul... Günde, karşılıklı 15 sefer var.

Doluluk... Yüzde 85'in üzerinde.







Görevlilere sorduk:

- Şu anda trende kaç yolcu var?

- 435... Boş yerimiz çok az.

Yol boyunca trende servis... Tam puan.

Pek çok şehirde yaşayanların, "Biz de Yüksek Hızlı Tren isteriz" demesi boşuna değil.

Ve... Saat 09.50... Komşu şehirdeyiz... Kurtuluş Savaşı'nın 5 önemli meydan muharebesinden 3'ünün geçtiği Eskişehir'de.

***



Yolcu memnuniyeti



Trende... Görevlilere, Ankara-Sivas hattını da sorduk.

Her gün karşılıklı 4 sefer olduğunu söylediler.







Doluluk... Bu hatta da yüzde 85'in üzerinde.

Bu arada öğrendik ki... Demiryolu idaresi yılda 2 kez anket yapıyor.

Yolcu memnuniyeti anketi.

Yolcu memnun... Biz de memnun kaldık.

***



Yunus Emre



İlk ziyaret... Eskişehir Adliyesi... Eskişehir'e ve adalet ailesine yakışan bir bina... Açılışı, 2009'da, dönemin Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek tarafından yapılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın odasının duvarındaki tablo dikkatimizi çekti.







Yunus Emre tablosu... Tablodaki yazı:

"Cümleler doğrudur sen doğru isen,

Doğruluk bulunmaz sen eğri isen."







Yunus Emre, Eskişehirli. Yunus Emre ilçesinden... Eski adı Sarıköy.

Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi Eskişehir'de.

Şiirlerinde mutluluğa, barışa, huzura, sevgiye vurgu yapan Yunus Emre... Bugün Eskişehir'in her yerinde... Merkezde... İlçelerde... Okullarda... Kurumlarda.

***



Kıdemli Vali



Hüseyin Aksoy... Mülki idarede geçen bir ömür.

Şu anda, Türkiye'nin en kıdemli valisi.

Kaymakamlıkları... Valilikleri... Başarı hikâyeleri ile dolu.

İlk valiliğinden bu yana görev yaptığı her ilde ziyaret ettik... Hem de defalarca...

İlk valiliği... 2001... Muğla.

Sonra... Mersin... Samsun... Diyarbakır... Kocaeli... Aydın... Ve bu yılın Ağustos ayından itibaren de Eskişehir.

Dile kolay... Aralıksız 22 yıl valilik... Büyük onur.

Eşi, resim öğretmeni Ayşe Hanım... Bir vali kızı.

Gittiği her yerde, kadın sağlığı... Kız çocuklarının eğitimi konusunda didinen bir anne.

Vali Aksoy'u ziyaret ettik... Başarılar diledik.

***



Yargı... Önemli teminat



Adalet ailesi... Hâkimler, savcılar... Toplantı salonundalar.

Eski bakanları Cemil Çiçek'in konuşmasını istiyorlar.

Konuşma siyaset üstü.

Birkaç satır başı verecek olursak;







Türkiye'nin imajı açısından hepimize düşen görev ve sorumluluk var.

Türkiye'nin imajı ile yargının verdiği kararlar arasında büyük ilişki söz konusu.







Rakip ülkeler ile aramızdaki mesafeyi kapatmak için yılda yüzde 7'lik kalkınma hızını yakalamamız lazım.

Bu durumda yabancı sermaye girişi şart.

Yabancı sermayenin gelmesi için de hukuk uygulamaları ve yargının işleyişi çok önemli.

Ve... Cemil Çiçek'in ayakta alkışlanan son cümlesi:

- Türkiye'nin geleceğinin en önemli teminatlarından biri yargı kurumudur.

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Unutmadan



Eskiden... Merkez Valiliği vardı... İldeki görevinden alınan vali, merkezde bekletilirdi... Yıllarca... Emekli olana kadar.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilince... Merkez Valiliği kaldırıldı.

Görevden alınan valilere Mülkiye Başmüfettişi denilmeye başlandı.

Dün... Merkez valilerine belki zaman zaman bazı görevler veriliyordu.

Bugün de... Mülkiye Başmüfettişlerine bazı görevler veriliyor.

Ama... Nerden bakarsak bakalım... Merkez Valiliği de, Mülkiye Başmüfettişiliği de... Yıllarca valilik yapmış bir mülki idare amiri için kızak... Pasif görev... Dinlenme yeri.

İnsan kolay yetişmiyor... Hele de vali.

Kimse elbette ömür boyu valilik yapamaz... Nöbet değişimi, bayrak yarışı şart.

Ama... Kaymakamlık ve valilikte yıllarını geçirmiş insanları kızakta tutmamalıyız.

Değerlendirmeliyiz.

En başta da üniversitelerimizde... Yönetici olarak... Ve de öğretim görevlisi.

***





Bugün... Emekli ekran başında



İstasyonda... Ziyaret ettiğimiz yerlere girerken, çıkarken... Öğle yemeği molasında... Eskişehir'de dönüş trenini beklerken... Yanımıza yaklaşanlar ve soranlar oldu:

- Siz bilirsiniz... Emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Biz nereden bileceğiz?

Bunu, ekonomi yönetimi bilir... Ve bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Soranlara dedik ki:

- Pazartesi'yi bekleyin... Akşam televizyonun başına geçin... Ve Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinleyin.

***

Altın sözler



Alışkanlık işte... Gittiğimiz yerlerde duvarlara bakıyoruz... Tablolara.

Eskişehir... Valilik binası... Büyük Atatürk'ün, 15 Ocak 1923'te, Eskişehir'de söylediği sözler... Duvarda:

Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir ve milletin kalacaktır.







Milleti temsil eden, milli iradeyi millet namına sınırlı ve belli bir zaman için manevi şahsiyetinde tecelli ettiren millet meclisi dahi en nihayet millet tarafından yenilenmeye maruzdur.

Aslonan millettir, hâkimiyet onun olduğu gibi, idare hakkı da onundur.

***



Gündem dışı



Siyaset... Yerel seçim... Adaylar... Hayır, sıcak gündemde yok.

14 Mayıs'ta siyasetin ateşi düşmüş.

28 Mayıs'ta ise... Hepten düşmüş.

Millet... Her yerde olduğu gibi işinde, gücünde... Geçim derdinde.

***



28 Ekim... Büyük buluşma



Edirne... Ardahan... Samsun... Antalya... Türkiye'nin 81 ilinden... 100 bin genç Eskişehir'de olacak.

Cumhuriyet'in 100. yılından bir gün önce... 29 Ekim Cumartesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gençler buluşması.

Bilmiyorduk... Eskişehir'de öğrendik.