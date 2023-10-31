Cumhuriyet Meydanı... Kapalıçarşı... İnönü Bulvarı... Kazancılar Çarşısı... Bankalar Caddesi... Sivas Bulvarı... Ahmet Paşa Caddesi... "Anadolu'nun sesi" Kayseri çok hareketli.

Çarşı... Pazar... AVM... "İnsanlar öfkeli."

Ve özellikle de anneler... Kızgınlar... Hani ne derler, "burunlarından soluyorlar".

Selçuklu şehri... Osmanlı mirası... Cumhuriyetin yükselen sanayi, ticaret, kültür, tarım ve turizm merkezi Kayseri, "insanlık suçu işleyen, bebekleri öldüren İsrail'e ateş püskürüyor".

İki gündür buradayız.

Nereye baksak pankartlar... Afişler:

"Gazze'de soykırım var... Çocuklar ölürken susulmaz... Stop the Genocide in Gaza... Filistin'de olanlara susmayın."

***

ASLAN PARÇALARI



Kayserili 50 genç... 50 yiğit... 50 aslan parçası... İsrail'in zulmü karşısında kalpleri kanayan 50 taze fidan...

Yola koyulmuşlar... Yürüyerek... Filistin'e gidecekler.

Destek verecekler... Alınlarına yazılmış ise şehit düşecekler.







İnanılır gibi değil... Sınıra kadar gitmişler... "Cilvegözü sınır kapısına."

Sınırı geçememişler... Mecburen geri dönmüşler.

Kayseri'de... Bıraksanız... İmkân olsa... "Şehadet şerbetini içmeye hazır" binlerce... 10 binlerce böyle genç var... Gönüllüler.

***

HATİCE ANNE



Gazze'ye bombalar yağdırıldığında ilk gece Cumhuriyet Meydanı'nda 5 bin kişi toplanmış.

Aradan haftalar geçti... Cumhuriyet Meydanı hâlâ canlı.

Anneler... "Filistin nöbeti" tutuyorlar.

Hatice anne... O bir babaanne... Elinde afiş... Gözleri yaşlı nöbette... Elinde bir pankart:

"İsrail zulmünü durdurursa anneler durdurur."

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DEFTER



Kayserili bir kadın... Kerime Bulut... "Deftere" bir şeyler yazıyor.







Defter... Filistin'e Destek Platformu çadırındaki defter.

Sayfaları, annelerin gözyaşları ile ıslanmış.







Gözyaşı... Mürekkebe karışmış.

Defterin sayfalarını karıştırıyoruz.







Anneler... İçlerini dökmüşler... Birazcık da olsa rahatlamak için.

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FİLİSTİN'E DESTEK PLATFORMU



Sivil Toplum Kuruluşları... Vakıflar... Çeşitli dernekler... Örgütlenmişler... "Filistin'e Destek Platformu" kurmuşlar.

Platformun bir "çadırı" var... Cumhuriyet Meydanı'nda.

Sabahtan akşama kadar... Çadır dolup dolup boşalıyor.







"Kayserili" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketine her gelişinde mutlaka "destek çadırına" uğruyor... Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte.

"Eylemcilere... Filistin nöbetindeki annelere" destek veriyorlar.

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BÜRÜNGÜZ CAMİİ



Kayseri'nin göbeğinde... Cumhuriyet Meydanı'nda... "İsrail'i protesto" mitinginin yapıldığı bölgede.







Akşamları... Cemaat, "Filistin'deki kardeşleri" için dualar ediyor.

Cuma... Namaz sonrası... Filistin şehitleri için "gıyabi cenaze namazı".

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MAVİ MARMARA



Filistin'e Destek Platformu'nun çadırında "bazı fotoğraflar" asılı... Yanlarında isimleri de yazılı.

Cengiz Akyüz gibi... Fahri Yaldız gibi.

Furkan Doğan, Cengiz Songür, Ali Haydar Bengi, Uğur Süleyman Söylemez, Necdet Yıldırım gibi.

Bunlar... Şehit resimleri.







Hatırlayalım... İnsani Yardım Vakfı ile Özgür Gazze Harekâtı İşbirliği... "Gazze'ye insani yardım."

6 gemi... Akdeniz'e açıldı... Açık denizde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin müdahalesi... Yaralananlar... Şehit olanlar... 31 Mayıs 2014.

Vefalı Kayseri... "Mavi Marmara şehitlerini" unutmuyor... Unutanlara hatırlatıyor... Onları, adlarını ve anılarını yaşatıyor.

***

AÇIK HAVA SERGİSİ



Fotoğraflar... Afişler... Cumhuriyet Meydanı'nda... Şehrin en kalabalık yerlerinden.

Kayserililer... Kayseri'yi gezmeye gelenler... Kadınlar... Gençler... Her yaştan binlerce insan. Resimlerin önündeler. Sabah gittik... Kalabalıktı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, "Öğleden sonra daha da kalabalık olur" dedi... Birlikte, öğleden sonra yine gittik... İnsan seli.

Fotoğraflardan... Afişlerden... Bir demet:







Filistinlilerin öldürdüğü Yahudi çocuk sayısı sıfır... Siyonist İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuk sayısı 6 bin.







Şehidin vasiyeti... Beni Türk bayrağı ile gömün.







Şu anda Gazze'de fosfor bombası kullanılıyor.







Filistin'e destek için sen de 5 dakika otur.







Ben Nebile... 7 günlüktüm.

Kayseri'nin vicdanı... Kayserilinin ruh dünyası... Anadolu'nun öfkesi... "Afişlerde... Resimlerde." Akşam... Bir kez daha gittik... Yine kalabalık... Yine duygu ve öfke seli.

***

DUA... HER AKŞAM



Akşamları... Yatsı namazından sonra... Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Filistin nöbeti çadırında" toplu dua.

Filistin için... Gazze şehitleri için.

Dün sekizinci gündü.

Bu akşam... Dokuzuncu gün... Yine dualar.

Allah kabul etsin.

***

DEVAMI YARIN



Yaklaşan yerel seçim... Partiler... Çarşı pazar... Organize sanayi... Belediye... Valilik... Yatırımlar... Ekonomi... Beklentiler... Yüksek Hızlı Tren... Otoyol... Sıcak gündem... Ve daha neler neler.

Yarın... Yine Kayseri'deyiz.