Milletin konuştuğu konu, ne Dilan Polat ne de bankacı Seçil...

Ponzi zinciri... Yüksek kazanç vaadi... Üçkâğıtçı sosyal medya fenomenleri... Açgözlüler... Futbolcuların kül olan milyon dolarları... Sokağın kapsama alanı dışında.







Yaklaşan seçim bile... Halkın gündeminin arka sıralarında.

Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a... Osmaniye'den Hatay'a... Belen'den Defne'ye, Antakya'dan Samandağ'a, İskenderun'dan Kırıkhan'a kadar... Sıcak gündem, yükselen kalıcı konutlar.







Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a... Osmaniye'den Hatay'a... Belen'den Defne'ye, Antakya'dan Samandağ'a, İskenderun'dan Kırıkhan'a kadar... Sıcak gündem, yükselen kalıcı konutlar.

Hassa'dayız... İstanbul'dan bin 120 kilometre uzaktayız.,

***



Konteyner konak



Amanos Dağları'nın eteklerinde... Hatay- Gaziantep sınırında... Suriye ile 24 kilometre sınırı olan... Adını Osmanlı'nın Hassa ordusundan alan ilçe.

Asrın depremi... 422 can kaybı.

Yapıların yüzde 60'ı yıkılmış.

Hükümet binası... Kaymakamlık konutu... Merkez karakol komutanlığı... Nüfus müdürlüğü... Yıkılan kamu binası çok.







Polis... Öğretmen... 27 kamu personeli depremde sizlere ömür.

Kaymakam Osman Acar, eşi Hatice Cennet Acar ile birlikte konteynerde kalıyor.

Konteyner konak, yıkılan kaymakamlık lojmanının bahçesinde.

Öğretmenevinin giriş katı, kaymakamlık makamı.

Hüseyin Yayman... "Bize de bir konteyner verirler... Bugünü burada geçirelim" dedi.

Neden olmasın? Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.

***



Gazze gözyaşları



Kiminin... Evi yıkılmış... Ya da dükkânı.

Kimi... Anne-babasını kaybetmiş ya da evladını.

Acılarını içlerine gömmüşler.

Filistin için... Gazzeli anneler, bebekler için gözyaşı döküyorlar.







İsrail'i protesto gösterileri yapıyorlar.

Kampanya... Para topluyorlar... Gazze'ye yardım.

İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği kermes ve kampanyada... 286 bin 181 lira toplanmış.

Hassa... İşte böyle bir yer.

***



TOKİ... Gururumuz



Hassa'da... 7 konteyner kent var... Aç ve açıkta kimse yok.

7 bin 535 kişi, "Evim yıkıldı" diye başvurmuş.

Evinin yıkıldığı kesin olan... Hak sahipliği belgesi alanların sayısı... 6 bin 648.







TOKİ... 3 bin 878 konut yapıyor. Yalak bölgesi... Sağlam zemin.

Ocak 2024... Evlerin bin 700'ü yeni sahiplerine...

Depremzedelere teslim edilecek.

Evleri gezdik... Dört dörtlük... Devlete... TOKİ'ye dua eden edene.

***



İşte gençlik



Pastane... Çayhane... Deprem sonrası yapılan konteyner işyerleri... Halkla sohbet.

Kimi okey oynuyor... Kimi de bize asrın depremini anlatıyor... 6 Şubat'ta yaşadıklarını.

Gençler... Kaymakam Osman Acar'a koşmuşlar: "Emrinizdeyiz."

Aktepe pazaryeri... Gönüllü gençlik örgütlenmesi... 216 kişi enkazdan sağ çıkarılmış.

Kaymakam Osman Acar... Okul servislerini gönüllülerin emrine vermiş.

Öğretmenevi... Aşevi haline getirilmiş... Saat 11.00... Sıcak yemek... 5 bin kişiye.

***



Yozgat- Giresun Çarşısı

Çarşı... İlle de çarşı... Kentlerin olmazsa olmazı çarşı... Ekonomik çarkın dönmesi için çarşı.







Çarşı yıkılmış... Ama sağ olsun Yozgatlılar... Sağ olsun Giresunlular.

Yozgat-Giresun Esnaf Çarşısı... 48 işyeri... Depremde dükkânı yıkılanlar için.

Rüyam Bijuteri... Nesrin Sarıbay... Ve diğerleri... Devlete, millete... Yozgat'a, Giresun'a... Teşekkürler, dualar gönderiyor.

***



Ziya Polat



Kars Valisi... Depremin yaşandığı dönemde Yozgat Valisi idi.

Hassa'da yer yerinden oynayınca... Ziya Polat, hemen Hassa Kaymakamı Osman Acar'ı aramış:

- Yoldayım... Geliyorum... Ne lazımsa söyleyin.

Jeneratör... 3 TIR un... Battaniye... Soba... Ekmek... Giyecek... Kavurma... Meyve... Ayakkabı... Çocuk bezi... Temizlik malzemesi... Aklınıza ne gelirse.

Yozgatlı... Ekmeğini Hassalı depremzedeyle bölüşmüş.

Yozgat Valisi Ziya Polat... 62 gün Hassa'da kalmış... Araçta gecelemiş... Çadırda yatmış.

Sevgili Valim... Kars'a gelince arayacağım... Hassa'da hâlâ namınız konuşuluyor... Çok dua alıyorsunuz.

***



Devlet baba



Depremden önce... Her çarşamba... Kaymakamlıkta halk günü varmış.

Gel... Derdini anlat... Kaymakam, hemen ilgilileri arasın... Sorun çözülsün.

Deprem... Çarşamba toplantıları geleneği bozulmamış.







Hassalı... Kadın, erkek... Dertli geliyor... Problemini söylüyor... Çayını içiyor... Teşekkür edip gidiyor.

Devlet... Milletin emrinde.

Devlet adamı... Milletin hizmetinde.

Olması gereken de bu.

***



Hassa... Gün sayıyor



Gezdik... Bütün gün... Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman dostumuzla birlikte.

Kaymakamlık... Kamu binaları... Yıkılanların yerine yenileri yapılıyor.

Hayat normale dönmüş... Eğitimde sorun yok... Konteyner komşulukları... Klima... Soba... Devlet-millet işbirliği devam ediyor.

Ve... En önemlisi... Hepsinden önemlisi... Depremzedeler, yeni yapılan evleri geziyorlar.

212 blok... 3 bin 878 yeni yuva... Depremzedeler gün sayıyorlar... Ocak ayına 25 gün kaldı.