Girne'de dolaştık... Atatürk Caddesi... Atatürk Meydanı... Atatürk Mahallesi... Atatürk Kültür Merkezi... Lefkoşa da öyle... Magosa da... Diğer ilçeler de.

Ankara'da Kıbrıs Köyü... Denizli'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi... Trabzon'da Kıbrıs Lokantası... Mersin'de Kıbrıs Ortaokulu. KKTC... Anadolu'nun uzantısı... Evet... Bu bağ öyle sağlam, öyle derin ki... Biz kopamayız.

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YILBAŞI HAZIRLIKLARI



Ercan Havalimanı... Uçağın biri iniyor, diğeri kalkıyor... Türkiye-KKTC hava trafiği yoğun... Uçaklar dolu.

Sadece 07.15 ile 17.30 arasında 20 uçuş var.

Ayın son haftasında canlılık daha da artar.







Yılbaşı hazırlıkları başlamış... Nereye baksanız sanatçı afişleri.

Yeni yılı karşılama turizmi... Casino turizmi... Otel rezervasyonları tam gaz.

Toplumun belirli bir kesiminde para çok... Koyacak/harcayacak yer arıyor.

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KOPMAZ BAĞ



Kıbrıs gerçeği... Hiçbir zaman tek millet olmamış... Olması da imkânsız.

İki ayrı halk var... Böyle de sürecek.

Ve... Gurur duyulacak bir olay... Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC birbirlerine kopmaz... Koparılamaz bağlarla bağlı.

Kalede... Şehitlikte... Çarşıda... Camide...

Lokantada... Her yerde iki bayrak yan yana... Türk bayrağı... KKTC bayrağı.

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YAVRU VATAN TURİZMİ



Gezerken... Casinoyla... Kumarla... Kollu makineyle uzaktan yakından ilgisi olmayan turistleri de gördük.

Kültür turizmi... Yavru vatanla kucaklaşma turizmi.







Erzurum'dan gelen de var, Mersin, Konya, Bursa'dan gelen de.

Ve... Manisa-Turgutlu'dan gelen dostlarla karşılaştık... Kucaklaştık... Fotoğraf çektirdik.

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ŞEHİTLER DİYARI



Girne'de Karaoğlanoğlu Şehitliği... Deniz Şehitliği.

Magosa'da... Çanakkale Şehitliği... Canbulat Şehitliği.

Lefkoşa'da... Şehrin merkezinde... Tekke Bahçesi Şehitliği.

1964'te... Ayvasıl bölgesinde... Vahşice katledilen ve toplu mezarlara gömülen Türkler, daha sonra Tekke Bahçesi Şehitliği'ne defnedildiler.

Ali Hasan... Hüsnü Mustafa... Ecvet Yusuf... Mustafa Salih...

Ve bir mezarda... Yan yana... Koyun koyuna... Çocuk, çocuk, çocuk, çocuk... Dört çocuk... Dört melek.

Şehitlikleri gezdik... Çiçekleri suladık... Fatihalar yolladık.

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BİR BİLEN UYARIYOR



Cemil Çiçek... Siyasi hayatı boyunca Kıbrıs'la sürekli ilgilendi. Başbakan Yardımcılığı sürecinde Kıbrıs'tan Sorumlu hükümet üyesiydi. Kıbrıs ziyaretimiz sırasında... Aradı... Sordu... Yabancıların... Özellikle de İsraillilerin arazi/mülk satın almaları konusunda ayrıntıları öğrenmek istedi. Ve... Şunları söyledi:

Arazi ve konut satışlarını takip ediyorum.

Şu an, KKTC Devleti'nin önündeki en önemli mesele budur... Bu konuyu, hiç geciktirmeden çözmeleri lazım.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var ama yetmez. İlgili yasal düzenlemelerin, tehlikeleri bertaraf edecek şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor... Sadece satış sözleşmeleriyle pek çok konut ve arazi yabancıların eline geçebilir.

Hem KKTC hem de Türkiye Cumhuriyeti makamlarının olayı hiç hafife almadan, ciddiyetle takip etmesi lazım.

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DOST ACI SÖYLER



Cemil Çiçek, siyasetin "Doğrucu Davut" sınıfından... Sözü, eğip bükmeden söyler... Hani ne derler?... Kitabın ortasından.

İşte söylediklerinden birkaç satırbaşı:

KKTC, bugüne ulaşan başarılarına rağmen, daha iyi bir noktada olmalıydı.

Maalesef, siyasetçileri popülist politikalar takip eder. Bu düşüncemden rahatsız olan dostlarımız çıkabilir.

Yapılması gereken birçok reform var... Bunlara hep ayak direrler.

İşin doğrusunu yapmak yerine günübirlik politikalarla idare ederler... Türkiye'den giden kaynakları da yeteri kadar değerlendiremezler.

Türkiye, elinden gelen çabayı gösteriyor ama KKTC devletinin, bürokratlarının, siyasetçilerinin de gayret etmesi lazım.

Vakıf mallarıyla ilgili, benim zamanımda başlatılmış olan projelerin büyük bir ciddiyet ve sorumlulukla, KKTC'nin geleceğinin de hesaba katılarak takip edilmesi gerekiyor.

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ORTAK İNANÇ



Türkiye-KKTC Medya Çalıştayı... Kürsüde, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ağaoğlu:

"Biz, başımız dik yürüyorsak, bitişiğimizde anavatanımızın oluşu sayesindedir."

Bu sözler... Salondakileri ayağa kaldırdı.

İşte... Kıbrıs'taki Türklerin ortak söylemi... Ortak bakış açısı... Ortak inancı.

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TATAR: ENDİŞEYE MAHAL YOK



Mehmet Ali Dim... Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı... Cengiz Özdemir... EkoTürk TV Yönetim Kurulu Başkanı... Yaşar Önel... Birlikte ada turu yaptık... Gözlemlerimiz... Ve Kıbrıs'tan son notlar:

30 üniversite... 143 ülkeden 115 bin öğrenci.

Yılda 50 bin Rus vatandaşı geliyor... Konut/arazi alan çok.

İsrail'den... İran, Kazakistan, Ukrayna'dan konut/ arazi almaya gelen de çok.

Ayda iki bin araç trafiğe çıkıyor... Toplu taşıma yok.







Bizimkilerden Güney'e... Rum kesimine... Sabah gidip akşam dönen çok... İnşaat işçisi... Hafriyatçı... İş makinesi operatörü. Veda zamanı... Allah'a ısmarladık hoşgörü coğrafyası... Allah'a ısmarladık KKTC Cumhurbaşkanı. Ersin Tatar, bizi uğurlarken dedi ki:

Kıbrıs meselesi Mehmetçiğin adaya ayak basması ile 1974'te bitmiştir.

Vatan, millet ve bayrak sevgisiyle tek yürek olduk... Büyük Türkiye'nin kopmaz parçasıyız.

Bu heyecanı hiç kaybetmeyeceğiz.

Konut da bizim, arazi de bizim... Milli menfaatlerimize zarar verecek bir gelişme olursa önlemini alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.