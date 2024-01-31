BÜKREŞ

Romanya... NATO'ya katılımı sürecinde, en güçlü desteği verdiğimiz ülke... Stratejik ortağımız...

3 bin şirketimizin faaliyet gösterdiğinin altını çizelim... Başka söze gerek yok.







Diplomaside... Ticarette... Futbolda... İlişkilerimiz dört dörtlük.

Medyada ise... Aynı düzeyde değil.

O nedenle... Yunus Emre'nin söylemiyle... "Tanış olmaya" geldik.







İlk gözlem... Türk dizileri.

Büyükelçimiz Özgür Kıvanç Altan dedi ki:

- Televizyonlarda Türk dizileri başlayınca Romanya'da hayat durur... Özellikle de kırsalda.

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DÜNDEN BUGÜNE

Romanya'ya ilk gelişimiz...

1989... Nikolay Çavuşesku ile konuşmuş ve yazmıştık... Tercüman Gazetesi dönemi.

Sonra devrim... Ve yeniden yapılanma.

Romanya, 16 büyük devlet şirketinin iflasını ilan etti.

160 maden ocağını kapattı.

Özelleştirme... Serbest piyasa... Dışa açılma... İlk gelenler bizimkiler oldu... Türk şirketleri.

Bugün... Türk şirketlerinde 50 bin Romen çalışıyor.

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TÜRKÇE'NİN YÜKSELİŞİ

Victor Ponta... Eski Başbakan.

Şu anda... Proromanya Partisi Genel Başkanı.

Türkçe öğreniyor... Haftada dört gün... İkişer saat.

Öğretmeni... Yunus Emre Enstitüsü Romanya Müdürü Mustafa Yiğit.

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ÖNEMLİ OLAY

Bükreş... Grand Otel... Türkiye-Romanya Medya Buluşması.

Kıdemli bir Romen televizyon yönetmeni... Mihai Chita dedi ki:







- Romenleri, Türkiye'ye âşık eden biziz.

Ve... Şu anda Romanya'daki en önemli olayı söyledi:

- Muhteşem Yüzyıl dizisi yeniden ekrana gelecek.

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11 AVM'Lİ TÜRK

Ömer Süsli... Siirt Şirvan'dan... İş insanı... 33 yıldır Romanya'da.

Seneler önce tanışmıştık... Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Romanya'ya geldiğimizde.







Ömer Bey işleri geliştirmiş... Büyütmüş.

Romanya'da... 11 AVM'si var.

Ülkenin en zengin 60 işadamı arasında. Burada... Onun gibi insanımız o kadar çok ki.

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GASTRODİPLOMASİ

Sokakta... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilmeyen yok.

Türk Hava Yolları... Gururumuz... Dünya markası. Bilmeyen yok. Bir diğer tanınan markamız... İHA... SİHA.

Bitmedi... Üç büyükler... Fenerbahçe... Galatasaray... Beşiktaş... Romen TV'lerinde maç özetleri yayınlanıyor.

Ve... Gastrodiplomasi konusunda başarılı olduğumuzu söylemeliyiz. Türk mutfağının... Türk damak tadının... Tanınma yüzdesi oldukça yüksek.

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL

Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yiğit, uluslararası bir araştırmadan söz etti:

- Romanya... Dünyada en çok televizyon izlenen ülke... Romenler günde 5 saat 38 dakika televizyon başındalar.

Az süre değil... İnsanlar bunca saat TV'de neleri izliyorlar?

Romanya'da... 32 TV kanalı var.

7'si devlet kanalı... 25 de özel kanal.

Romen TV'lerinde... Şu anda... 26 Türk dizisi ekranlarda.

En gözde olanı... Diriliş Ertuğrul.

Akşam... Otelde televizyonu açtık... Kanallar arasında sörf yaptık... Türk dizileri... Romence altyazılı.

"Bizim TV dizilerinin izlenme oranı, Türkiye'deki izlenme oranının üzerinde" desek... Abartmış olmayız.

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GEORGE HAGİ... BİZDEN BİRİ

Köstence... Futbol okulu... Sahibi, başöğretmeni:

Galatasaray'ın eski oyuncusu... Karpatlar'ın Maradona'sı... George Hagi.

Hagi'nin futbol okulunda... Çocuklara Türkçe de öğretiliyor.

Romanya'nın neresinde Türklerin bile etkinliği olsa... Mutlaka Hagi de katılıyor.

Asrın depreminde... Hagi... Ve babası... Türkiye'de yıllarca teknik direktörlük yapan Mircea Lucescu... Yardım için kolları sıvamışlar. Ama... Yaptıkları yardımlar hakkında bilgi/ayrıntı vermek istemiyorlar.

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GÜNÜN OLAYI

Romanya'da... Bizi de ilgilendiren sıcak bir gelişme.

Bükreş-Köstence tren hattı... Bir Avusturya şirketi... Yolsuzluk iddiası.

Zanlı... NATO Genel Sekreter Yardımcısı'nın kayınbiraderi Ionut Mircea Costea.

Konu... Yargıya taşınmış.

Bükreş İnfaz Mahkemesi... Geçen hafta kararını açıklamış:

- Ionut Mircea Costea... Yolsuzluk olayına adının karıştığı sabit olup... Altı yıl hapsine...

Ve... Gelelim bu olayın Türkiye'yi ilgilendiren bölümüne. Mircea Costea nerede? İddia o ki... Kaçtı... Türkiye'de.

Mahkeme... Romen Adalet Bakanlığı'na yazı yazmış:

- Mahkûmun... Türkiye'den istenmesine.

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SİYASET... SEÇİM... İLGİ BÜYÜK

Türk siyaseti... 31 Mart yerel seçimleri... Romanya'daki Türkler elbette ilgililer... Binlerce Türk seçmen var.

Bizimkilerin ilgisi doğal... Ya Romenlerin ilgisine ne demeli?







30 yıldır Romanya'da yaşayan... Günlük... Balkan Gazetesi'ni çıkaran Hamdi Yılmaz dostumuz dedi ki:

- Romenlerin bir ayağı Türkiye'de... İstanbul'da... Antalya'da... Türkiye'nin her yerinde... Türk siyasetini yakından izliyorlar.

Evet... Haftalık değil... Romanya'da her gün yayımlanan Türkçe gazete var... Dergi ise çok.

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VE... NOKTA

Türk Hava Yolları... Türkiye-Romanya... Haftada 32 sefer.

Sekiz otobüs firması... Romanya'nın farklı şehirlerinden İstanbul'a... Her gün... 30 euro. Devlet okullarında... Pilot uygulama başlamış... Türkçe... Seçmeli dil. Gazze'den... 28 öğrenci Bükreş'e gelmiş... Onları, bağrına basan bizimkiler... Romanya Türk İşadamları Derneği.

Sokak... Çarşı... Pazar... Nereye baksanız izimiz de var, tozumuz da.

Allah'a ısmarladık Balkanlar'daki dost... Romanya.