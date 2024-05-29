Nisanur... Dilan... Aleyna... Abdullah... Kübra... Sümeyye... Esma... Mustafa... Elif... Asya... Aslı... Ali... 44 öğrenci... Çoğu kız.

Van merkezden... Çaldıran, Erciş, Başkale... Bütün ilçelerden.

En çok kitap okuma yarışması... Sınav...







Ödül: Başarı belgesi... Kitap... Spor ayakkabısı.

Vali Ozan Balcı ile çiçek bahçesindeyiz... Çiçekler, yarınlarımız... Öğrenciler.

İstanbul'dan 1800 kilometre uzakta... Serhat şehri Van'da... Güzel şeyler oluyor.

***



'CEO gibi' vali



Proje... Geleceğe Tohum Saçıyoruz.

Tohum... İl genelinde okullara 4 milyon kitap.

300 okula kütüphane.







Cumartesi, pazar... Okullarda liseye... Üniversiteye hazırlık kursları.

26 spor salonu... 13 yüzme havuzu... 75 halı saha... Engelli çocuklar için eğitim kampüsü.

Müzik, resim, drama okulu.

Duyduk duymadık demeyin... Van'da, CEO gibi bir vali var.

Tam bir fırtına... Atom karınca.

***



Nazar boncuğu



Yerel seçimden önce...

Büyükşehir Belediyesi kayyum yönetimindeydi.

Kayyum... Vali Ozan Balcı.

Köylere... 406 kilometre yol.

400 yerleşim yerine... İçilebilir su.

250 kilometre tarım sulama kanalı.

Van... Yılda birkaç kez gittiğimiz şehir... Her geçen gün gelişiyor, güzelleşiyor.

Aman nazar değmesin.

***



Kırsala destek



Van genelinde 1800 aileye koyun verildi... 178 bin koyun.

1 yıl ödemesiz... 5 yıl vadeli... Sıfır faiz.

Vali Ozan Balcı dedi ki:







- Hedefimiz 10 bin çiftçi aileye ulaşmak.

Kırsal kesimde yaşayanlar, hayvancılık yapanlar memnun.

Köylüye... Sertifikalı tohum dağıtılmış... Arpa, buğday, yonca tohumu... 170 milyon liralık.

850 bin meyve fidanı... Parasız.

Köylü nasıl memnun olmasın?

***



Devlet selamı



Kamu hizmetlerine erişim projesi... Devletim Yanımda.

50 ekip var... 3'er kişilik.

Garibanın kapısı çalınıyor:

- Cumhurbaşkanımızın... İçişleri Bakanımızın... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın... Valimizin... Selamlarını getirdik... Tencereniz kaynıyor mu? Sobanız yanıyor mu? Bir ihtiyacınız var mı

2 yılda, 120 bin aileye ulaşılmış, destek verilmiş.

***



Hızır Van



Proje o kadar çok ki... Hızır Van...

Bir sorunun varsa... Devlet hazır, nazır, hızır.

Sorun, 5 gün içinde çözülecek ve vatandaşa bilgi verilecek.

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Devlet baba



Şehir merkezinde ve ilçelerde... Kimi kimsesi olmayan... Dul... Fakir... İhtiyaç sahibi... 52 kadın var.

Vali Ozan Balcı... "Devlet baba."

52 kadına, 52 ev yapılıyor.

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Sıcak gündem



Son haftaların sıcak gündem konusu... Önemli sorun... Sahipsiz sokak köpekleri.

Van karar aldı... Yıldırım çözüm.

Vali Ozan Balcı dedi ki:

- 250 dönüm büyüklüğünde arazi belirledik... Sahipsiz hayvanlara burada bakılacak... Veteriner hizmetleri... Hayvan hastanesi... Gereken her şey yapılacak.

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Başın düşerse dara



Kadınlar için... Merkezde ve ilçelerde... Kadın Kültür Merkezi.

100 merkez... Meslek öğrenen, bilgisini ve becerisini geliştiren 30 bin kadın.

100 köyde... Kadın Yaşam Merkezi... 3 bin kadın.

Vali Ozan Balcı'yı büyük bir şirketin CEO'suna benzetmemiz boşuna değil.

"Başın düşerse dara, Vali Bey'i ara."

***



Sağlıklı nesil



Söyledik... "Proje çok."

"Sağlıklı Nesil Projesi."







Göz, kulak, ortopedik tarama... Ve tedavi.

Şeyh Edebali'nin meşhur sözüdür... "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın."

Bu söz Van'da, devlet politikası olmuş.

***



Kitap Van



Evet... Projelerden biri de bu... Kitap Van.

Öğrencilere dağıtılan yabancı dil kitabı... 200 bin.

Özel günlerde dağıtılan kitaplar.







24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler başta olmak üzere Milli Eğitim personeline... 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlar ve sağlık personeline... 4 Nisan Polis Haftası'nda emniyet mensuplarına... Binlerce kitap.

300 okulda... 300 kütüphane.

İlçelerde... Halk kütüphanesi.

Camilerde bile kitaplık var.

Van'daki okul kütüphanelerinde TÜBİTAK yayını 600 bin kitap olduğunu söyleyelim, gerisini düşünün artık.

***



Piyasaya komşu dopingi



Vali... Milletvekilleri... Bürokrasi... Sivil toplum örgütleri... Uyum içinde.

İşbirliği... Uzlaşma... Yardımlaşma... Tam puan.







Van... Cıvıl cıvıl... Hareketli... Canlı.

Caddeler... Mağazalar... Yerli, yabancı... Piyasaya can suyu.

Biz, "Yabancı" diyoruz... Siz, "İranlı" diye okuyun.







İranlı için... "Van, komşu kapısı."

Tabelalar... Reklamlar... Fiyat etiketleri... 2 dilli... Türkçe ve Farsça.

Van notlarımız devam edecek...

Peynirciler Çarşısı... Kahvaltıcılar Sokağı... Sınır ticareti... Gece hayatı... Yarın.