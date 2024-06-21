Bayram klasiği... Her yıl aynı... Acemi kasap kazaları... Yurdum insanı... Özgüveni yüksek.

"Ben bilirim!" diyor, bıçağı eline alıyor.

Sonra... Ver elini hastane.

Bayramın ilk gününde... Hastanelik olanların sayısı 10 binin üzerinde.

Hayvana eziyet de bir başka konu.

Zonguldak... Boğa, acemi kasabın elinden kaçıyor... Kendisini denize atıyor.

İstanbul... Boğa kaçıyor... Mezarlığa sığınıyor.

Alıştık artık... Gelecek yıl yine benzer manzaralarla karşılaşacağız.

***

BAS GAZA... KİM TUTAR SENİ?



Trafik kazaları... Bir diğer bayram klasiği.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın uyarıları... Polis ve jandarmanın önlemleri... Kimin umurunda?

Afyonkarahisar... Türkiye'nin önemli karayolu kavşaklarından.

Arife günü 129 trafik ekibi... 729 asayiş ekibi... Toplam 2 bin 506 personel görev başındaydı.

Ama... Polis, jandarma kontrol noktasından geçtikten sonra... Bas gaza... Tek rakibin THY.

Sonuç... Bayramın daha ilk günü 852 trafik kazası... 8 can kaybı... 1421 yaralı.

Dileriz... Bayram dönüşü aynı kazalar ve acılar yaşanmaz.

***

GÖRÜNMEZ KAZA



Köksal Toptan dostumuz... Bayramı hastanede geçirdi... Ankara'da.

Ev kazası... Kalça kırılması... Arife günü ameliyat masasındaydı.

Operasyon başarılı geçti... Şimdi evinde.

Geçmiş olsun.

***

BAYRAM BEREKETİ



Afyonkarahisar'dan geçen araç sayısı... Bayramın üçüncü günü akşamı 3 milyon 766 bini bulmuştu.







Lokantalar... AVM'ler... Alışveriş.

Şehir ekonomisine can suyu.

Yerel ODAK Gazetesi'nin manşeti:

Bayram bereketi.

***

MUĞLA



Bayram öncesinden... 14 Haziran Cuma gününden... Bayramın üçüncü gününe kadar... Geçiş yapan araç sayısı... 537 bin 190.

Bodrum yönüne giden araç... 119 bin 356.

Yolcu otobüsü... 2 bin 46.

Rakamları Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan aldık.

***

YALAN RÜZGÂRI



Televizyonlarda... Gazetelerde... Sosyal medyada... Rakamlar havada uçuşuyordu.

"Bodrum'a 180 bin araç girdi." Yalan.

"Bodrum'a 1.5 milyon kişi geldi." Yalan.

Bayramda, Bodrum kalabalıktı... Fakat... 2023 Kurban Bayramı kalabalığının hayli gerisinde kaldı.

***

SUSUZ YAZ



Bayramda, Bodrum'a 1.5 milyon kişi gelseydi... İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin, su yetmezdi... Sular kesilirdi.

Bayramda kesilmedi ama... Uzun yaz... Temmuz, ağustos... Hatta sarı yaz eylül.

Bodrum... Her yıl yaşadığı gibi... Su sorunu yaşayacak.

Nereye baksanız inşaat.

Nüfus artışı sürüyor.

Altyapı ise... Allah'a emanet.

Gelecek ay su sıkıntısı başlarsa... Sürpriz değil.

***

KAZIK EKONOMİSİ



Bodrum'da... Üç kişi, esnaf lokantasına gidin.

Kuru fasulye... Pilav... Cacık.

Ödeyeceğiniz para... Bin lira.

Ya da bir pideciye girin.

Üç pide... Üç ayran... Biraz da yeşillik.

En az... 1200 lira.

Sahilden... Balık lokantasından söz etmiyoruz... Orası farklı bir dünya.

Üç kişi... Rakı... Balık... Yanında meze.

10 bin lira öderseniz... Şanslısınız.

***

İŞTE GERÇEK



Türkiye'nin gözde turizm bölgesi... Tatil cenneti... Bodrum.

Yiyecek... İçecek... Eğlence mekân sayısı gün geçtikçe artıyor.

Fakat... Ekonomi... Pahalılık... Para harcayan azalıyor.

Üst katta oturanlar için sorun yok... Lüks otomobiller... Yatlar... Cemal Reşit Rey'in unutulmaz eseri gibi... "Lüküs Hayat."

Ama... Orta katta oturan... Lokantaya gitmek için 10 defa düşünüyor.

Alt katta oturanlardan hiç söz etmeyelim... Asgari ücretli... Emekli... Acı ama gerçek... Bodrum onların nesine?

***

İKİNCİ EVİN KİRACILARI



Halil Özyurt... 22 yıl BODER Başkanlığı yaptı... Bodrum Turistik Otelciler Derneği.

Onunla... İkinci konutları konuştuk... Yazlık kooperatif evlerini... O kadar çok ki.

Çoğunun sahibi orta direk kesiminden... Memur... Emekli.

Sayısı bilinmiyor... Halil Özyurt, "150-200 bin arasında" dedi.

Ekonomi... Geçim sıkıntısı... Evini kiraya veren çok.

Kooperatif evi... 2+1... Veya 3+1... Yaz tatiline gelen kiralıyor... 2-3 aylığına.

Kira... Aylık 50 bin liradan başlıyor... Yerine göre 100 bin lira-150-200 bin lira.

***

UMUT DÜNYASI



Turizmciler... Avrupa Kupası maçlarının turizmi etkilediğini söylediler... Avrupa'dan gelen turist beklentilerinin altında.

Herkes... Kupa maçlarının bitimi için gün sayıyor.

Şairin, "Umut fakirin ekmeği/Ye Memet ye" dediği misal.

Sektörün umudu da... Temmuz ve sonrası.

***

TRABZON MODELİ



Ahmet Genç... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı... AK Partili.

31 Mart öncesinde metropol ilçe Ortahisar'ın başkanı idi.

Ortahisar... Trabzon'un en büyük ilçesi.







31 Mart... Ortahisar'da seçimi Ahmet Kaya kazandı... CHP'li.

Kurban Bayramı... Halkla bayramlaşma... Büyükşehir Belediyesi'nde.

Vali Aziz Yıldırım... Büyükşehir Başkanı Ahmet Genç... Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya... Birlikte... Halkla bayramlaştılar.

İsteyen yumuşama desin, isteyen normalleşme.

Özet... Özlenen manzara.