KAYSERİ

Türkiye'de... Belediye bütçesinden en büyük payı yatırıma ayıran 2 şehir: Kayseri ve Erzurum.

Bu iki büyükşehirde, bütçenin yüzde 60'ından fazlası yatırıma harcanıyor.

İşte rekor.

Ve... Yıllardır devam eden rekor.

Anadolu'da yaygın atasözü:

"Parayı zapt etmek, deliyi zapt etmekten zordur."

Kayseri de, Erzurum da... Parayı zapt etmekte... Yönetmekte başarılı.

Ve... Günün sorusu:

Ülkemizde konserlere en çok para harcayan belediye hangisi?

İlk 2 şehir... 3 şehir... Hangileri?

Sorunun devamı:

Bu şehirlerde belediye bütçesinin yüzde kaçı yatırıma harcanıyor?

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BELEDİYECİLİK... İŞTE BU



Memduh Büyükkılıç... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı.

Soru:

- Bütçenin yüzde kaçı personel maaşı?







- Yüzde 12'si.

- Borcunuz... Belediyeye gelen icra, haciz var mı?

- O nasıl söz? Biz Kayserililer borcu sevmeyiz.

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ALKIŞLIYORUZ



Büyükşehir belediyesinde... Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ya da eşi Dr. Necmiye Hanım'ın çalışan akrabası var mı?

Kardeş... Yeğen... Kuzen... Eş, dost, hısım... Memur... Müdür... Daire Başkanı... Var mı?

Sorumuzu... Soruyla yanıt:

- Olabilir mi? Yakışık alır mı?

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TEBRİKLER



Cumhurbaşkanı... Bakan... Vali... Belediye başkanı... Siyasi parti genel başkanı... Unvanı ne olursa olsun... Yeter ki;

"Halktan kopmasın... Halka tepeden bakmasın... İçimizden biri olsun."

Kayseri'de... Vali Gökmen Çiçek... Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç... Sıfır ego... İçimizden biri.

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TURİZMCİ VALİ



Gökmen Çiçek... Kayseri'den önce Afyonkarahisar Valisi idi.

Ayazini köyünü, bugün dolup taşan bir turizm merkezi yapmayı başardı... Yolunuz düşerse gezmelisiniz... Hayran kalırsınız.

Kayseri... Yeşilhisar... Soğanlı Vadisi.

"Kapadokya'nın giriş kapısı" denilse yeridir.







Mağaralar... Karabaş Kilisesi... Kubbeli Kilise... Yılanlı Kilise... Geyikli Kilise... Saklı Kilise... Tokalı Kilise... Ballık Kilise... Geyikli Kilise... Tahtalı Kilise... Kayalara oyulmuş 50'ye yakın kilise... Manastır... Barınak.

Roma döneminden... Bizans'tan kalıntılar... Kaya mezarlar.

Milat öncesinin kalıntıları.

Kayalara işlenmiş resimler.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bu tarihi inanç merkezini turizme kazandırmak için kolları sıvamış.

Tur otobüsleri gelmeye başlamış.

Hatta... Kapadokya'daki gibi balonlar da var... Renk renk... 19 balon uçuyor.

Tebrikler Gökmen Çiçek... Turizmle birlikte Yeşilhisar ilçesi sınıf atlayacak.

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SORUN STANDARDI



Geçenlerde... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gezdiğimiz yerlerle ilgili gözlemlerimizi sordu.

Anlattık... Her yerde, değişik sorunlar var. Fakat... Sorunların standardında yükselme var.

Örneğin... Afyonkarahisar'da dinlediğimiz sorun:







- Çay ilçesi ile Dinar ilçesi arasındaki yol çok virajlı... Trafik kazaları oluyor... 1 ayda 30 kişi öldü... Bölünmüş yol istiyoruz.

Kayseri'deyiz... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ile birlikteyiz... Sokak anketi:

- Ey Kayserili... Ankara'dan neler istiyorsunuz?

Kayserilinin en çok dile getirdiği iki istek:

1. Otoyol... Ankara-Niğde otoyolu ile Kayseri bağlantısı... 110 kilometre.

2. Yüksek Hızlı Tren... Yerköy- Kayseri bağlantısı... Yapılıyor... Üç yerde şantiye var... 2027 sonunda bitecek... Daha önce bitmesi isteniyor.

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HAYVAN DOSTU



Kayseri'de... Sokak hayvanları için barınak vardı... Yetmedi... 2'ncisi yapıldı.

İlçelerde... Sokak hayvanları toplanıyor... Kedi... Köpek.

Kayseri'de barındırılıyor.

Hayvanlar için ambulans da var... Sağlık ekibi de.

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BEĞENDİK



Millet Bahçesi... Bahçe ama ne bahçe? 1 milyon 260 bin metrekare.

Sabah yürüyüşü... Gezdik.

Dikkatimizi çekti... Millet Bahçesi içinde köpek eğitim poligonu var.







Köpeğini getir... Burada eğitim görsün.

Merak ettik... Ankara'dan... Komşu şehirlerden... Eğitim için köpek getirmek mümkün mü?

Kayserili konuksever... Köpeği de misafir etmeye hazır.

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ÖZHASEKİ NE YAPIYOR?



Buralara gelip de... Bir Kayseri markası olan Mehmet Özhaseki ile buluşmamak, konuşmamak olmaz.

Özhaseki... Ve daha ötesi... Bölge gözlemleri... Siyaset notları... Yarın devam edeceğiz.