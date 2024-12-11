Yarım yüzyıllık bir korku imparatorluğu devrildi...

Taşlar yerinden oynadı... Ne zaman yerine oturacağı ise belli değil.

Türkiye... Suriye'ye 910 kilometre sınırı olan ülke.







Komşuda olan... Ve yarın olacak olan... Her şey Türkiye'yi ilgilendiriyor... Hem de yakından.

Böyle bir süreçte... İktidarıyla, muhalefetiyle...

Ülkemizin tavrı... İzleyeceği politika... Yol haritası çok ama çok önemli.

Aman dikkat.

***



Temel'in babası



İlköğretim okulu... Öğretmen, öğrencilere sormuş:

"Dünya nasıldır?"

Öğrencinin biri, "Yuvarlaktır" demiş.

Diğeri... "Dört köşedir."

Temel parmağını kaldırmış:

- Öğretmenim... Babam diyor ki... Dünya çok karışık.

Bugün dünyanın hâli, tam da Temel'in babasının söylediği gibi.

***



Türkçe... İkinci dil



Pazartesiden bu yana sığınmacıların oturdukları bölgeleri geziyoruz... Okullarımız Suriyeli çocuklarla dolu.

Yarın... Suriye'de sular durulunca... Kesin olan bir şey var.







Suriye... Özellikle de eğitimde... "Çift dilli" olacak.

İkinci dil... Türkçe.

***



Ders



Beşar Esad... Kendisini yıkılmaz bir kale sanıyordu.

Özgüveni öylesine yüksekti ki... Kendi halkına zulmediyordu... Hukuk, adalet, insan hakları tatildeydi.

Beşar Esad'ın pervasızlığı, güvendiği dağlardan geliyordu.

Dış güçlerden... Kendisine destek veren ülkelerden.

Ve... Bir sabah uyanınca görüverdi ki... Güvendiği dağlara kar yağmış... Hem de ne kar.

Başkasının ipiyle kuyuya inersen... Kendi milletine değil de dışarıya güvenirsen... Sonun böyle olur.

Çıkmaz sokaktan kim çıkabilmiş ki?

***



Ne kendi eyledi rahat...



Osmanlı... Sultan İkinci Mahmud dönemi... Devlet adamlarından Mehmet Said Halet Efendi ölmüş.

Arif Paşa... Arkasından bir beyit yazmış:

"Ne kendi eyledi rahat, ne âleme verdi huzur,

Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehl-i kubur."

Ehl-i kubur... Ölüler... Mezarlıkta yatanlar anlamında.

Beşar Esad... Ölmedi, yaşıyor... Ama buna yaşam denirse.

Ülkesine... Kendi insanlarına huzur vermedi... Ve Arif Paşa'nın söylediği gibi yıkıldı gitti.

***



Evin içi... Ya da 'iç cephe'



Devlet Bahçeli... 1 Ekim 2024... Salı... Dedi ki:

- Dünyada barış isterken kendi içimizde barışı sağlamamız çok önemli.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... 29 Ekim 2024... Salı... Kelimesi kelimesine:

- İç cepheyi sağlam tuttukça terör örgütleri de, onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçler de emellerine ulaşamayacaktır.

Devlet Bahçeli... 3 Aralık 2024... Salı... Tutanaklardan:

- Evin içini güvenceye kavuşturmalıyız.

İki liderin yakın geçmişte söyledikleri bu sözler...

Bugün çok daha fazla anlam kazanıyor.

***



İktidar... Muhalefet... Ve devlet adamlığı



Muhalefetin görevi muhalefet yapmaktır... Doğaldır... Siyasetin gereğidir.

Fakat... Konu dış politikaya gelince... Muhalefet söylemlerine dikkat etmelidir.

Tarihten bir yaprak:

Celal Bayar... Tek parti yönetimine son veren Demokrat Parti'nin dört kurucusundan biri... Ve Kurucu Genel Başkanı.

İlk basın toplantısı... Celal Bayar'a, Demokrat Parti'nin dış politikası soruldu. Bayar'ın yanıtı:

- Cumhuriyet Halk Partisi'ni... CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü elbette eleştireceğiz... Muhalefet edeceğiz... Ama dış politika konusunda hükümetle aynı düşüncedeyiz... İsmet Paşa ile aynı çizgideyiz.

Budur... Siyaset de... Muhalefet de... Devlet adamlığı da... Budur.

***



Gönüllü ve zorunlu dönüş... 'Fakat'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri... Kelimesi kelimesine:

"Suriye istikrara kavuştukça inşallah gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler de artacaktır."

Sayın Erdoğan'ın sözlerine katılıyoruz.

Milletimiz de, Cumhurbaşkanı gibi, "İnşallah" diyor. Ve... Üç gündür... Gönüllü, onurlu geri dönüş devam ediyor.







Ama... Bir hususu da çok iyi bilmemiz gerekiyor:

Hepsi dönmeyecek. Kalanlar... Türkiye'de yaşamaya devam edenler olacak.

Örneğin... Kahramanmaraş'taki... Vitamin Şehbaa'nın sahibi Suriyeli sığınmacı... Dönecek mi?

Rahme Tekstil... Şehir Gülü... El Mehaba Market... Ve benzerleri... Tabelaları indirecekler mi?

Bu gerçeği bilelim. Ve... Gidenlere, "Güle güle" derken... Kalanları itip kakmayalım... Onları günlük parti siyasetinin konusu/nefret objesi yapmayalım... Yerleşik sığınmacılara hakaret etmeyi bırakalım.

***



Bayram... Devam ediyor



Sığınmacıların bayramı sürüyor... Günlerce devam edeceğe benziyor.

Beşar Esad, kaçınca... Tarihin çöplüğündeki diktatörler arasında yerini alınca... Bayram eden edene.

Örneğin Kilis... Bir ara sığınmacı sayısı, Kilis nüfusunu geçmişti... Daha sonra azaldı.

Şimdi... Kilis'teki Suriyeli bayram yapıyor.

Muhammed Tahir... Söyledikleri... Kelimesi kelimesine:







14 yıldır Türkiye'deyim.

Geldiğimde 10 yaşındaydım... Türkiye'de yaşadım ve büyüdüm.

Çocuktum... Suriye'nin ne olduğunu bilmiyordum.







Beşar Esad, çocuk katili... Bütün Suriye halkını öldürdü... Allah, onu kahretsin.

Türkiye'yi çok seviyorum... Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Dikkat... Muhammed Tahir'in, "Cumhurbaşkanımız" dediği kişi... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Unutmadan... İbrahim Güneş'e teşekkürler... Ricamızı kırmadığı ve Suriyelilerin bayram sevinci fotoğraflarını bizimle paylaştığı için.