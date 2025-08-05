KARS

Geziyorum... Atatürk Caddesi... Bedesten... Yusuf Paşa Mahallesi... Cumhuriyet Caddesi...

Dolaşıyorum... Kağızman... Sarıkamış... Susuz... Digor.

Araç plakalarına bakıyorum:

50 Nevşehir... 35 İzmir... 54 Sakarya... 07 Antalya... 38 Kayseri... 61 Trabzon... 60 Tokat... 78 Karabük... 19 Çorum... 34 İstanbul... 11 Bilecik... 55 Samsun... 06 Ankara... 10 Balıkesir.

Avrupa plakalı araç da çok:

T 713 DG... SE CC 3661... GE 404 EG...

Kars, huzur bahçesi... Cıvıl cıvıl... Terörsüz Türkiye'nin tadını çıkarıyor... Bayram yeri gibi.

***



'Aman gecikmesin'

Murat Yeniaras... Terekeme.

Neo Kaff Cafe'nin sahibi.

Yolumuzu kesiyor... Çay içmeden gitmek yok.

- Murat... Gündem nedir? Sen ne diyorsun?

- Gündem turizm... Ekonomi... Terörsüz Türkiye... Türkiye, bu projeye kitlendi... Geç bile kalındı... Barışı kim istemez? Aman gecikmesin.

***



Aleksandr Pushkin Cafe

Atatürk Caddesi... Kafe-restoran.

1829'da Moskova- Tiflis-Gümrü yoluyla Kars'a gelen ünlü Rus şair ve yazarın adını taşıyan mekân.

Sahibi Müslüm Meriç... Kürt... 10 kardeşler. Kaldırım sohbeti... Çay... Kahve. Söz Müslüm Meriç'te:

Terörsüz Türkiye... Toplumun yıllardır beklediği adım.

İnşallah, gecikmeden gerçekleşir.

Halkta büyük memnuniyet var.

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Hamam kafe

Kaleiçi Mahallesi... Taş Köprü'nün hemen yanı... Tarihi Muradiye Hamamı.

Restore edilmiş... Şimdi... Raskolnikov Kafe... Restoran.

Kars'a gelenlerin uğradığı bir mekân.

Kars'taki değişimin, gelişimin somut göstergelerinden.

***



Tam zamanı

Kahvaltı... Kar's Otel... Mehmet Duman, Halit Özer, Ebubekir Keleş... Sohbet.

Mehmet Duman... Kürt... Otelin genel müdürü.

Söz, terörsüz Türkiye'den açılıyor.

Mehmet Duman, "Büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışan bir devlet projesi" diyor:

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli, baldıran zehrini içme cesaretini gösterdiler.

Ortadoğu'da savaş varken, Türkiye'nin barış projesi üretmesi büyük başarı.

Köyde, şehirde herkes sevinçli.

Yılların kanayan yarası.

Çözülürse şimdi çözülür... Tam zamanı.

***



'Kıdemli CHP'li' dedi ki...

Özgür Özel, terörsüz Türkiye için TBMM'de kurulan komisyona üye verdi.

"Rağmen" verdi.

Bazı CHP'lilerin... Ve bazı çevrelerin "Sakın ha sakın" demelerine rağmen verdi.

- Ey Karslılar! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu tavrına nasıl bakıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Onaylıyor musunuz?

Karslının biri... "Bu önemli" diyor.

Diğeri... "Özgür Bey'in yaptığı doğru" diye konuşuyor.

Çok kişi... Zeki Özer'e bakıyor... "O yanıt versin" gibisine.

Zira... Zeki Özer, kıdemli CHP'li. Ve... Zeki Özer, konuşmaya başlıyor:

Geçmişte... 40 yıldan fazla... CHP'ye hizmet ettim.

CHP, 1923'te kuruldu... Kars'taki ilk CHP üyesi, dedem Güli Özer.

CHP, Atatürk'ün çizgisini devam ettiremedi.

Özgür Özel, komisyona üye vererek doğrusunu yaptı.

Özgür Bey'i rahat bıraksınlar.

***



Bal, kaymak

Akşama doğru... Hava serin... Kars Kalesi'nin etekleri kalabalık.

Ailece gelenler... Yerli turistler... Gençler... Çocuklar... Pamuk şeker satanlar... "Kars hatırası" fotoğraf çektirenler.

Hava kararıyor... Kalabalık daha da artıyor... Seyyar satıcılar... Sokak şarkıcıları... Tam bir panayır.

Karslılar... Değişik illerden gelen misafirler... Sohbet.

Ben, "Terörsüz Türkiye" diyorum.

Karslı genç espriyi patlatıyor:

- Abi... Terörsüz Türkiye demek, bal, kaymak demek... Çikolata demek... Kebap demek... Bunu kim istemez?

***



Hanımeli

Kars Mutfağı... Restoran... Sahibi Dilek Adıgüzel... 10 kız kardeşler.

Yerel yemekler: Piti... Kaz... Hangel... Revan köfte... Evelik aşı... Ahıska mantısı... Haşıl... Ayran aşı...

Eşi, üniversiteden emekli Çetin Adıgüzel... Yerel sanatçı... Azerbaycan Türklerinden.

Müzik... Sohbet... Kars... Terörsüz Türkiye.

Çetin Adıgüzel, "Kars'ta Türkiye'nin farklı renkleri var" diyerek söze başlıyor:

Kars... Terörsüz Türkiye sözünün en çok yakıştığı şehir.

Dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun, burada herkes birbirine hoşgörüyle bakar.

Terörsüz Türkiye, özlemimiz.

Başta emperyalist güçler, bizi birbirimize düşürenler, Türkiye'nin gelişip güçlenmesini istemezler.

***



'Kanla beslenenler'

Zeki Özer... 63 yaşında... Serbest çalışıyor.

Çok eski dost... 30 yıl arzuhalcilik yaptı.

- Zeki... Senin pencerenden ne görünüyor... Sokak ne diyor?

Zeki Özer, halkın içinde... Gözlemlerini anlatıyor:

Terörsüz Türkiye, dört gözle beklenen, annelerin ağlamayacağı, kanın akmayacağı bir devlet projesi.

Kandan beslenen çevreler var... Terörle beslenen odaklar var... Onlar, terörsüz Türkiye istemiyorlar.

Ama, toplumsal destek öyle güçlü ki, bu büyük projeye engel olamayacaklar.

***



Model şehir

Çetin Adıgüzel, sohbetten sonra... Bir öneride bulundu:

- Birlikte dolaşalım... Çarşı pazar... Yakındaki köyler... Halkı dinleyin.

Gezdik.

Çok kişiden... "Türk- Kürt... Kız aldık, kız verdik" sözünü dinledik.

Hoşgörü kültürü yaygın... Oturmuş... Herkes birbirine saygılı.

Çetin Adıgüzel anlattı... Dinleyenler, "Doğru" diyerek onayladı:

Muharrem ayı... Matem ayı... Şiiler düğün yapmazlar.

Sünniler... Şiilerin inancına saygılıdır... Aynı ay onlarda da nişan, düğün, şenlik, eğlence olmaz.

Terörsüz Türkiye için model şehir arıyorsanız... İşte Kars.

***



Yayla

Ankara sıcak... İstanbul sıcak... Bodrum daha da sıcak.

Kars ise... Yayla. İlçeler... Kırsal... Dağlar... Yaylanın da yaylası. Öyleyse... Dönmek yok.

Bu hafta... Bu coğrafyadayız.