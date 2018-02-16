Son beş gün içinde Trump yönetiminin kurmay ekibinden üç isim Türk yetkililerle görüştü.

Önce ulusal güvenlik danışmanı McMaster, sonra savunma bakanı Mattis ve daha sonra Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara'ya Zeytin Dalı Harekâtı hakkındaki görüşlerini iletti. Ve Ankara'nın "terör örgütü YPG'ye desteği kesin" uyarısını dinlediler elbette.

Trump yönetimindeki dağınıklık ve çok başlılık sebebiyle bu görüşmelerden sadra şifa bir sonuç çıkması beklenmiyor.

McMaster'ın Başkan Trump'ın Türkiye'nin kaygılarını anlamada özel bir ilgisinin olduğunu söylemiş olması kuvvetle muhtemel.

Ancak gerçeklik çok farklı.

Başkan YPG'ye desteği kesme sözü verdiği halde savunma bakanlığı 2019 bütçesinde SDG yani YPG'ye 550 milyon dolarlık bir yardım öngörebiliyor.

Bu durumu sorduğunuzda cevap da hazır: "Ne yapalım Washington'daki kurumlarda farklı görüşler var." Hiçbir anlamı olmayan, nafile bir açıklama.

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