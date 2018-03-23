Suud veliahdı Selman geçtiğimiz salı Oval Ofis'te ABD Başkanı Trump ile komedi kıvamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Ülkesini "ılımlı İslam" anlayışıyla reform etme niyetindeki Selman 2.5 haftalık ABD seyahatinde "inanılmaz" bir kamu diplomasisi yürütüyor.

Köşe yazarları ve düşünce kuruluşları 32 yaşındaki Selman'ı Arap dünyasına "model lider" olarak pazarlıyorlar. Selman, bölgesel emelleri için milyar dolarları vesilesiyle Trump'ı etkileme arayışında. ABD askeri gücünü dolara çevirme çabasındaki Trump ise Selman ile görüşmesini silah satış şovuna çevirdi. İran karşıtlığında safları sıklaştıran İsrail- Suud- BAE hattı ABD eliyle yeni bir bölgesel dizaynın peşinde. Bunun için ABD'nin İran aleyhine olarak bölgeye daha fazla müdahalede bulunmasını istiyorlar.

Ve Selman, ülkesinin yeni dönemde daha agresif bir politika izleyeceğini açıkça ifade ediyor. Nitekim CBS News'deki uzun mülakatında "İran'ın sahip olması halinde kendilerinin de nükleer bombalarının olacağını" yüksek sesle ilan etti.

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