Nihayet CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı da belli oldu. Seçime 51 gün kala... Ortak aday ve AK Parti kökenli bir aday bulamayan Kılıçdaroğlu, CHP içinden bir ismi, Muharrem İnce'yi ilan etmek zorunda kaldı.

Zorunda kaldı diyorum çünkü İnce, Kılıçdaroğlu'nun "ekonomi bilen, kavgacı olmayan" tarifine uygun değil. En az Kılıçdaroğlu kadar, hatta aday tanıtım toplantısındaki konuşmasında görüldüğü üzere, daha "kavgacı" bir aday.

Aslında İnce, CHP'de aranan değil mecbur olunan bir aday, yani en son seçenek. Şöyle ki, cumhurbaşkanlığı aday süreci başladıktan sonra İnce, gayet "mahir" ve "ince" bir taktikle Kılıçdaroğlu'nu "ya sen ya ben aday olayım" baskısı altına aldı.

"Erdoğan ile Gül arasında Erdoğan'ı tercih ederim" yorumuyla ortak aday seçeneğini devre dışı bıraktırmaya, Akşener kadar olmasa da, önemli katkıda bulundu. Aday olma cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu'nu "bu defa gerçek bir CHP'li aday" propagandası ile kendi ismine zorladı.

Belli ki, 39 yıldır CHP'de siyaset yapan İnce, parti içindeki dengeleri lehine çevirmeyi bildi. Böylece İnce, bu defa parti içi siyasette Kılıçdaroğlu'nu yenmiş durumda. İki kez genel başkanlık yarışını kaybetti ama bu kez partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ile kendisini Erdoğan karşısındaki performansı ile gösterebilecek bir şans yakaladı.

Seçim sonucu ne olursa olsun Kılıçdaroğlu'nun başının belası olacak. Hiç beklemiyorum, sadece bir ihtimal olarak konuşalım. Eğer İnce Cumhurbaşkanı seçilirse parlamenter sisteme dönmeyi deneyebilir ancak cumhurbaşkanlığı sistemine göre yönetmek zorunda olacağından CHP'yi kontrolü altına alacaktır.

Cumhurbaşkanı seçilemediği durumda aldığı oyun yüzdesine göre Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan devirebilecek güce kavuşabilir. CHP'nin oyunun üstüne çıkması ve hele hele ikinci turda yarışması halinde Kılıçdaroğlu'nun liderliği hayli zora girer.

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İnce'nin adaylığı Erdoğan'dan ziyade diğer muhalefet adaylarını; en çok da Akşener'i üzer. Ne de olsa İnce, 2014 seçimlerindeki Ekmeleddin İhsanoğlu türü arayışlardan rahatsız olan CHP'lileri memnun edebilecek ve klasik tabanı konsolide edebilecek bir aday.İnce'nin tanıtım konuşmasında Erdoğan - Gül ilişkisinin yanı sıra Bahçeli - Akşener arasındaki sorunu da polemik konusu yapması çok yönlü bir oy iddiasına girdiğini gösterir. Yani Akşener de hedefte...Elbette İnce'nin asıl derdi seçimi Erdoğan - İnce kapışmasına çevirmek... İnce'nin seçime iddialı asılması, Akşener'in CHP seçmeninden kendi adaylığına beklediği oy kaymasını durdurabilir. Dahası, İYİ Partililerin kafasını karıştırabilir.Erdoğan ile kapışmak varken İnce ile de uğraşmak durumunda kalan Akşener'in, ikinci sıradaki aday olma hayali tümüyle suya düşebilir. Gül'ün ortak adaylığını engelleyen Akşener, bakalım, bu tehlikeyi savuşturmak için ne tür eylemlere başvuracak.Ana muhalefetin adayının İnce olması, 24 Haziran seçimlerinde vizyonlardan ziyade kişisel polemiklerin ve çok sert söylemlerin öne çıkacağını düşündürüyor. Zira CHP'nin iki kavgacı ismi Kılıçdaroğlu ve İnce meydanlarda olacak...Popülizm, polemik ve demagojide Türkiye siyasetinin bilindik sınırları aşılabilir. İlk konuşmasında "" bahsetti bile...Erdoğan ise rahat... Eski sağ siyasetçiler gibi polemik yapan bir adaya nasıl muamele edeceği konusunda tecrübeli. Hacı Bayram'da cuma kılmak ve 1. Meclis'ten başlamak CHP'lilerin Erdoğan ile yarışabileceği konular değil.AK Parti'nin İnce'yi "" olarak karşılamasıkuvvetle muhtemel. Erdoğan'ın eleştirilerinin "" üzerinde yoğunlaşması durumunda İnce, kendini göstermek için daha fazla polemiğe ve sert söyleme yönelebilir.Özel hayatına yönelik eleştirilerde öfke fırtınasına girmesi de olası. Ezcümle, İnce'nin coşkulu CHP'li adaylığı seçim sürecinde Akşener'i üzer, Erdoğan'ı hoşnut eder, sonrasında da Kılıçdaroğlu'nu zorlar.