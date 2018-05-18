ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması Gazze şeridinde İsrail katliamı ile sonuçlandı. Hem de Ramazan ayının arifesinde ve Nekbe'nin 70. yıl dönümünde...

60'ı aşkın Filistinlinin şehit edilmesine en sert tepkinin Türkiye'den gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i "soykırım" uygulayan "bir terör devleti" olarak tanımladı. İsrail büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu ülkesine gönderildi.

Bugün Filistin ve Kudüs ile dayanışma için Yenikapı'da devasa bir miting var. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'da olağanüstü toplandı.

Erdoğan'ın diplomatik gayretleri ülkesi ve İslam dünyası ile sınırlı kalmadı. Tıpkı Başkan Trump'ın geçen yıl aralık ayındaki "büyükelçiliği taşıma" kararına verdiği tepkiye benzer şekilde uluslararası toplumu harekete geçirmeye çalıştı. Merkel, Putin ve Papa ile Kudüs konulu görüşmeler yaptı.

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