24 Haziran seçimlerinin kampanyası her gün yeni polemik, vaat ve icraat fırtınası ile renkleniyor.

Gün geçmiyor ki iktidar yeni bir büyük yatırımın açılışını ya da temel atma törenini yapmasın. Farklı bir kesime yeni imkân alanı açmasın. Muhalefet adayları da, İnce başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan hak- kında yalana varan polemiklerde bulunmasın.

Bu polemikler FETÖ ile mücadeleden kıraathanelere kadar uzanıyor. İnce ve Akşener'in "ben daha fazlasını vereceğim" edasıyla yürüttüğü popülizm 1991 seçimlerindeki popülizm seviyesine varmak üzere.

Seçimlerin Türkiye'nin geleceği açısından öneminin farkında olan adaylar heybelerindekini sonuna kadar kullanmaya çabalıyor. Hatta CHP Genel Başkanı seçmenlerin vicdanına seslenirken kendini tutamıyor, baskıcı bir dile başvuruyor. İktidarın emeklilere yaptığı zammı "ben savundum, benim sayemde aldınız, bu yüzden CHP'ye oy vermek zorundasınız" argümanına sarılıyor.

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