Siyasi hayatımızın kritik bir dönemeci olan 24 Haziran seçimlerini demokratik olgunlukla gerçekleştirdik. Sonuçlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Milletimiz Türkiye'yi yeni döneme taşıyacak lider olarak Erdoğan'ı sahiplendi. Yüzde 52.6 ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk başkanı olarak seçti. 15 Temmuz ruhunun yansıması olan Cumhur İttifakı'na da Meclis çoğunluğunu verdi. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 295, CHP 147, HDP 67, MHP 48 ve İyi parti 43 sandalye kazandı. Ayrıca, DP, SP ve BBP de Meclis'te temsile kavuştu.

Bu sonuçlar elbette AK Parti ve liderinin 16 yıllık iktidardan sonra elde ettiği büyük bir başarı. İstikrar ile değişimi, hizmet ile kimliği sentezleyen Erdoğan siyasetinin ürünü. Ancak Meclis çoğunluğunun MHP ile birlikte sağlanıyor olması da Cumhur İttifakı'nın üzerine oturduğu siyaset düzleminin sürdürülmesi gerektiğini gösteriyor.

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