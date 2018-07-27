CHP ve İyi Parti'de sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gitmemek için direniyor. 59 il başkanı ortak açıklamayla "kurultay olmaması, yerel seçimlere odaklanılması" yönünde genel merkeze destek verdi. "İl başkanlarının mı, delegenin iradesi mi önemli" polemiği yaşanıyor.

İnce ve diğer parti içi muhalefet ise kurultay için bastırıyor.

Akşener seçimli kurultayda genel başkan adayı olmayacağını açıkladı.

İyi Parti'nin Akşener olmadan ayakta kalamayacağını düşünen partililer tüm güçleriyle genel başkanlarını ikna etmeye çabalıyor.

Biliyorlar ki, aksi takdirde önce yerel seçimlerde daha büyük bir başarısızlık gelecek.

Sonra da beş yıllık dönemde İyi Parti'nin oyları MHP, CHP ve AK Parti arasında paylaşılacak.

HDP ise 2015'te PKK'nın yeniden teröre başlamasında sonra içine girdiği marjinalleşmeden hiçbir şekilde çıkma emaresi göstermiyor. Bazı radikal milletvekillerinin Meclis'te yapacağı atraksiyonlar terörle mücadele ve PKK'nın Suriye hayalleri arasına sıkışmışlığın çaresizliğini artırmaktan başka bir işe yaramayacak.

Muhalefet partilerindeki kriz şimdilik liderlik sorunu şeklinde tezahür ediyor. Ve sebepleri de 24 Haziran seçim sonuçlarının gösterdiği başarısızlığa bağlanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun çatı aday çıkarma girişimi ve Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı ısrarıyla İnce'ye mahkûm kalması mevcut krizin görünür sebepleri arasında.

Ancak sorun daha derinlerde.

Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği "örgütsel değişim" de krizi aşmak için yeterli değil. Partilerde kimliğin ve ideolojinin mahiyeti, politika önerisi geliştirme ve halkla sahici bağlar kurma konuları da kapsamlı şekilde ele alınmak zorunda.

Daha önemlisi ise, muhalefetin uzun süredir iktidardan uzak kalmak ve yapıcı bir muhalefet geliştirememekten kaynaklanan çok temel bir sorunu var. O da Türkiye'nin değişen dünya siyasetindeki yerini anlamlandıramamak.

Ve AK Parti'nin bu değişime verdiği cevapları doğru tahlil edememek. Bütün bunların üzerine bir de yeni sistemin kurulmasının getirdiği köklü dönüşümü kaçırmayı ekleyebilirsiniz. Bu kritik dönemde muhalefetin kronikleşen iç sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalması mevcut zaaflarını telafisi zor hale getiriyor.

Zira muhalefet partileri yeni sistemin kurulma dönemini takipten ve analiz ederek doğru tepkileri geliştirmekten hayli uzak görünüyor.

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