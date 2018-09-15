Yerel seçimler gün geçtikçe iç siyasetin gündemine oturuyor. 24 Haziran seçimlerinden sonra yaklaşık beş yıllık bir siyasi istikrar dönemi önümüzdeyse de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin hangi partide olacağı siyasetin trendini belirleyecek.

Bu sebeple bütün partiler yerel seçimlere tüm gücüyle asılacak. İşte seçimlere yaklaşık 6.5 ay olmasına rağmen şimdiden ittifak arayışı ve aday profilleri partilerin yakın takibinde.

İttifak meselesini öncelikle AK Parti ve MHP tartışıyor.

***

***

***

***