Pastör Brunson davasında yargı kararını verdi. Tanık ifadelerinin değişmesiyle Pastör hakkındaki casusluk suçlaması düştü. Suçun niteliği değiştiği için 35 yılla yargılanan Brunson, "terör örgütüne yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Yattığı süre hapis cezasına sayıldığı için de serbest bırakıldı. Bu karar bir beraat değil. İlk derece mahkemede yargılama sürecinin tamamlanmasına dair bir karar.

Cezanın savcının isteği aksine 3 yıl olması da Enis Berberoğlu davasında yaşanana benzer.

Davanın istinaf ve temyiz ise aşaması devam edecek.

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