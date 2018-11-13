Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılı pazar günü Paris'te törenlerle anıldı. 80'i aşkın liderin katıldığı törenlerde semboller ve liderlerin tavırları konuştu. Macron-Merkel arasındaki uyum, Putin'in geç kalması, Trump'ın herkese somurturken Putin'in gelişini en sıcak karşılayan kişi olması gibi konular ilgi çekti. Ancak asıl mesele, sembollerin kapışması değildi. Saldırgan milliyetçiliklerin çıkardığı ve 40 milyonun ölümüyle sonuçlanan dünya savaşının bitişinin yüzüncü yılında bugünkü dünya liderlerinin nerede durduğuydu. Konuşmaların olmadığı törenlerin hemen öncesinde Macron, Trump, Putin ve Erdoğan, dünyanın gidişatına dair farklı pozisyonlar seslendirdiler. Macron ve Putin mülakatlarla, Trump tweet'lerle, Erdoğan ise La Figaro'daki makalesiyle gündem oluşturdu.

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Ev sahibi Macron'dan başlayalım. Fransız sistemini dönüştürmekte zorlanan Macron, çok sayıda dış politika zirvesi, forumu toplamayı seviyor. Böylece dış politika aktivizmini iç siyasetin zorluklarını kapatmada kullanıyor. Bu açıdan yüzüncü yıl kutlaması, başarılı bir kamu diplomasi örneğiydi. Ancak Merkel'in "" Macron'un siyasi yükünü artırıyor. Avrupa Birliği'nin "" taşıyabilecek tek lider olarak öne çıkıyor. Bu yüzden Macron, dünyayı "" karşı uyarmaktan geri kalmadı. "" cümleleriyle Trump ABD'sinin temsil ettiği pozisyonun karşısında konumlandı. Uzun zamandır Trump ile yakın olduğu söylenen Macron böylece kendini ayrıştırdı. Merkel'in üstlendiği "" rolünü devralma emareleri gösterdi. Çok taraflılığa, liberal değerlere ve kurumlara vurgu yaptı. "" sloganının estirdiği milliyetçilik rüzgârına karşı çıkmakla kalmadı. Törenlerden hemen önce "" fikrini seslendirmeyi de tercih etti. Almanya'da merkez partilerin aşırı sağ ve sol lehine olacak şekilde erimeye başlaması Macron'un "" hayli zorlu olacağını gösteriyor. Fransa-Almanya arasındaki sıkı dayanışma olmadan "" ya da "" sloganlarını etkisizleştirmek mümkün değil.Batı ülkelerindeki milliyetçi dalganın başlatıcısı olarak görülen Trump ise Avrupa ordusu fikrini "" buldu. İstediği ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının azalması değil, söz konusu varlığın masrafının Avrupalılar tarafından ödenmesi. Macron ve Merkel ise kendi savunma ve güvenlik mimarisini kurmayı konuşuyor. Ve ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesinin Avrupa'yı Rusya karşısında daha da zayıflatacağını biliyorlar. Bu nedenle Trump'ın "" olduğu sürece "" söylemesi teskin edici olmuyor. Trump dünyayı bencil milliyetçilikler çağına sürükleyen lider olarak kodlanıyor.Putin ise klasik yaklaşımını takip etmeye devam ediyor. Batı ittifakı içindeki çatlağın büyümesini izliyor. Zaten Obama'dan sonra şimdi Trump da Rusya'nın stratejik çıkarları için uygun fırsatlar üretiyor. Putin'in Macron'un "" fikrine destek vermesi de boşuna değildi. Hatırlayalım, Macron da bir süredir Rusya ve Türkiye ile stratejik ortaklık kurmaktan bahsediyor. ABD ile yollar ayrılırken Avrupa'nın ayakta kalması için söz konusu ortaklık vazgeçilmez.İdlib Ateşkesi, Dörtlü Zirve ve Kaşıkçı cinayetindeki politikası ile etkisini artıran Erdoğan ise Le Figaro'daki makalesinde dünya kamuoyuna önemli mesajlar verdi. "" kalıcı olabilmesinin temel şartının "" I. Dünya Savaşı sonrası "" tekrarlamamak olduğunu belirtti. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki "" arayışlarına son verilmesini ve Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verilmesini istedi. Erdoğan'ın Paris'teki uyarısı Türkiye'nin de içinde olduğu "" yakından ilgilendiriyor.