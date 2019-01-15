Başkan Trump kendi nobran usulüyle pazarlığa başladı.

Suriye'den çekilme planının Türkiye ile koordinasyonu üzerine bir tweet attı. "Kürtleri vururlarsa Türkiye'yi ekonomik açıdan mahvederiz" dedi.

YPG'yi teskin etme amaçlı bu kaba cümlenin hemen peşinden de Türkiye'nin Suriye sınırında 20 millik (yaklaşık 32 kilometrelik) güvenli bir bölge oluşturulabileceğini söyledi. Ankara ise Türkiye'nin bu tür tehditlere boyun eğmeyeceği cevabını vermekte gecikmedi.

Türkiye'nin mücadelesinin terör örgütü ile olduğunu ve Kürtlerin düşmanı değil aksine hamisi olduğunu vurguladı.

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