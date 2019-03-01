Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim kampanyasında "beka" meselesini öne çıkarıyor.

Onun zihnindeki beka tartışması, muhalefetin zannettiğinin aksine, ülkemizin varlık yokluk meselesinin ötesinde bir anlam taşıyor.

2013 yılından beri mücadele ettiği saldırıların yapısal olarak sona ereceği bir düzlemi oluşturmak istiyor. Türkiye'nin içine sokulduğu türbülansı geri gelmeyecek şekilde bitirmek istiyor.

Bunun için de cumhurbaşkanlığı sisteminin yerleşmesini olmazsa olmaz değerlendiriyor.

Özet halini de şu şekilde formüle ediyor: "Türkiye'nin istikrarının korunması ve tökezletilmemesi."

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Türkiye'nin tökezletilmemesi tabiri "" ile "" hedeflerini iç içe geçiriyor. Bu da ülkemizin bölgesel ve küresel istikrara yaptığı önemli katkıyı gündeme getiriyor.Nitekimbu yaklaşımını Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleriyle buluştuğu toplantıda şu şekilde açıkladı: "Açıktır ki, bu cümleler sadece 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakının adaylarını seçtirmek için sarf edilmedi.Hatta, Doğu ve Güneydoğu kanaat önderlerine söylenmesi de ayrıca anlamlıydı.HDP'nin "" söylemi ile yöneldiği bölücü yaklaşımın, Türkiye ve bölgemiz açısından ne gibi acılar getireceğini hatırlatan bir mahiyete sahipti. Erdoğan, PKKYPG'nin Suriye'de "" kurmak için üstlendiği yıkıcı rolü anlatmakla kalmadı.Türkiye'nin bölge halklarının güvenliği ve refahı için önemine de değindi. Yani, bölünme kaygısından öte, Türkiye'nin etrafındaki bölgede üstlendiği "" devamına vurgu yaptı.Türkiye'nin son yıllarda karşılaştığı meydan okumalarının bölgesel dizayn hamleleri ile ilişkisi de gözden kaçırılmamalı.Küresel düzlemde "" söylemi, bölgesel düzlemde isehalkların taleplerini bastıran statükoculara vemezhepçi kutuplaşmaya karşı çıkışsiyasetinin ayrılmaz parçaları." müdahale somut örnekler...Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Balkanlar'daki "" ise Erdoğan'ın mücadeleyi sürdürme kararlılığı.Mücadele vurgusu kavga arayışı değil...Bölgemizin realist bir okumasına dayanıyor.ABD'nin liberal hegemonyasının bittiği, AB'nin "" diye değerlerini hiçe sayarakrejimini meşrulaştırdığı, İki veliaht prensin Körfez'i rekabet ve çatışmaya sürüklediği bir ortamda mücadeleyi göze almayan hiç bir devlet ve millet ayakta kalamaz. Bedel ödemeyi göze almayanlar bedelden de kurtulamaz.Bakın, Büyük Ortadoğu'nun bir ucunda Cezayir gösterilerle sarsılıyor.Diğer ucunda Pakistan ile Hindistan arasında çatışma bir savaşa doğru gitme eğilimi taşıyor. Türbülans uzun bir süre daha bölgeyi terk etmeyecek. Tüm bu bölgede Türkiye'nin istikrara katkı sağlayan politikası giderek önem kazanıyor. Pakistan Başbakanı'ın'dan Hindistan ile aralarındaki gerilimi düşürecek rol üstlenmesini istemesi bir tesadüf değil.Bölge halklarınaiktidarının anlamı sorulsa, ekseriyeti "" söyleyeceklerdir. Evet, bölgemizin maslahatı için de Türkiye'nin dört buçuk yıllık bir siyasi istikrara ihtiyacı var.