Washington ile Tahran arasındaki gerilim, çatışma ve müzakere seçenekleri arasında bir sarkaç gibi gidip geliyor. 2020 başkanlık seçimlerine giderken İran gerilimi Trump için sürekli gündem maddesi olacak.

Kimi zaman çatışma tehdidi kimi zaman anlaşma çabası olarak.

Nitekim, geçen hafta Bağdat'taki ABD büyükelçiliği yakınlarına roket atılması üzerine Başkan Trump, Tahran'ı tehdit etmişti.

"İran savaşmak istiyorsa bu İran'ın resmi olarak sonu olur" cümlesini sarf etmişti. Körfez'e gönderilen uçak gemisi, bombardıman uçakları ve yeni asker konuşlandırılması gündemdeydi. Şimdi ise gerilimin sarkacı müzakere arayışına yöneldi.

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