Katar ve Cezayir, İsrail ile "normalleşme furyasına" katılmayacaklarını açıkladılar.
Başkan Trump'ın 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn'e "İbrahim Anlaşmalarını" imzalatmasından sonra sırada hangi Arap ülkesinin olduğu merak ediliyordu. Hatta Katar'ın adı geçiyor, hiçbir Arap yönetiminden tepki gelmemesinin altı çiziliyordu.
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, furyaya katılmayacaklarını söylemekle yetinmedi; Filistin meselesinin "tüm Cezayirliler için kutsal bir dava olarak kalacağını" belirtti.
Bu iki Arap ülkeden gelen açıklama Trump'ın beklentisinin aksine sürecin hızlı ve sorunsuz işlemeyeceğini gösterdi.
Yahudi lobisi ve Evanjelistler'den 3 Kasım seçimlerinde oy alma çabası içerisindeki Trump, bizzat yürüttüğü "normalleşme" çabasını "Yeni Ortadoğu şafağı" olarak niteliyor.
Ortadoğu'yu yeni bir döneme zorladığı bu hamlesinin kendisine Nobel getirebileceğini de düşünüyor olabilir.
Ancak bu sürecin İsrail'in lehine, özelde Filistinlilerin ve genelde Arapların ise aleyhine olduğu açık. Ve bölgeye yeni bir düzen/barış/ işbirliği getirmeyeceği, aksine daha derin ayrışma ve rekabetleri besleyeceği de bir o kadar açık. İki devletli çözüm çerçevesinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti seçeneğini yok sayan ve Arapları yenilgiyi kabule zorlayan "İbrahim Anlaşmasının" Arap ve Yahudi halklarının "Peygamber İbrahim'in soyundan geldiğini" vurgulaması ayrıca ironikti.
Barış ve işbirliği İsrail'in istediği gibi ve Filistinlileri kurban ederek gelecekti.
***BAE ve Bahreyn, kuruluşundan itibaren İsrail'in uyguladığı yayılmacılığına karşı koyan Arap ülkeleri arasında yer almıyor. Yani İsrail ile zaten savaşmadılar.
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***Evet, ABD'nin geri çekilme süreci Körfez ülkelerini İsrail'e yaklaştırıyor. Ayrıca, Trump'ın seçilememesinden de korkuyorlar. Biden'ın Körfez ülkelerine mesafeli olacağı ve insan hakları ihlallerini gündeme alması bekleniyor. Ancak ABD seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Arap rejimleri İsrail ile yakınlaşmadan beklediklerini alamayacaklar.