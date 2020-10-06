Dünya başkentleri Dağlık Karabağ'daki savaşa odaklansa da asıl merak konusu Amerikan başkanlık seçimleri. ABD'nin küresel rolünün ne olacağı herkesi ilgilendiriyor. Ve bu Trump'ın mı yoksa Biden'ın mı kazanacağı ile yakından alakalı. Gerçi Biden kazansa bile Transatlantik İttifakı ve uluslararası örgütlerle ilişkileri toparlaması hayli zor görünüyor. Zira Obama'nın mirasına tepkiyle şekillenen Trump etkisi ABD dış politikasını önemli ölçüde zaten değiştirdi. Dahası, ABD'nin kısmi geri çekilmesiyle oluşan jeopolitik boşluklarda büyük güçlerin rekabeti hayli yoğunluk kazandı. Trump da Biden da artık kendilerinin spesifik politikalarını aşan bu realiteyle yüzleşmek durumunda.
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***Trump'ın "barışçıl iktidar devrini" kabul etmemesi karşısında 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ordu marifetiyle çıkarılabileceği konuşuluyor. Genelkurmay Başkanı da olası ihtilafta mahkemelere ve Kongre'ye işaret ediyor. Bu gündem gerçekten, kendini "hür dünya" diye tanımlamakla mağrur ABD için sarsıcı bir tecrübe. Posta ile gönderilen oylardaki hilelerden Rusya'nın seçimlere müdahalesine kadar tartışılanlar, ABD demokrasisinin ne kadar kırılgan olduğunu açığa çıkardı. Ciddi bir milli güvenlik tehdidi karşısında olmayan süper güç ABD'nin beyaz milliyetçiliği, ırkçılık, ekonomik sorunlar, Çin'in rekabeti ve küresel müdahale yorgunluğu sebebiyle bu noktaya gelmesi tüm dünyaya ders niteliğinde. Zayıfların krizlerinin güçlülerin dünyasında da bu kadar kolay ve tüm ihtişamıyla ortaya çıkması alınması gereken en değerli ders.
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***Kovid-19'a yakalanan Trump ise hızla iyileşip, "virüsü yendim" havasıyla kampanyasına dönmeye çalışıyor. Yani Trump için artık Kovid-19 hem seçimin hem de sağlığının merkezine oturdu. 200 bini aşkın Amerikalının ölmesini umursamamakla suçlanan Trump bu hastalıktan kurtularak seçimlere girerse iddiasını sürdürür. "Ekonomiyi Trump toparlar" algısı Biden'ın en büyük dezavantajı. Son dört haftada Trump'dan fark yaratacak her şeyi beklemeliyiz. 3 Kasım sonrası ise Amerikan siyaseti için tam bir muamma. Benzeri görülmemiş bir belirsizlik. Ne demiş eskiler, yaşa ki göresin.