Katılımı ve polemiği yüksek 2020 seçimlerinde Biden'ın yeni ABD başkanı seçildiği cumartesi günü netleşti.

Trump'ın davalarla ve mitinglerle sonuçlara itirazı mümkünse de bu çabaların hiçbirinin etkili olmayacağı eşi ve damadının "yenilgiyi kabul et" çağrılarından bile anlaşılıyor.

Yüksek mahkemenin posta ile kullanılan oylara dair de Trump'ın istediği kararı alması beklenmiyor.

Trump'ın seçimdeki güçlü desteği mitinglerle koruyarak kendini olası davalardan koruma derdinde olduğunu sanıyorum.

Gözler Biden'ın ekibini kurmasında ve politika önceliklerini belirlemesinde.

Biden'ın ilk işi, içerideki kutuplaşmayı toparlamak.

Kovid-19 salgını ve ırkçılıkla mücadeleye odaklanmak.

Bunları "pes etmeyen Trump" olgusunu da düşünerek yapmak durumunda.

Biden'ın "ABD'yi iyileştirme" politikalarını "Trump'ın verdiği zararları telafi etmek" şeklinde sloganlaştırması bir sürpriz olmaz.

Trump karşıtı geniş bir koalisyonun adayı olarak seçilen Biden için bu slogan kullanışlı ise de içeriyi toparlamak için somut başarılara ihtiyacı olacak.

Kurumların siyasetinin geri döneceği düşünülürse bu geniş koalisyonu tatmin etmek hayli müzakere demek.

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